Mikkelissä oli todettu torstaihin mennessä 23 koronavirustartuntaa ja yli 300 altistunutta oli karanteenissa. Kaikki altistuneet oli jo tavoitettu.

Torstaina Mikkelin torilla ei juurikaan näy kulkijoita. Syynä autioon toriin saattaa olla sateinen ja tuulinen syyssää. Tai viime päivien uutiset Mikkelistä.

Alkuviikosta ilmeni, että mikkeliläisessä jääkiekkojoukkue Jukureissa on todettu 20 koronavirustartuntaa. Koko joukkue joutui karanteeniin.

Keskiviikkona Mikkelistä levisi uutinen, jonka mukaan oireettomia tai lieväoireisia, koronavirusta kantavia ihmisiä oli liikkunut viikonloppuna laajasti kaupungin keskustassa laajasti – lähes kaikissa keskustan ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa.

Mikkelin tartuntaryppäässä oli torstaihin mennessä todettu 23 koronavirustartuntaa. Torstaina uusia tartuntoja ei löytynyt, vaikka oireisia on testattu laajasti. Yli 300 ihmistä on karanteenissa, koska heidän on todettu altistuneen virukselle.

Mikkelin keskussairaalassa terveydenhoitaja Marika Lyytikäinen (edessä) on yksi altistuneiden jäljittäjistä. Torstaina kaikki altistuneet oli tavoitettu. Karanteenissa on nyt yli 300 ihmistä.­

Torilla on hiljaista, eikä torin laidalla sijaitsevassa kauppakeskus Stellassa ole juuri sen vilkkaampaa. Muutamissa kahvilapöydissä on asiakkaita. Kahvilan työntekijöiden mukaan kauppakeskus hiljeni keskiviikkona. Torstaina croissantit ja pullat on pakattu erillispusseihin.

”Kaupankäynti loppui kuin seinään”, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloista vastaava ryhmäpäällikkö Arttu Toroi. Suur-Savolla on useita ravintoloita ja kahviloita Mikkelin keskustassa.

”Keskiviikkona tuli täysi stoppi. Myynnit olivat murto-osa normaalista. Olin keskiviikkona itse reissussa, kun henkilökunta alkoi soitella, ettei moneen tuntiin ole ollut yhtään asiakasta. Illalla kiertelin ravintoloissa. Siellä oli yksittäisiä asiakkaita.”

Toroin mukaan Mikkelin ravintolat pidetään auki, mutta asiakaskadon vuoksi osa työntekijöistä siirtyy jo viikonloppuna ravintoloista töihin ruokakauppoihin, joissa asiakasmäärien puolestaan odotetaan ainakin jossain määrin lisääntyvän. Toroin mukaan ravintoloiden ohjelmalliset illat on peruttu syys–lokakuulta.

”Seuraamme tilannetta. Toivottavasti ei tule enää uusia tartuntoja, että ihmiset pysyvät terveinä ja tämä ei enää laajenisi.”

Gastropub Einossa oli torstaina hyvin hiljaista. Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloista vastaava ryhmäjohtaja Arttu Toroin mukaan ravintolat ovat nyt lähes tyhjiä.­

Pinja ja Marko Uotila kävelevät torin ohi Taimi-vauvansa kanssa.

”Emme jääneet nyt lounaalle ravintolaan vaan nappasimme vain nopeasti ruuat mukaan”, Pinja Uotila kertoo.

Koronauutisten takia Uotilat jättivät keskiviikkona väliin vauvamuskarin. Lähitulevaisuudessa he aikovat karsia sosiaaliset kontaktit vain välttämättömiin kohtaamisiin kuten Mikkelin terveysviranomaiset ovat kehottaneet.

Pinja ja Marko Uotila eivät jääneet ravintolaan lounaalle, vaan nappasivat ravintolasta noutoruuat mukaansa.­

Mikkelin tartuntarypäs ulottuu myös oppilaitoksiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampuksella on liikkunut yksi koronapositiivinen henkilö. Nyt kaikki teoriaopetus annetaan ainakin syyskuun 20. päivään asti etänä.

Myös kampuksen kirjasto sekä liikunta- ja harrastetilat on suljettu ja niihin liittyvä ryhmätoiminta peruttu.

Opiskelijakunta Kaakon hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan Rico Martikaisen mukaan opiskelijatapahtumia on peruttu, siirretty ja järjestelty uudelleen. Hän uskoo, että opiskelijat haluavat toimia nyt vastuullisesti, jotta virus ei leviä ja opiskelu palaa taas lähiopetukseksi.

”Siihen emme tietysti pysty vaikuttamaan, mitä yksittäinen ihminen tekee. Mutta kehotamme yleisen turvallisuuden ja muiden huomioon ottamiseen tässä tilanteessa”, Martikainen sanoo.

Mikkelin lukiossa koronavirustartunta todettiin kolmella oppilaalla. Nyt lukio on tyhjentynyt. Virukselle altistuneet kaksi abiturienttiryhmää ovat karanteenissa, ja muut on siirretty etäopetukseen.

Abiturientit olivat huolissaan, pystyvätkö he osallistumaan ensi viikolla alkaviin syksyn ylioppilaskirjoituksiin.

Mikkelin kaupunki tiedotti keskiviikkona, että altistuneille mutta terveille ylioppilaskokelaille järjestetään mahdollisuus osallistua kirjoituksiin erillään toisista kokelaista Urpolan koulun liikuntasalissa. Koulussa ei ole muuta toimintaa.

Mikkelin keskussairaalan koronavirustartuntojen jäljityshuoneessa on tehty kuumeisesti töitä. Torstaina iltapäivällä jäljitystyötä on tekemässä useita hoitajia. Tunnelma on kuitenkin jo vähän huojentunut.

”Nyt kaikki altistuneet on saatu kiinni. Se on ollut se prioriteetti numero yksi”, sanoo tartuntatautihoitaja Laura Siitari.

Tartuntatautihoitaja Laura Siitarilla on ollut kiireisiä työpäiviä siitä lähtien, kun hän tiistaiaamuna saapui työvuoroon. Torstaina kaikki Mikkelin tautiryppäässä virukselle altistuneet oli tavoitettu.­

Jäljittäjät ovat soittaneet kukin noin 60 puhelua päivässä. Essoten terveyspalveluiden johtajan Santeri Seppälän mukaan huoneesta on viime päivinä soitettu lähes tuhat puhelua, sillä osalle altistuneista on soitettu jo useaan kertaan. Heidän vointiaan kysellään.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälän mukaan jäljityshuoneesta on soitettu viime päivinä jo lähelle tuhat puhelua. Yksi jäljittäjistä on terveydenhoitaja Marika Lyytikäinen, jonka kuva näkyy peilistä.­

Keskiviikkona Seppälä totesi, että kaikkia viikonlopun aikana kaupungilla mahdollisesti altistuneita on mahdotonta yksilöidä. Hänen mukaansa ainakin keskussairaalan työntekijöiden Koronavilkku-sovelluksiin on tullut varoituksia viikonloppuna kaupungilla liikkumisen jälkeen.

Jos tartunnan olisi saanut viikonloppuna, oireet olisivat todennäköisesti alkaneet tai alkaisivat näinä päivinä.

”Jos vaikka perjantai-iltaan mennessä ei tule yhtään tartuntaa tämän altistuneen, karanteenissa olevan porukan ohi, silloin virus ei ole päässyt ainakaan laajamittaisesti väestöön. Jos tartuntoja tulee, toivotaan, että ne tulevat karanteenin piiristä, koska silloin ketju saadaan katkaistua”, Seppälä sanoo.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä testaa, jäljitä, eristä -periaate toimii hyvin. Vaikka tulee tällainen iso rypäs, se pystytään kartoittamaan. Tässä vaiheessa voi olla varovaisen optimistinen.”