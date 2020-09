Turvapaikanhakijat

Kymmeniä tuhansia euroja jäi jumiin sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto uusi turvapaikanhakijoiden maksukortit. Virasto on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Arviolta kymmeniä tuhansia euroja turvapaikanhakijoiden rahoja on jäänyt jumiin suljetuille tileille. Tilanteen taustalla on muutos, jossa Maahanmuuttovirasto uusi turvapaikanhakijoiden maksukorttijärjestelmän. Rahat eivät kuitenkaan siirtyneet uusille tileille.

Rahaepäselvyydet ovat johtaneet siihen, että Maahanmuuttovirasto on tehnyt vanhasta korttitoimittajasta ja sen taustapankista tutkintapyynnön poliisille.

”Yritämme auttaa siinä, että asiakkaamme saisivat rahansa”, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen Maahanmuuttovirastosta (Migri).

Nuutisen mukaan tiedossa on nyt 150–175 henkilöä, jotka eivät ole saaneet tileilleen talletettuja rahoja.

”Tämä on meille ikävä ja kiusallinen asia, sillä tarkoitus oli hyvä ja kunnianhimoinen. Tarkoitus oli helpottaa turvapaikanhakijoita raha-asioissa ja muun muassa työllistymisessä”, Nuutinen sanoo.

Ongelma liittyy maksukortteihin, joihin liittyville tileille ohjautuvat muun muun muassa vastaanottorahat ja töissä käyvien turvapaikanhakijoiden palkat.

Maahanmuuttovirasto vaihtoi aiemmin käytössä olleet Moni-kortit keväällä 2019 niin sanottuihin PFS-kortteihin. Vanhat kortit ja niihin liittyvä verkkopankki lakkasivat toimimasta huhtikuun lopussa. Korttivaihdos aiheutti viime vuonna isoja ongelmia, ja aluksi jopa 1 500 turvapaikanhalijaa jäi ilman rahojaan.

Moni odottaa rahojaan edelleen. Tieto Moni-kortin käytön loppumisesta ei tullut kaikille ajoissa, ja osa varoista ei ole ylipäätään tilittynyt Moni-korttien tileille ennen varojen siirtoa PFS-kortille. Osalla rahat ovat olleet jumissa jopa puolitoista vuotta.

”Olemme neuvotelleet ja reklamoineet sekä olleet yhteydessä Finanssivalvontaan, mutta asia on solmussa. Tämän vuoksi teimme heinäkuussa tutkintapyynnön poliisille”, Nuutinen kertoo.

Tutkintapyynnössä mainitaan mahdollisesti asiaan osallisina kolme yhtiötä: korttitoimittaja Moni Nordic oy sekä Gibraltariin rekisteröity IDT Financial Services Limited MasterCard International Ltd ja brittiläinen BW FX Limited.

Turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisena avustajana toimivan espoolaisen Bunny Talvalojan mukaan ilman rahojaan jääneet ovat hämmentyneitä ja epätietoisia siitä, mitä pitäisi tehdä.

”Jokainen haluaa tietenkin kovalla työllä tekemänsä palkkarahat itselleen. Kyseessä ovat työssä käyvät ihmiset, jotka ovat maksaneet palkastaan veroja, mutta rahoja ei näy missään. Ihmetyttää ja suututtaa, kun heikossa asemassa olevia ihmisiä pidetään tällä tavalla odottamassa”, Talvaloja sanoo.

Talvalojan mielestä asia on Maahanmuuttoviraston vastuulla, koska se on korttimuutoksesta päättänyt: ”Vaikka Migri ei ole pankki, heidän toimestaan korttiasia on järjestetty. Migrin pitäisi hoitaa asia kuntoon eikä vain sanoa, että selvitellään.”

Talvalojan mukaan kyseessä voivat olla isot summat.

”Esimerkiksi yhdellä afganistanilaismiehellä on ollut suljetulla tilillä 3 000 euron palkkarahat jumissa puolitoista vuotta”, hän kertoo.

Korttitilejä tarvitaan, koska turvapaikanhakijoilla ei monestikaan ole pankkitiliä, jonne palkka voitaisiin maksaa.

Maahanmuuttovirasto otti vuonna 2015 käyttöön turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan ja palkkojen maksuun tarkoitetut Moni-kortit.

”Pilottihanke lähti siitä, kun yritimme vuosikausia selvittää, miten turvapaikanhakijat saisivat pankkitilin. Asiakkaille oli hankalaa, kun heidän piti liikutella käteistä rahaa. Pankkitilin puute alkoi olla myös työllistymiseste”, Nuutinen kertoo.

Moni-kortti helpotti tilannetta, koska sillä voi nostaa rahaa ja maksaa ostoksia.

Vuonna 2017 Moni-kortin rinnalle tulivat PFS-kortit. Niistä tuli valtakunnallinen ratkaisu, minkä myötä Moni-korteista päätettiin luopua.

Maahanmuuttoviraston tekemä tutkintapyyntö ei koske nykyistä PFS-korttioperaattoria.

Rahasotkun tiimoilla Maahanmuuttovirasto toimittaa Nuutisen mukaan parin viikon sisällä vastaanottokeskuksille ohjeistuksen siitä, miten asiassa edetä.

”Korttiasia on osoittautunut erittäin monimutkaiseksi, kun siihen liittyy muun muassa monimutkainen pankkitoiminnan säätely, turvapaikanhakijoiden henkilötietojen korostunut luottamuksellisuus ja esimerkiksi rahanpesusäädökset embargo-listauksineen”, Nuutinen kertoo.