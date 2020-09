Poikkeuksellinen viime talvi antoi esimakua tulevasta: Odotettavissa on leutoa, sateista ja etelässä lumetonta

Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa eniten talviin. Talvet ovat lämmenneet 1960-luvulta lähtien 2–3 astetta, paikoin jopa enemmän.

Leutoa, sateista ja – lumetonta. Ilmastonmuutos näkyy Suomessa etenkin lauhoina talvina, sellaisina kuin Etelä-Suomessa koettiin alkuvuonna.

Tulevaisuudessa talvi lyhenee koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen tutkijan Anna Luomarannan mukaan Suomi on jo jakaantunut talvien kannalta kahteen osaan: toisessa lumisateet ovat vähentyneet, toisessa sen sijaan lisääntyneet. Lumisateen osuus talven sateista on vähentynyt etenkin etelässä.

”Pysyvä lumikausi on lyhentynyt koko Suomessa 1960-luvulta lähtien. Talvet alkavat entistä myöhemmin ja päättyivät varhemmin. Lumipeite ohenee ja muuttuu yhä epävarmemmaksi. Voimakkainta muutos on Lounais-Suomessa.”

Ilmastonmuutos voimistaa helleaaltoja ja vähentää kylmyysjaksoja. Arktinen jää vähenee, ja Jäämeren pinnasta entistä suurempi osa on vettä.

Kaiken kaikkiaan arktinen alue lämpenee kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan nähden. Suomikin on arktista aluetta: kun muu maailma on lämmennyt runsaan asteen 1800-luvun puolivälistä lähtien, Suomi on lämmennyt kaksi astetta.

Lämpeneminen ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan se on voimakkainta talvella. Vuosina 1961–2010 Suomen talvet ovat lämmenneet 2–3 astetta, paikoin jopa enemmän.

”Jatkossakin talvet lämpenevät keskimäärin voimakkaammin kuin kesät”, Luomaranta kertoo.

Myös sademäärä kasvaa etenkin talvella. Tämäkin on jo näkyvissä. Lumisateet ovat lisääntyneet Pohjois- ja Itä-Suomessa mutta vähentyneet Etelä- ja Länsi-Suomessa, jossa ovat puolestaan yleistyneet talviset vesisateet.

Lumisateiden määrän arvioidaan vähenevän tällä vuosisadalla kaikkialla Pohjois-Euroopassa.

Vuotuisen lumisademäärän väheneminen liittyy ennen kaikkea sadepäivien määrän vähenemiseen eikä niinkään pienempään lumisademäärään näinä päivinä. Keskitalvella kylmimmillä alueilla, muun muassa Lapissa, lumisateet voivat jatkossakin lisääntyä.

Viime talvi antoi esimakua tulevasta. Poikkeuksellinen talvi hipoi ennätyksiä molemmista päistä: samaan aikaan kun Etelä-Suomessa rikottiin talvisia lämpöennätyksiä, Lapissa lunta oli poikkeuksellisen paljon. Ero mustan etelän ja valkean pohjoisen välillä oli suuri.

Lue myös: Etelässä talvea ei tullut ja Lappi hukkui lumeen – koronakevättä edelsi äärimmäisyyksien talvi, ja jatkossa siinä ei ole mitään ihmeellistä

”Tilanne oli senkaltainen, mitä tulevaisuudessa voidaan odottaa. Etelässä on vähän tai ei ollenkaan lunta. Lämpenemisen myötä kasvavat sademäärät tulevat pohjoisessa kuitenkin vielä lumena”, Luomaranta kertoo.

Lapissa rikottiin alkuvuonna lumiennätyksiä. Lunta oli paljon, ja se oli märkää ja painavaa. Kattojen kantavuus oli koetuksella.

Lumen määrä Suomen Lapissa oli ennätyslukemissa viime talvena. Kittilän ja Inarin välisellä tieosuudella siirrettiin lumipenkkoja kauemmaksi tiestä helmikuussa 2020.­

HS kävi helmikuussa katsomassa, kun Inarissa ja Kittilässä tuskailtiin tolkuttoman lumimäärän kanssa. Lumensyvyys oli laajalti yli 120 senttiä.

Reportaasi lumisesta Lapista löytyy täältä: Lumeen hukkuva Lappi pidättää hengitystään

Keväällä Lappi odotti puolestaan kauhulla lumimassojen sulamista ja pidätti henkeään suurtulvien varalta.

Lue myös: Veden armoilla