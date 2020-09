Päätöksen taustalla on useita ilmi tulleita tutkintoja, jotka ovat venyneet vuosien mittaisiksi.

Lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittely tulisi säätää laissa kiireelliseksi. Tätä mieltä on eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, jonka tuore päätös käsittelee lapsiin kohdistuneiden rikosten venyneitä käsittelyaikoja.

Oikeusasiamiehen tiedotteen mukaan sekä kanteluiden että tarkastusten seurauksena on tullut ilmi useita tapauksia, joissa lapsiin kohdistuneiden rikosten esitutkinta on venynyt kohtuuttoman pitkäksi.

Esimerkiksi heinäkuussa oikeusasiamies antoi moitteet rikosylikonstaapelille useista laiminlyönneistä. Tutkinta koski epäilyä vakavasta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Tutkinnassa ei ollut tehty lapsen kuulustelun jälkeen mitään lähes kahteen vuoteen.

Toisessa vastaavanlaisessa päätöksessä oikeusasiamies kehotti Oulun poliisia kiinnittämään huomiota lapsia koskevien rikostutkintojen kestoon. Oulun poliisilla oli ollut tuolloin kaksi erillistä alaikäisiin liittyvää tutkintaa, jotka olivat venyneet yli kaksivuotisiksi.

Nykylaissa ei ole erikseen säädetty mitään siitä, että rikoksen uhrin ikä vaikuttaisi esitutkinnan, syyteharkinnan tai tuomioistuinkäsittelyn kiireellisyyteen. Sen sijaan näin on nimenomaisesti säädetty, kun rikoksesta epäilty on alaikäinen.

Tällöin voi myös pohtia lain tasa-arvoasetelmaa, sanoo esittelijäneuvos Juha Haapamäki.

Hänen mukaansa tapaukset ovat tulleet ilmi lähinnä kanteluiden vuoksi. Selvitys kuitenkin osoitti, että kanteluun asti johtaneet tapaukset eivät olleet ainoita, joissa käsittelyajat olivat venähtäneet.

Rikosnimikkeet ovat vaihdelleet lievistä pahoinpitelyistä vakaviin seksuaalirikosepäilyihin.

”Yksi keskeinen tekijä on se, että lapsilla aikakäsitys on hyvin erilainen kuin aikuisilla. Se tekee pitkittymisestä paljon haitallisempaa”, Haapamäki sanoo.

Kantelut ovat hyvin pitkälti koskeneet poliisin tekemiä esitutkintoja. Esimerkiksi Väestöliiton erityisasiantuntija Kirsi Porras on oikeusministeriön työryhmälle aiemmin tekemässään lausunnossaan maininnut, että alaikäisten nuorten tapauksessa prosessi on lähes aina liian pitkä.

Vaikka poliisin järjestämä kuuleminen toteutuisikin nopeasti, Porras katsoo rikostutkinnan vievän kokonaisuutena kohtuuttoman kauan.

Poliisihallitus on jo aikaisemmin ohjeistanut aloittamaan esitutkinnan viivytyksettä, jos rikoksen asianomistaja on lapsi. Ohjeessa on viitattu muun muassa siihen, että lapsen kuuleminen pitkän ajan kuluttua epäillystä tapahtumasta voi heikentää kertomuksen laatua ja luotettavuutta.

Kyseessä on kuitenkin vain ohjeistus, joka ei ole velvoite.

Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan on aiheellista tarkentaa kiireellisyyssäännöksiä myös syyteharkinnassa ja rikosasian tuomioistuinkäsittelyssä.

”On järkevää, että koko prosessi ajatellaan nopeutettuna”, Haapamäki sanoo.

Oikeusasiamies on toimittanut lainsäädännön kehittämistarpeet oikeusministeriön ja sisäministeriön tietoon. Ministeriöiden tulee ilmoittaa mahdollisista toimistaan tammikuun 2021 loppuun mennessä.