Alle kouluikäisiä lapsia voi sen sijaan seurata pari päivää kotona oireiden ollessa lieviä.

THL suosittelee koronatestiä kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) täsmensi lasten ja nuorten koronavirustestejä koskevia ohjeitaan. Tarkennuksissa korostetaan sitä, että lievempi suhtautuminen oireisiin koskee vain alle kouluikäisiä lapsia.

THL suosittelee siis koronatestiä kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita.

Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienet lapset, joten koronavirustartunnan todennäköisyys on heillä siksi suurempi, THL:n sivuilla kerrotaan. Koronavirustesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.

Aikaisemmin THL suositteli, että lieväoireista kouluikäistä lasta voi tarkkailla kotona eikä koronavirustesti ole heti välttämätön, jos taustalla ei ole matkailua tai todettua altistusta virukselle.

Altistusten ja karanteenien määrä kouluissa on viime viikkoina lisääntynyt.

Alle kouluikäisiä lapsia voi seurata pari päivää kotona oireiden ollessa lieviä.

Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä nuhasta, yskästä tai kuumeesta huolimatta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen, THL:n suosituksissa sanotaan. Testiin ei tarvitse mennä, jos oireet väistyvät kokonaan. Päiväkotiin voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen.

Oireiden jatkuessa on hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.

THL:n ohjeiden mukaan jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Lapsen yleistilan tulee silloin olla normaali.