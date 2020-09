Uudessa työhakumallissa karenssiaikaa on määrä kohtuullistaa

Perjantaina 11. syyskuuta sivulla A 13 kerrottiin virheellisesti, että työttömille kaavaillussa uudessa työhakumallista olisi 60 päivän karenssiaika. 60 päivää on nykyisin yleisin aika karensseille, joita on uudistuksessa määrä kohtuullistaa. Työssäolovelvoite on 12 viikkoa, ei 12 päivää.