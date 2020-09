Iltapäivällä kovat tuulet katoivat sähköjä jopa 7 000 asiakkaalta Uudeltamaalta Pohjois-Savoon.

Sää on torstaina hyvin tuulinen ja sateinen etenkin maan itäosissa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä-, keski- ja itäosiin on annettu tuulivaroitukset yli 15 metriä sekunnissa puhaltavista tuulista. Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueille on annettu varoitus jopa 20 metriä sekunnissa puhaltavista tuulista. Myös merialueille on annettu varoituksia.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala kertoo, että tuuli on alueilla puuskaista ja paikoittain voimakasta.

Näin kova tuuli voi tarkoittaa tuulivahinkoja ja paikallisesti suurta raivaustarvetta, pitkiä sähkökatkoja ja katkoja teleliikenteessä.

Pelastuslaitoksella oli puolenpäivän jälkeen monia vahingontorjuntatehtäviä niin Uudellamaalla kuin maan keski- ja itäosissa. Kello kahdelta iltapäivällä jopa 7 000 asiakasta Uudeltamaalta Pohjois-Savoon oli ilman sähköä.

Mustala kertoo, että kova tuuli hellittää päivän aikana, kun matalapaine siirtyy päivän aikana hiljalleen kohti itää.

”Idässä kovat tuulet ja tuulivahingot eivät ole vielä ohi, sillä matalapainealue on vasta matkalla kohti maan itäosia”, Mustala kertoi kahdelta.

Idässä on torstain aikana satanut paikoin rankastikin.

Kovat tuulet ja paikoittaiset sateet hellittävät ennusteiden mukaan koko Suomessa yön aikana.

”Perjantaina päivä valkenee poutaisena ja aurinkoisenakin”, Mustala sanoo.