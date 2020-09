Ruotsissa asuva Minna Mercke Schmidt ja Suomessa asuva Jukka Rinne tapasivat Mummotunnelin ruuhkassa yli 30 vuoden tauon jälkeen. Ensirakkaus syttyi uudelleen, mutta koronavirusepidemia toi uusperheiden elämään kahdessa maassa paljon haasteita.

Minna Mercke Schmidt, 51, huokaisi helpotuksesta, kun kuuli uutiset Suomen hallituksen aikeista päästää Suomen ja Ruotsin välinen matkustus pannasta.

Puoliso Jukka Rinne, 53, asuu Helsingissä ja Mercke Schmidt Etelä-Ruotsissa, joten korona-ajan matkustusrajoitukset ovat koetelleet kahden uusperheen elämää.

”Hankin jopa vanhentuneen Suomen-passini tilalle uuden, koska mieluummin näytän sitä rajalla kuin Ruotsin-passiani”, Mercke Schmidt kertoo.

Pariskunta on reissannut valtioiden välillä keväästä asti sen, mitä on pystynyt.

”Matkat Ruotsista Suomeen ja takaisin ovat sinänsä menneet ihan hyvin autolautalla. Läheisten tapaaminen Suomessa on kuitenkin ollut hankalaa karanteeniaikojen takia”, Rinne sanoo.

Mercke Schmidt ja Rinne kohtasivat Helsingissä Mummotunnelina tunnetun ravintolakeskittymän ruuhkassa puolitoista vuotta sitten yli 30 vuoden tauon jälkeen.

”Yritin päästä ruuhkassa eteenpäin, mutten nähnyt oikein mitään. Kun nostin pääni, näin Jukan”, Mercke Schmidt kuvaa kohtalokasta hetkeä.

”Oli ihan sattumaa, että me näimme. En ollut käynyt siellä kuin kerran kaksi kesässä kavereiden kanssa ja olin jo lähdössä kotiin, kun siinä olikin Minna nenän edessä”, Rinne sanoo.

Mercke Schmidt tunnisti ensirakkautensa heti. Rinteellä meni hetki tajuta, kenestä on kyse, kun puheen aksenttikin oli muuttunut.

Nuoruuden rakastavaiset olivat nähneet toisensa edellisen kerran teini-ikäisinä Herttoniemessä. Ensirakkaus, ensisuudelma – se kaikki oli koettu yhdessä, mutta elämä oli kuljettanut vuosikymmeniksi eri suuntiin.

Mercke Schmidt on asunut Ruotsissa siitä asti, kun muutti sinne nuorena opiskelemaan. Kolmesta lapsesta kaksi on jo itsenäistynyt ja nuorin on 13-vuotias.

Rinne on elänyt Helsingissä. Lapsia on kaksi, molemmat täysi-ikäisiä.

Kahdessa maassa asuva pari alkoi pian seurustella. Siinä vaiheessa kukaan ei aavistanut, kuinka haastavaa uusperheiden elämästä tulisi, kun pandemia ravistelisi kaiken tavanomaisen uusiksi.

Rinne oli Ruotsissa, kun rajat menivät kiinni keväällä ja laivaliikenne henkilömatkustajilta loppui.

”Vaihtoehtona oli mennä autolla yli pohjoisen kautta, mutta päätimme jäädä aloillemme, kun siinä vaiheessa ei tiennyt, mitä tapahtuu.”

Rinteen lapsista toinen sekä vanhemmat kuuluvat riskiryhmään, joten yhteydenpito videopuheluin tuntui turvallisimmalta.

”Kuuntelimme Suomen ohjeita ja yritimme Ruotsissakin elää niiden mukaan”, Mercke Schmidt sanoo.

Heti kun laivat alkoivat ottaa henkilömatkustajia, Rinne hyppäsi moottoripyörän selkään ja ajoi laivaan.

”Alkoi olla siinä vaiheessa omia lapsia jo niin kova ikävä.”

Tapaamiset järjestettiin ulkona turvaväliä pitäen. ”Onneksi ilmat olivat hyvät, ettei tarvinnut sateessa seistä.”

Myöhemminkin matkustaminen Suomeen on sujunut turvallisesti autoilun ja laivamatkan yhdistelmällä, mutta ongelmia on tuottanut kahden viikon karanteenivaatimus.

”Lyhyitä visiittejä ei ole voinut enää tehdä kuten ennen. Ensin on pitänyt jättää aikaa karanteenille ja sen jälkeen asioiden hoitamiselle ja ihmisten tapaamiselle”, Mercke Schmidt sanoo.

Hän teki jo ennen korona-aikaa päätöksen puutarhaan ja sisustukseen liittyvän yritystoimintansa, Blomsterverkstadin, laajentamisesta Suomeen, mutta työ on ollut hankalaa rajoitusten takia.

Määräykset ovat muuttuneet niin nopeasti ja arvaamattomasti, että lähtiessä ei ole tiennyt, mitä palatessa on edessä.

”Kun lähdin Suomeen yli kolme viikkoa sitten, puhuttiin, että valvontaa kiristetään yhä enemmän ja pakolliset koronatestaukset tuodaan rajalle. Nyt kun tulin takaisin, rajoituksia päätettiinkin höllentää”, Rinne sanoo.