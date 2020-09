Viimeaikaisten joukkoaltistumisten takia Heidi’s Bier Barit luopuvat karaokesta ja osasta tapahtumistaan.

Helsingissä ja Turussa on tapahtunut viime viikolla mahdollisia joukkoaltistumisia koronavirukselle. HS kertoi eilen, että altistumiset ovat tapahtuneet Heidi’s Bier Bar -nimisissä baareissa. Myös Jyväskylän kaupunki kertoi aiemmin tällä viikolla altistumisesta saman ketjun baarissa.

After ski -henkiset Heidi’s Bier Barit omistaa tanskalaisen Rekom Group. Yhtiön maajohtaja Sebastian Pinomaa pitää valitettavana, että joukkoaltistumisia on sattunut heidän baareissaan. Pinomaan mukaan Heidi’s Bier Bareissa on noudatettu sairaanhoitopiirien terveysohjeistuksia.

”Olemme ihmetelleet, että olemme selvinneet näinkin pitkään ilman tällaista tilannetta. Tätä ei ole voinut välttää, koska asiakkaista ei voi tietää, kellä on tartunta. Meillä käy paljon asiakkaita, joten voi sattua näinkin”, Pinomaa sanoo.

Pinomaa kertoo, että Heidi’s Bier Bareihin otetaan tällä hetkellä sisään rajoitettu määrä asiakkaita. Baareihin on otettu 70 prosenttia maksimimäärästä.

”Pidämme edelleen kiinni siitä, ettei sisään oteta yhtään ylimääräistä asiakasta. Työntekijämme myös käyttävät maskeja, vaikka sitä ei tarvitsisi tehdä. Meillä on myös tarkka seula omiin työntekijöihimme. Jos heillä on yhtään oireita, he jäävät kotiin.”, Pinomaa sanoo.

Syyskuun loppuun voimassa olevien rajoituksien mukaan ravintoloiden on huolehdittava, että jokaisella asiakkaalla on istumapaikka pöydän tai tason, esimerkiksi baaritiskin ääressä. Lisäksi asiakkaiden oleskelu tulee järjestää riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittaa riittävän etäälle toisistaan, vähintään 1–2 metrin turvaväliä noudattaen.

Asiakkaita tulee myös tiedottaa näkyvästi, että koronavirustartuntaan sopivien oireiden kanssa ei saa astua sisään ravintolaan. Heille on myös taattava selkeä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin, kun he saapuvat ravintolaan.

Ravintolan pitää huolehtia erityisesti siitä, että sen tiloissa ei synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden välillä on riittävä etäisyys. Tanssimista ei ole kielletty, mutta sen järjestämisessä tulee huomioida turvavälit.

Pinomaa pitää nykyisiä rajoituksia toimivina myös Heidi’s Bier Barin kaltaisissa paikoissa, joissa tanssiminen on suuressa osassa illanviettoa.

”Jos kapasiteettimme olisi sata prosenttia, tunnelma olisi paljon tiiviimpi. Nyt tanssilattiat on valjastettu pöytiin” Pinomaa sanoo.

Heidi’s Bier Bareissa on paljon henkilökuntaa, joka tarjoilee asiakkaille juomia pöytiin. Pinomaan mukaan he myös valvovat, että turvavälit seurueiden välillä pysyvät. Myös portsarit valvovat, ettei turvaväleistä lipsuta, Pinomaa sanoo.

”Jos räikeitä tapauksia tulee, niihin puututaan samantien.”

Viimeaikaisten mahdollisten altistumisten takia kaikki Suomen Heidi’s Bier Barit luopuvat ensi viikosta lähtien karaokesta toistaiseksi. Myös osasta baarien tapahtumista perutaan, sillä ne saattavat Pinomaan mukaan aiheuttaa helpommin joukkoaltistuksia.

”Seuraamme tarkkaan terveysviranomaisten ohjeita ja painotamme omalle henkilökunnallemme rajoitusten tärkeyttä”, Pinomaa sanoo.