Kotimaa | Äärioikeisto

Tällainen on kansallis­mielisten liittouma, jonka puheen­johtajaa epäillään perussuomalaisten eduskunta-avustajan murhan yrityksestä

Kansallismielisten liittouma on perustettu Soldiers of Odinin jäsenten aloitteesta, ja yhdistyksellä on kytköksiä puolueen kanssa riitautuneisiin perussuomalaisiin.

Ihmisiä Kansallismielisten liittouman äärioikeistolaisessa 188-Kukkavirta-tapahtumassa Turussa elokuun puolivälissä.­