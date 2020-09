Tutkimus: Poliisien työssään kohtaama väkivalta on yleistynyt – naisten väkivallassa käytettiin useampia tekotapoja

Kiinniottoihin suhteutettuna suomalainen poliisi kohtaa väkivaltaa tai sen uhkaa noin kahdessa prosentissa tapauksista, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on yhdeksän prosenttia. Tuore tutkimus valaisee poliisiin kohdistetun väkivallan taustoja ja tekojen vaarallisuutta.

Poliisin kohdistettu väkivalta on kasvanut Suomessa viimeisen vuosikymmenten aikana. Vuosituhannen vaihteeseen verrattuna väkivaltaiset teot poliisia kohtaan ovat kaksinkertaistuneet.

Oikeustieteen tohtoreiden Mika Sutelan ja Henri Rikanderin perjantaina julkaistu tutkimusartikkeli pureutuu siihen, millaista väkivaltaa poliisi joutuu työssään kohtaamaan ja ketkä sitä tekevät.

Tyypillisimmissä tilanteessa väkivaltaan turvautuu nuorehko mies. Poliisin tehtävänä on tyypillisesti ollut yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito.

Tutkimusaineistossa käsiteltiin 3 118 poliisin raportoimaa väkivaltatilannetta, joissa 83 prosentissa tekijänä oli mies. Yleisimmin miesten käyttämä väkivallan muoto oli painiminen.

Tyypillisimmillään poliisin kohdistettu väkivalta oli lyömistä ja potkimista. Lähes joka kymmenennessä tapauksessa mukana oli teräase tai ampuma-ase.

Tutkimuksen mukaan väkivalta oli useammin tarkoituksenmukaista kuin puhtaasti kostonhaluista. Usein se liittyi yritykseen päästä pois tilanteesta.

Tutkimus osoitti myös, että naisten niin sanottu vaarapotentiaali on keskimäärin korkeampi kuin miesten. Vaarapotentiaali ei tarkoita suoraan samaa asiaa kuin vaarallisuus. Esimerkiksi sylkeminen on luokiteltu asteikossa korkeammalle kuin lyöminen, koska poliisi voi kokea teon provosoivampana.

Vaarapotentiaali on siis tutkimuksessa luotu mittari, joka luokittelee väkivallan luonnetta pakenemisesta aina ampuma-aseen hallussapitoon saakka.

Tutkimuksen mukaan naisten käyttämä väkivalta oli monipuolisempaa kuin miesten.

Havainto yllätti Rikanderin, joka on useiden vuosien ajan tutkinut poliisin kohtaamaa väkivaltaa ja poliisin voimankäyttöä.

”Tämä oli kiinnostava havainto. Jos mietitään tyypillisiä tekotapoja, niin naisilla lyöminen, potkiminen, sylkeminen ja pureminen oli paljon yleisempää.”

Tutkimuksen mukaan alaikäisten kohdalla naiset toimivat väkivaltaisesti suhteellisesti yleisemmin kuin alaikäiset miehet. Alaikäisiä tutkimuksen aineiston tekijöistä oli pienin joukko, vajaa 10 prosenttia.

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että väkivallan tekijän sukupuolella on merkitystä myös poliisin voimankäytölle. Naisten kohdalla voimankäytön on voitu nähdä olevan lievempää kuin miesten.

Rikanderin mukaan poliisin kohtaamaa väkivaltaa pitäisi seurata aktiivisemmin. Myös tutkimukseen olisi hyvä panostaa.

Rikander näkee, että poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkimalla voidaan luoda yksi yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden mittari.

”Poliisin kohtaama väkivalta on väkivaltaa myös yhteiskuntaa vastaan, eikä se kohdistu vain poliisiin yksittäisenä henkilönä.”

Suomessa poliisilla on hieman yli miljoona poliisitehtävää vuodessa.

Vuositasolla poliisi tekee liki 90 000 kiinniottoa joko poliisi- tai pakkokeinolain perusteella. Kiinniottoihin suhteutettuna suomalainen poliisi kohtaa väkivaltaa tai sen uhkaa noin kahdessa prosentissa tapauksista, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on yhdeksän prosenttia, tutkimuksessa kerrotaan.

Yhdeksi huolestuttavaksi ilmiöksi tutkimuksessa nostetaan niin sanottu sietämisen kulttuuri. Rikanderin mukaan tällä tarkoitetaan ilmiötä, jossa lievempään väkivaltaan suhtaudutaan työhön kuuluvana osana.

Poliisi vähättelevät työssään kohtaamaansa väkivaltaa, Rikander sanoo. Ajatellaan, että jos siitä ei tullut vammaa, ei tarvitse myöskään tehdä rikosilmoitusta.

”Eihän meillä saa olla työtä, jossa väkivalta on palkan lisä.”

Sama ilmiö on todettu myös yksityisen turvallisuusalan tutkimuksissa.

Tutkimuksen mukaan suurin osa, lähes 90 prosenttia, poliisiin kohdistetuista väkivaltatapauksista sattui kaupunkialueella.

Kuitenkin yksi tutkimuksen keskeinen löydös oli se, että vaarapotentiaali on tilastollisesti suurempaa harva-asutusseuduilla, kuin kaupungissa. Korkein vaarapotentiaali oli tutkimuksen mukaan Keski-Pohjanmaalla.

Mistä tämä johtuu? Tähän Rikander ei osaa antaa suoraa vastausta, sillä ilmiön selittäminen vaatisi jatkotutkimusta.

Tutkijat huomasivat, että vaarapotentiaali oli usein matalampi silloin, kun virkamiesten vastustamisrikoksia on alueella keskiarvoinen määrä ja puolestaan korkeampi silloin, kun rikostapauksia on vähän.

”Partioita on harva-asutusseudulla vähemmän, eikä tukipartioita ole olemassa. Mitä jos esimerkiksi Porvoon ampuminen olisi tapahtunut Itä-Suomen perukoilla tai pohjoisessa? Porvoon tapauksessa resursseja oli tapahtumapaikalla ja kiinniottopaikalla.”

Rikander päätyy myös pohtimaan sitä, pitäisikö poliisin kuitenkin olla näkyvämmin läsnä myös muualla kuin kaupungeissa ja maakuntakeskuksissa.

”Minkälainen viesti annetaan alueilla, jossa poliisi ei tavallisesti näy, ennen kuin kyseessä on suora kontakti tai kiinniotto.”

Rikanderin ja Sutelan tutkimus on tieteellisesti vertaisarvioitu ja sen aineistona on käytetty Poliisiasiain tietojärjestelmän eli Patjan rikosilmoitustietoja virkamiehen väkivaltaisista vastustamisista ja virkamiehen vastustamisista. Aineisto on peräisin vuosilta 2014–2015.