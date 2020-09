”Se on askel oikeaan suuntaan”, sanotaan Viking Linen viestinnästä. Laivayhtiöiden taloustilanne on yhä tukala.

Matkustaminen Ruotsin ja Suomen välillä helpottuu ensi viikon lauantaista alkaen. Hallitus kertoi torstai-iltana lieventävänsä matkustusrajoituksia. Suomeen saa jatkossa matkustaa maista, joissa on todettu enintään 25 koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Suomeen voi siis tulla myös esimerkiksi Ruotsista.

”Olen erityisen iloinen siitä, että normaali kanssakäyminen Ruotsin kanssa voi alkaa”, sanoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) torstai-iltana.

Iloisia ollaan myös laivayhtiöissä.

”Se on askel oikeaan suuntaan. Olemme hyvin iloisia päätöksestä”, toteaa tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström Viking Linesta HS:lle lähettämässään sähköpostissa.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd ei usko, että tilanne muuttuu hetkessä. Kaikki riippuu siitä, miten matkustajat innostuvat nyt lähtemään laivoille. Nöjd huomauttaa, että jo ennen korona-aikaa suomalaiset risteilivät Ruotsiin enemmän kuin ruotsalaiset Suomeen ja he tuskin lähtevät nytkään sankoin joukoin Suomeen.

Nöjd uskoo, että suomalaisetkaan eivät heti uskaltaudu matkustamaan isoin joukoin. Hän kuitenkin toivoo, että matkustus lisääntyisi.

Tallink Siljan laivat ovat keväästä saakka jatkaneet Turun ja Tukholman välin liikennöintiä, mutta kyydissä on ollut pääasiassa rahtia. Turku–Tukholma-liikennöinti jatkuu.

Maaliskuun jälkeen kummankaan yhtiön laivat eivät ole kulkeneet Helsingistä Tukholmaan. Yhtiöissä ei ole tehty vielä päätöksiä reitistä.

”Monet asiat vaikuttavat. Vaikka rajoitukset sallivat matkustamisen, onko siellä sitten matkustajia riittävästi niin, että reitin operointi kannattaisi? Siitä tehdään varmasti lähipäivinä päätöksiä, mikä on sen reitin osalta tilanne”, Nöjd sanoo.

Kesällä Silja Serenade kulki Helsinki–Riika-reitillä ja Silja Symphony Tukholma–Visby-reitillä. Pian molemmat jäävät satamaan.

”Tavoitteena olisi saada laivat liikennöimään siten, että niissä olisi matkustajia ja rahtia niin että ne kannattaisi pitää liikenteessä”, Nöjd sanoo.

Vikingin ja Siljan mukaan laivoilla yritetään varmistaa matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus monin tavoin. Kyytiin ei esimerkiksi oteta matkustajia niin paljon kuin kapasiteetti sallisi. Hygienia- ja turvaväliasioista huolehditaan kuten maissakin.

Nöjdin mukaan vielä on vaikea arvioida, pelastaako rajoitusten purku laivayhtiöt. Toistaiseksi tilanne näyttää vielä synkältä. Tallink Siljalla on Suomessa meneillään laajat lomautukset. Ruotsissa,Virossa ja Latviassa työntekijöitä on irtisanottu.

”Taloudellisesti tilanne on edelleen haastava. Menetimme 2,4 miljoonaa matkustajaa vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana, ja heinäkuussa oli neljännes normaalista matkustajamääristä. Tämä vaikuttaa tulevien kuukausien toimintaan taloudellisesti”, toteaa myös Johanna Boijer-Svahnström.

”Toivon mukaan tautitilanne liikennöintialueellamme normalisoituu ensi kesään mennessä ja saisimme rokotteen mahdollisimman pian.”