Toisen koronatestin vaatimusta tietyistä maista Suomeen tulevilta pidetään arveluttavana. Sen pelätään tyrehdyttävän joulumatkat Lappiin.

Yrittäjä Petri Hoikalla on Joulupukin pajakylässä Napapiirillä kolme matkamuistomyymälää, joiden asiakkaista lähes kaikki ovat ulkomaalaisia. Matkustusrajoitusten höllentäminen on Hoikan mielestä askel oikeaan suuntaan. Koronapandemia aiheuttaa Lapin matkailuun kahden vuoden mittaisen taantuman, Hoikka uskoo.­

Matkustusrajoitusten lieventäminen saa Lapin matkailuväeltä varovaisia kiitoksia, joskin epäilyjä uusien määräysten toimivuudesta on runsaasti.

Erityisesti arveluttaa toisen koronatestin vaatimus suuren tautiriskin maista tuleville.

”Tokihan tämä jotakin avaa, mutta en uskalla sanoa, että hallituksen linjaus Lapin matkailua pelastaisi. Ehkä se kuitenkin auttaa välttymään pahimmalta katastrofilta. Sikäli positiiviseen suuntaan ollaan menossa”, sanoo opintovapaalla oleva Lapin liiton matkailu- ja strategia-asiantuntija Satu Luiro.

Matkustusehtojen lieventämisen käytännön vaikutuksia on Luiron mukaan vielä vaikea arvioida, sillä avoimia kysymyksiä on vielä paljon.

”Karanteenimääräyksiin kaivataan tarkennuksia, ja tuplatestauksen vaatimus arveluttaa kovasti. Toisen koronatestin vaatimus hankaloittaa matkailua kovasti etenkin chartermatkoilla.”

Yleensä Lapissa myydään jo tähän aikaan joulusesonkia täyttä päätä. Siksi lisätietoja tulisi Luiron mukaan saada pikaisesti.

”Viime tippaanhan tämä meni, jotta täällä ehditään myyntiä tehdä.”

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoi Lapin matkailualan ottaneen huojentuneena vastaan tiedon siitä, että Suomi alkaa avartua matkailun kannalta.

”Tätä on odotettu kuumeisesti. Nyt lähestytään eurooppalaista tasoa ilmaantuvuusluvun rajassa. Kahdeksan oli sietämätön, mutta 25 on sellainen, jonka turvin päästään kokeilemaan tilanteen ratkaisemista.”

Uuden rajauksen johdosta lähtömaina avautuvat Lapin matkailulle tärkeät Saksa ja Norja sekä Ruotsi.

Uudesta rajauksesta ei kuitenkaan ole Kärkkäisen mukaan kovin paljon apua joulu- ja talvimatkailun nostamiseksi jaloilleen.

Matkailijoita on tullut perinteisesti erityisen paljon muun muassa Britanniasta ja Ranskasta, joista saapuvilta edellytetään nyt päätetyn mallin mukaan sekä lähtömaatestausta että uusintatestiä 72 tuntia Suomeen tulon jälkeen.

”Viime aikoina matkoja on onnistuttu viemään kestävään suuntaan eli pidempään viipymään Lapissa. Tämä malli rankaisee pidempää viipymää.”

Kärkkäinen muistuttaa myös, että Lapissa välimatkat ovat usein pitkät, joten matka testauspaikalle voi kestää.

”Haaste on se, kuinka uusintatesti sovitetaan matkan aikatauluun niin, että se on ylipäänsä mahdollista. Lisäksi epäselvää on, kuka kustannukset maksaa: valtioko vai koituuko siitä matkailijalle vielä oma osuus.”

Lisähaasteeksi nousevat yksilömatkailijat.

”Kuka valvoo heidän testaamisensa?” Kärkkäinen kysyy.

Nimenomaan ryhmämatkailun terveysturvallisuutta on hiottu Lapissa huippuunsa kehittämällä matkailijan polku -konseptia, Kärkkäinen muistuttaa.

Hankaluudet tulevat pahaan kohtaan, kun Lappi matkakohteena on kiinnostuksen huipulla.

”Vieressä on Ruotsi, joka on täysin auki. Ruotsi on hyötynyt tilanteesta, me näemme sen jo nyt verkkohauissa. Ruotsin Lappiin kohdistuu kysyntää.”

Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME) julkaisi perjantaina Suomen hallitukselle osoitetun vetoomuksen, jossa toivotaan helpotuksia kansainvälisten asiakkaiden saamiseksi Lappiin tulevana joulu- ja talvikautena.

Vetoomuksen mukaan positiivista hallituksen uudessa linjauksessa on se, että niin sanotun vihreän valon maiden ilmaantuvuusluvun raja-arvo on nostettu 25:een.

Sen sijaan toisen koronatestin vaatimus niistä maista tuleville, joissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on yli 25, arveluttaa matkailuyrittäjiä. Näistä maista, kuten Britanniasta, Ranskasta, Saksasta ja Hollannista, tulevilta vaadittaisiin uusintatesti 72 tuntia Suomeen tulon jälkeen.

”Tämä uusintatestivaatimus käytännössä tuhoaa koko talvikauden ryhmämatkailun”, LME toteaa.

Sen mukaan kansainväliset matkanjärjestäjät eivät ala pystyttää charter-operaatioita Suomeen liian monimutkaisten vaatimusten vuoksi.

Liitto muistuttaa, että suurin osa joulun ajan matkoista kestää keskimäärin kolme yötä eli yhteensä 72 tuntia.

”Vetoamme Suomen hallitukseen, että tämä toisen testin ehdoton vaatimus 72 tunnin kuluttua maahantulosta poistettaisiin ja näin mahdollistettaisiin kansainväliset ryhmämatkat Suomeen tulevana talvena.”