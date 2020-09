Käräjäoikeuden tuoreen päätöksen mukaan koronaviruksen pelko ei riitä syyksi tapaamisten perumiseen. Järjestöissä perheiden kärjistyneet tilanteet ovat näkyneet avuntarpeena.

Koronavirusepidemiasta on saattanut tulla joillekin eroperheiden vanhemmille tekosyy, jonka turvin yritetään kieltää lapsen tapaamiset toisen vanhemman kanssa.­

Koronavirus on herättänyt huolta monissa eroperheissä, joissa lapset vaihtavat säännöllisesti kotia. Huolen lisäksi viruksesta on saattanut tulla joillekin vanhemmille tekosyy, jonka turvin yritetään kieltää lapsen tapaamiset toisen vanhemman kanssa.

Myös tuomioistuimet ovat ratkoneet näitä tapauksia. Esimerkiksi Pohjois-Savon käräjäoikeus velvoitti heinäkuussa äidin toteuttamaan lapsen tapaamiset isän kanssa sakon uhalla.

Tapaamiset olivat jääneet toteutumatta, koska äiti ei ollut laskenut lasta tapaamisiin yleisen koronavirustilanteen takia.

Äiti oli todennut, että hänen tukiverkostonaan olevat vanhemmat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään, joten lapsen ja isän välisiä tapaamisia tuli rajoittaa.

Oikeuden mukaan se, että isovanhemmat kuuluvat riskiryhmään, ei kuitenkaan ollut peruste evätä lapsen ja isän tapaamisia.

Hovioikeus ei ottanut käsittelyynsä valitusta, jossa äiti vaati käräjäoikeuden päätöksen hylkäämistä.

Koronavirusepidemia näkyy selkeästi viime kuukausina käsitellyissä lapsen tapaamista koskevissa jutuissa, kertoo asianajaja Sanna Svahn asianajotoimisto Svahnista.

”Varsinkin jutuissa, jotka ovat jo valmiiksi riitaisia, koronaa on saatettu käyttää verukkeena. Lähivanhempi on saattanut vedota siihen, että lapsi on korona-aikana vieraantunut toisesta vanhemmasta ja tapaamisia tulisi jatkossa vähentää.”

Tuomioistuimessa näihin perusteisiin ei ole suhtauduttu Svahnin mukaan lämpimästi vaan päinvastoin.

Pohjoissavolaisen äidin tapauksessa oikeus ei pitänyt koronaviruksen riskiä perusteena muuttaa tapaamisia.

Äiti oli muuttanut lapsen tapaamisia isän kanssa keväällä niin, että tapaamiset järjestettiin päivätapaamisina ulkona. Koronavirustilanteen takia isä oli käynyt tapaamassa seitsemänvuotiasta lastaan kahden tai kolmen viikon välein äidin kotipaikkakunnalla ulkotiloissa.

Oikeus katsoi, etteivät nämä päivätapaamiset korvanneet toteutumatta jääneitä tapaamisia isän luona.

”Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus ylläpitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa myös poikkeusoloissa”, käräjäoikeus totesi.

Toisessa, Helsingin hovioikeudessa ratkaistussa tapauksessa äiti oli luvatta vienyt lapsen pois Ruotsista viime maaliskuussa ja tuonut tämän Suomeen.

Isä oli suhtautunut äidin matkustamiseen kielteisesti ja tiedustellut, milloin tämä palaa Ruotsiin ja hän pääsee tapaamaan tytärtään. Lapsen asuinpaikka on Ruotsi.

Äiti vetosi lapsen palauttamisen esteenä Ruotsin vakavaan koronavirustilanteeseen. Äiti katsoi, että Ruotsiin palaaminen muodostaisi vakavan terveysriskin.

Hovioikeuden mukaan kyseessä ei ollut vakava vaara, joka voisi estää lapsen palauttamisen. Tällainen saattaisi oikeuden mukaan olla tilanne, jossa lapsi jouduttaisiin lähettämään sotatoimialueelle tai lapsi joutuisi elämään esimerkiksi pakolaisleirissä tai vastaavissa olosuhteissa.

Oikeus muistutti, että vaikka Suomen ulkoministeriö suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista esimerkiksi Ruotsiin, sinne matkustaminen ei ole kiellettyä koronavirustilanteesta huolimatta. Lapsen pois viemistä ja palauttamatta jättämistä ei siten voitu pitää oikeutettuna.

Oikeuden mukaan lapsen pois vieminen loukkasi isällä olleita lapsen huoltoa koskevia oikeuksia, ja lapsi määrättiin palautettavaksi Ruotsiin.

Korona-aika on näkynyt yhteydenottoina erotyötä tekevissä järjestöissä, sanoo Miessakit ry:n vastaava erotyöntekijä Kari Vilkko. Virus on Vilkon mukaan selvästi nostettu uudenlaiseksi aseeksi tapaamisten hankaloittamiseksi.

”Kyseessä on yleensä jo valmiiksi riitaisa vanhemmuus, jossa tapaamisia on aiemminkin hankaloitettu muilla keinoilla. Vaikka huoli olisi aito ja perusteltu, riitaisassa vanhemmuudessa siitä viestiminen toiselle vanhemmalle myös tulkitaan helposti riitelykehyksessä eikä asiapitoisesti.”

Vilkko on havainnut, että toisen vanhemman kontrollointi on lisääntynyt silloinkin, kun tapaamiset toteutuvat sovitusti.

”Tivataan ja puututaan, missä isä saa liikkua lapsen kanssa, keitä ihmisiä saa tavata ja keitä lapsi ei missään tapauksessa saa kohdata. Tämä koetaan monesti ahdistavana.”

Vilkko muistuttaa, että valtaosa vanhemmista pystyy korona-aikanakin sopimaan tapaamisasiat yhteistyössä. Riitaisia erovanhempia on arvioiden mukaan noin kymmenen prosenttia eronneista. Vilkko ei usko, että koronaepidemia lisää erittäin riitaisten tapausten määrää oleellisesti.

Riitatilanteissa Vilkko neuvoo asiakasta ottamaan asiat rakentavasti keskusteltavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeen pohjalta.

Keväällä julkaistussa ohjeessa todetaan, että lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa myös poikkeusoloissa.

Aina tapaamiset eivät hankaloidu lähivanhemman haluttomuuden takia. Myös etävanhempi on saattanut olla korona-aikana haluton ottamaan lasta luokseen.

”On paljon tapauksia, joissa tapaamiset ovat keskeytyneet etävanhemman toimesta. Etävanhempi ei suostukaan ottamaan lasta luokseen, koska pelkää tartuntaa”, kertoo Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Tilanteet ovat saattaneet jättää lähivanhemman pulaan arjen pyörityksessä.

”Oli kyseessä kumman tahansa vanhemman haluttomuus lapsen tapaamisiin, yleensä taustalla on valmiiksi jokin eripura, jota korona vain kärjistää.”

Tilannetta kärjistää, jos toisessa kodissa toimitaan tavoilla, jotka toisessa kodissa tuntuvat tartuntojen kannalta vaarallisilta. Esimerkiksi hoito- tai opetusalalla työskentelevät joutuvat olemaan erityisen tarkkoja turvakäytänteissään.

”Vanhempi voi itsekin kuulua riskiryhmään. Jos toinen vanhempi ilmaisee selkeästi, ettei aio noudattaa varovaisuutta, tilanne on hankala”, Moring toteaa.

Perheet ovat hänen mukaansa jääneet pohdinnoissaan ja ratkaisuissaan yksin.

Matalan kynnyksen asiantuntevaa keskusteluapua kaivataan. Tarpeeseen vastaavat esimerkiksi Suomen uusperheiden liiton vertaispuhelin ja verkkovertaisryhmät, joista saa tietoa osoitteesta supli.fi.