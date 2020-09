Suurin osa korkeakouluista ilmoitti aiemmin tänä vuonna, että syksyn opinnot jatkuvat etäopetuksena. Lähiopetusta oli kuitenkin tarkoitus järjestää ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Useissa korkeakouluissa havaittujen koronavirustartuntojen ja altistumisten vuoksi myös monet uudet opiskelijat joutuvat nyt opiskelemaan etänä.

Suurin osa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista on aloittanut akateemisen vuoden tänä syksynä poikkeuksellisilla tavoilla.

Useat korkeakoulut noudattavat mallia, jossa valtaosa opetuksesta järjestetään etänä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden suhteen on tehty poikkeuksia, jotta he pääsisivät mahdollisimman hyvin kiinni opiskelijaelämään opintojensa alussa.

Lue lisää: Korkeakoulut avaavat lukuvuotensa virtuaalisesti ja turvaväleistä huolehtien

Se ei silti tarkoita, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintotaival olisi alkanut tavanomaisella tavalla.

”Pari viikkoa sitten tuli tieto, et meidän koulussa on todettu yksi koronatapaus. Sen jälkeen on oltu etänä”, kertoo Viialasta optometrian opintojen vuoksi tänä syksynä Helsinkiin muuttanut Suvi Vienola, 19.

Vienola kertoo, että hänen korkeakoulussaan Metropoliassa järjestettiin ennen kampuksella todettua altistusta lähiopetusta ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jolloin hän ehti tutustua opiskelijakavereihinsa. Vaikka optometrian vuosikurssi on pieni, 28 opiskelijaa, ei Vienola kuitenkaan ole ehtinyt tutustua vielä kaikkiin kunnolla, sillä opiskelu siirtyi etäopetukseen niin nopeasti.

Muutenkin opintojen aloitus suurimmaksi osaksi etänä on tuonut syksyyn erikoisen tunnelman.

”Ihan pelkästään koulussa käyminen ja se rakennus, vaikka on ollut jo kuukauden koulussa, tuntuu uudelta”, kertoo Vienola.

”Ei ole tähän mennessä tuntunut koulunkäynniltä.”

Vienolalle uutta syksyssä on myös Helsingin kaltaisessa kaupungissa asuminen, sillä hän on kotoisin maaseudulta. Silloin kun lähiopetusta järjestetään, kulkee hän kampukselle bussilla ja metrolla, joka tuo tilanteeseen oman lisästressinsä.

”Kyllä se tosi paljon ahdistaa kun metrosta ulos mennessä kaikki tulee lähelle ja puolilla ei ole maskia.”

Suvi Vienola kotonaan opiskelemassa optometriaa.­

Erityisen surulliseksi koronavirustilanteen Metropoliassa tekee se, että ammattikorkeakoulu muutti vasta tänä vuonna uusiin tiloihin Myllypuroon. Opiskelijat ja henkilökunta eivät juurikaan ehtineet nauttia uudesta kampuksesta, ennen kuin keväällä tuli käsky etäopetukseen.

Toisaalta se omalla tavallaan lohduttaa uusia opiskelijoita.

”Opettajatkin on siellä ihan hukassa koko rakennuksen kanssa, joten emme ole opiskelijoina ainoita siinä hommassa”, sanoo Vienola.

Vienola kertoo, että tilanteet muuttuvat Metropoliassa nopeasti. Opettajat pitävät mielellään lähiopetusta, mutta välillä opetuspaikka ilmoitetaan vain pari päivää ennen luentoa.

Etänä järjestettävässä opetuksessa käy usein niin, että opettaja puhuu yksin koko luennon eivätkä opiskelijat osallistu opetukseen.

”Kynnys oman mikrofonin avaamiseen on valtava”, Vienola sanoo.

Tampereen yliopistossa ensimmäistä vuotta biolääketieteen tekniikkaa opiskeleva Sonja Punnala, 20, on saanut nauttia myös lähiopetuksesta tänä syksynä, vaikka suurin osa opinnoista järjestetäänkin etäyhteyksin.

”Ensimmäisen periodin kursseihin kuuluu laborointikurssi.”

Punnala kertoo, että kurssilla kesti hetken tottua siihen, että hengityssuojainta pitää käyttää koko ajan. Laboratorioissa käytetään muutenkin turvavarusteita, mutta maskeja ei normaalioloissa käytetä.

”Meillä on seitsemän tunnin päiviä ja ollaan koko ajan maskit päässä. Mutta kyllä siihen tottuu yllättävän nopeasti, vaikka alkuun se tuntui oudolta ja vieraalta.”

Punnala kertoo, että Hervannan kampuksella lähiopetus ja aktiivinen tuutorointi ovat auttaneet ihmisiä ryhmäytymään poikkeusoloissakin. Ensimmäisellä viikolla järjestettiin paljon tapahtumia ulkona, joissa opiskelijat pääsivät tapaamaan toisiaan. Punnala kertoo, että opintojen aloittaminen erikoisissa oloissa tavallaan myös muodostaa ryhmähenkeä.

”Tän fuksivuoden kyllä muistaa, että millaista oli alkuun.”

Punnala kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2019 ja muutti silloin Jyväskylästä Tampereelle. Hän suoritti vuoden ajan opintoja avoimessa yliopistossa, kunnes ovet yliopistoon aukesivat. Punnala kuitenkin kertoo odottaneensa hartaasti yliopisto-opintojen alkamista.

”On se ihan eri aloittaa oikeasti opinnot fuksina”, Punnala sanoo.

Eniten koronarajoitusten jälkeisestä ajasta Punnala kertoo odottavansa sitä, että esimerkiksi laskuharjoituksia voisi tehdä pienryhmissä, jotta asioita voitaisiin käydä läpi kasvokkain. Lisäksi hän odottaa vapauden tunnetta.

”Että ei tarvitse aina miettiä, onko järkevää lähteä johonkin.”

Sonja Punnala opiskelee ensimmäistä vuotta biolääketieteen tekniikkaa Tampereen yliopistossa. Hervannan kampuksella on päästy syksyllä myös lähiopetukseen.­

Metropolian opiskelijakunta Metkan hallituksen puheenjohtaja Essi Lumme kertoo, että Metka teetti keväällä kyselyn, jossa kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta.

”Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat toivoivat läsnä olevaa [opetusta] enemmän kuin loppuvaiheen opiskelijat, joilla yleensä on jo työpaikka”, kertoo Lumme.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa sitä, miten etäopetus vaikutti opiskelijoiden opiskelumotivaatioon, tunsivatko opiskelijat etäopiskelun itselleen sopivaksi tavaksi opiskella ja kuinka hyvin tekniikka pelasi luennoilla.

Lumme kertoo, että Metropoliassa on pyritty siihen, että kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat tavoitetaan heti syksyllä.

”Tutorit panostivat ensimmäisinä päivinä siihen, että heillä on luokan keskeiset Whatsapp-ryhmät, missä voi vaihtaa kuulumisia.”

Nyt Metkassa mietitään, miten tapahtumien järjestäminen verkossa onnistuisi. Seuraavana tapahtumakalenterissa on perinteiset fuksiaiset, jotka tänä vuonna järjestetään osittain fyysisesti yhdessä ja osittain verkossa.

”Fuksiaiset pidetään 10–30 hengen ryhmissä ympäri Helsinkiä, mutta missään vaiheessa rastikierroksen aikana ryhmät eivät kohtaa”, Lumme kertoo.

Vaasan Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) opiskeluyhteisötyön vastaava psykologi Priska Pennanen kertoo, että ryhmäytyminen juuri opintojen alkuvaiheessa on tärkeää, sillä sosiaalinen vertaistuki ja suhteet ovat opiskeluaikana ja uudella paikkakunnalla suuressa arvossa.

”Opinnot ovat tärkeä elämänvaihe, jossa rakennetaan tärkeitä sosiaalisia suhteita tulevaisuutta varten.”

Lisäksi opintojen etenemisen kannalta on tärkeää, että niihin pääsee mukaan heti alussa, Pennanen kertoo. Se voi olla vaikeampaa etäopiskelun aikana ja on tärkeä huomioida etäopetuksen riskit.

”On riski, että ei kiinnity opiskeluyhteisöön ja opintoihin. Opintojen alussa opetellaan opiskelutaitoja.”

Sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu vaikeina ja poikkeuksellisina aikoina.

”On tärkeää että ihminen kokee, että hänellä on riittävästi sosiaalisia suhteita”, Pennanen sanoo.

Pennanen kuitenkin muistuttaa, että kaikki opiskelijat eivät ole samanlaisia tai kaipaa samaa määrää sosiaalista kanssakäymistä. Joillekin oikea määrä sosiaalisia suhteita on muutama, toisille paljon enemmän.

Lisäksi joillekin opiskelijoille etäopintojen tuoma joustavuus voi olla mielenterveyden kannalta tärkeää. Etäyhteyksin pidetyt luennot voivat sopia joillekin opiskelijoille, jos niissä esimerkiksi voi käyttää chat-ominaisuutta omien mielipiteidensä ja kysymysten ilmaisuun.

”Joillekin voi olla mukavampaa osallistua etänä, kun voi olla helposti kotona”, kertoo Pennanen.

Myös Aalto-yliopistossa kannetaan huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista.

”Se on opiskelijakentällä ykköshuolenaihe”, kertoo Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan AYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Milja Leinonen.

”Opiskeluvaiheessa opiskelukaverit, kampusalue ja akateeminen yhteisö muodostavat psykososiaalisen turvaverkon.”

Leinosen mukaan erityisen tärkeää tällä hetkellä on saada ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat mukaan toimintaan, kun etäopetus on poistanut spontaanin toiminnan yliopistolla. Leinonen painottaa, että nimenomaan yliopistolla tapahtuvan opetuksen rooli on tärkeä yhteisöllisyyden muodostumisessa, ei vain vapaa-ajan tapahtumat.

Leinonen kertoo, että lähes kaikki AYY:n syksyn tapahtumat on peruttu. Myös useat ainejärjestöt ovat peruneet tapahtumiaan.

Viime viikolla keskustelua herätti Aalto-yliopiston kauppatieteilijöiden massatapahtuma mursujaiset, jonka perumista välteltiin viime tippaan saakka.

Lue lisää: Kauppatieteilijät peruvat viime hetkellä 700 opiskelijan mursujaiset

Leinonen kertoo, että tapauksen suuri medianäkyvyys on luultavasti saanut ainejärjestöt harkitsemaan tapahtumiaan ja niiden turvallisuutta entistä tarkemmin. Myös Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä on lähettänyt järjestöille kirjelmän, jossa hän neuvoo järjestöjä harkitsemaan massatapahtumien perumista.

Suurimmaksi syyksi tapahtumien perumiseen Leinonen mainitsee yliopistolla tapahtuneet koronavirusaltistukset. Viime viikkoina Suomessa on todettu koronavirustartuntoja ja altistuksia useissa korkeakouluissa.

”Mikään tapahtuma ei pysty korona-aikaan lupaamaan olevansa sataprosenttisen turvallinen”, sanoo Leinonen.

Leinonen kertoo, että etätapahtumia on pyritty järjestämään senkin takia, että riskiryhmiinkin kuuluvat opiskelijat pääsevät osallistumaan yhteisölliseen toimintaan.