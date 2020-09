Onnettomuuksissa loukkaantui vakavasti yhteensä kolme nuorta. Kahta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Porissa ja Vehmaalla on lauantaina tapahtunut kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta. Molemmissa onnettomuuksissa kuljettajiksi epäillään ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneita 17-vuotiaita nuoria.

Lauantaina aamuyöstä Porin Laviassa tapahtui nokkakolari, josta toimitettiin sairaalaan yhdeksän 16–18-vuotiasta nuorta, kertoo komisario Marko Luotonen Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Nuorista kaksi loukkaantui vakavasti. Luotosen mukaan nuoret todennäköisesti tunsivat toisensa.

Toisen ajoneuvon kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vammantuottamuksesta. Poliisi ei epäile, että alkoholilla olisi ollut osuutta asiaan.

Lauantaiaamuna Vehmaalla tapahtui yksittäinen ulosajo, jossa auton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

”Käytännössä häntä epäillään kovasta ylinopeudesta. Auto on suistunut ojaan, ja sen seurauksena kuljettaja on loukkaantunut vakavasti ja hänet on toimitettu sairaalaan”, Luotonen sanoo.

Poliisi on aloittanut molempien onnettomuuksien tutkinnan.