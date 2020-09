Sovellukset

Osa Koronavilkku-sovelluksen käyttäjistä on hämmentynyt raportista, jonka voi tulkita altistumiseksi – ”Viikko­raportin sanamuoto on aika kehno”

”Punainen hälytysmerkki kertoo oikeasta altistumisesta. Viikkoraportti listaa kaikki tapahtumat”, neuvoo THL:n tiedonhallintajohtaja.

Lukuisat Koronavilkku-sovelluksen käyttäjät saivat torstaina viikkoraportin, jossa kerrottiin käyttäjän laitteen tunnistaneen ”mahdollisen altistuksen tällä viikolla”. Ilmoitus on herättänyt hämmennystä siitä, onko puhelimen käyttäjä mahdollisesti altistunut virukselle.

Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Sovelluksen yhteistyössä THL:n kanssa tehneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä twiittasi, että kyse on ”läheltä piti -tilanteesta”, eli sovelluksen lähettämä viikkoraportti ilmoitti kaikki kohtaamiset sellaisten laitteiden kanssa, jonka käyttäjä on ilmoittanut koronavirustartunnastaan. Raportista ei kuitenkaan paljastunut, kuinka kaukaisia tai hetkellisiä nämä kohtaamiset olivat olleet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho sai torstain mittaan asiasta hämmentyneitä kyselyitä. Yrttiahon mukaan hämmentävä viikkoraportti tuli erityisesti Applen Iphoneen IOS 13.6 -päivityksen asentaneille. Esimerkiksi Android-puhelimen käyttäjille vastaavaa raporttia ei ole lähetetty.

Raportissa ilmoitetut kohtaamiset eivät Yrttiahon mukaan olleet kansallisen riskiarvion mukaisia mahdollisia altistumistilanteita.

Riskiarviossa painotetaan kohtaamisen kestoa, kohtaamisen etäisyyttä ja sitä, milloin tartunnasta ilmoittaneen oireet alkoivat. Sääntönä on, että yli viisitoista minuuttia alle kahden metrin etäisyydessä koronavirukseen sairastuneesta riittää altistumiseen.

”Viikkoraportin ilmoittamat kohtaamiset on tarkistettu Koronavilkun puolelta, mutta niissä ei ole arvioitu olevan riskiä”, Yrttiaho sanoo.

Kun kyseessä on todellinen THL:n riskiarvion mukainen mahdollinen altistuminen, Koronavilkku-sovellus kertoo siitä punaisella hälytysmerkillä ja antaa toimintaohjeet ja yhteystiedot kunnittain.

Koronavilkku-sovellus kertoo mahdllisesta altistumisesta sovelluksen käyttäjälle punaisella hälytysmerkillä ja antaa toimintaohjeet ja yhteystiedot kunnittain.­

Yrttiaho ei tiedä, kuinka kaukaisia kohtaamisia Apple on raporttiinsa kirjannut. ”Vaikuttaa siltä, että mikä tahansa kohtaaminen on kirjattu.”

”Jos siellä on ollut yksi kohtaaminen, se tarkoittaa, että on kohdannut yhden laitteen jonain päivänä viikon aikana. Jos kohtaamisia on kaksi, voi olla, että on kohdannut saman laitteen kahtena päivänä tai kaksi eri laitetta. Siitä ei saa suoraan tietoa, millaisia kohtaamiset ovat olleet”, Yrttiaho kuvaa.

”Viikkoraportin sanamuoto on aika kehno. Käymme nyt Applen kanssa läpi sen. Saatavilla olevassa IOS 13.7:ssa ilmoitus on jo parempi”, Yrttiaho sanoo.

Runsas viikko sitten tarjolle tullutta Koronavilkkua on ladattu tähän mennessä runsaat 1,8 miljoonaa kertaa. Samaa luokkaa on käytössä olevien asennusten määrä.

Sovellusta on viime päivinä ladattu Yrttiahon mukaan 30 000–40 000 kertaa päivässä.

Koronavilkkuun oli syötetty keskiviikkoon mennessä 68 ilmoitusta koronavirustartunnasta.

Samankaltaista hämmentynyttä keskustelua on Yrttiahon mukaan käyty esimerkiksi Saksassa ja Irlannissa paikallisten koronatartunnoista varoittavien sovellusten sanamuodoista.

”Toisaalta koodikohtaamisten näkyminen raporteissa kertoo siitä, että homma toimii. Kaikista mahdollisista kohtaamisista ei tule hälytystä, niin kuin ei pidäkään tulla”, Yrttiaho muistuttaa.

THL ja ohjelmistokehittäjä ovat yhdessä määritelleet tietyt raja-arvot, joiden täytyy ylittyä ennen kuin käyttäjä saa sovellukseensa altistusvaroituksen.

Sovellus laskee altistumiselle todennäköisyyden, joka riippuu kolmesta asiasta: miten kauan oltiin lähellä toista ihmistä, miten lähellä toista ihmistä oltiin sekä arviosta tartunnan saaneen henkilön tartuttavuudesta. Tartuttavuus lasketaan oireiden ilmaantumispäivän perusteella.

Koronavilkun on tarkoitus helpottaa altistuksen saaneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Sovellus tunnistaa lähellä olevat puhelimet, joissa myös on sovellus ja pitää kirjaa kohtaamisista tunnuskoodien avulla.

Sovellus ei hälytä saman tien, jos lähistöllä on virustartunnan saanut, vaan sovellus ilmoittaa myöhemmin, jos joku lähellä ollut on saanut positiivisen testituloksen.

Altistusilmoituksen saavat pääsääntöisesti ne käyttäjät, joiden kohtaaminen tartunnan saaneen kanssa kesti yli 15 minuuttia, ja puhelimet olivat kohtaamisen aikana alle kahden metrin etäisyydellä.