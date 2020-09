”Moria on nyt loppu”, sanoi kreikkalainen viranomainen ja vaati siirtolaisten lähtöä Lesboksen saarelta.

Kreikan viranomaiset yrittivät perjantaina kiireessä pystyttää uutta telttakylää alkuviikosta tulipalossa tuhoutuneen tilalle Lesboksen saarella.

Samaan aikaan Morian leirin suojattomiksi jääneiden asukkaiden hermostuneisuus kasvoi. Sadat turvapaikanhakijat protestoivat perjantaina tukkimalla leirin ja kaupungin välisen tien.

”Haluamme vapautta” ja ”emme halua uutta leiriä”, luki mielenosoittajien tekemissä kylteissä. Tuhoutuneen leirin asukkaat ovat viettäneet jo kolme yötä katujen varsilla, parkkipaikoilla ja huoltoasemilla.

”Meillä on nälkä ja jano. Meillä ei ole vessoja eikä suihkuja”, kongolainen turvapaikanhakija Patricia Bob sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Kreikan armeija ryhtyi rakentamaan korvaavaa leiriä armeijan ammuntaradalle kukkulan huipulle lähelle palanutta Morian leiriä.

Armeija joutui käyttämään helikoptereita päästäkseen paikalle, sillä paikalliset olivat pystyttäneet tiesulkuja estääkseen uuden leirin rakentamisen turvapaikanhakijoille.

YK:n mukaan Lesboksella on noin 11 500 turvapaikanhakijaa ilman kunnollista suojaa. Heistä 2 200 on naisia ja 4 000 lapsia. Turvapaikanhakijoiden leiri tuhoutui tulipalossa tiistaina ja keskiviikkona.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis lupasi rakentaa uuden leirin saarelle, mutta korosti sitä, että EU:n pitäisi ottaa suurempaa rooli sen pyörittämisessä.

”Aiomme keskustella siitä, että Eurooppa osallistuisi ponnisteluihin maksimaalisesti”, Mitsotakis sanoi AFP:n mukaan.

Suomi ilmoitti perjantaina vastaanottavansa 11 alaikäistä turvapaikanhakijaa tulipalon tuhoamalta Lesboksen saarella sijaitsevalta Morian leiriltä, sisäministeriö tiedotti. Vastaanotetut turvapaikanhakijat ovat ilman huoltajaa olevia alaikäisiä.

Viranomaiset ovat epäilleet, että leirin asukkaat sytyttivät itse palon. Palo syttyi alkuviikosta sen jälkeen kun 35 leirin asukkaalla oli todettu koronavirustartunta ja leiriläisille määrättiin karanteenirajoituksia.

Kreikassa on kymmeniä pakolaisleirejä, jotka pystytettiin vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen. Moria on leireistä pahamaineisin ja ahtaimmin asutettu. Valtaosa leirin turvapaikanhakijoista on afganistanilaisia.

Kreikan hallinto on vaikeuksissa, koska monet Lesboksen saaren asukkaat ovat kyllästyneet siihen, että saarelle pyrkii jatkuvasti siirtolaisia Turkin puolelta.

”Moria on hirvitys”, siirtolaisuudesta vastaava vanhempi kreikkalainen virkamies Dimitris Koursoubas sanoi Reutersille perjantaina. Koursoubasin mukaan leirin tuhonnut tulipalo voi myös olla ”traaginen mahdollisuus” uuden ratkaisun löytämiseksi.

”Haluamme kaikki siirtolaiset ulos, kansallisista syistä. Moria on nyt loppu”, hän jatkoi.

Kreikka on valittanut pitkään, että rahan lähettämistä lukuun ottamatta EU-kumppanit ovat tehneet liian vähän auttaakseen.