Myös Hämeenlinnassa iäkäs hoivakodin asukas sai tartunnan.

Palvelukeskuksessa Mänttä-Vilppulassa on yhdellätoista ihmisellä todettu koronavirustartunta. Heistä kaksi on työntekijöitä ja yhdeksän siellä olevaa tai sieltä kotiutunutta asukasta.

Punatulkun palvelukeskuksen Harjupeipon kuntoutusosaston tartuntalähdettä ei tiedetä vielä, mutta sitä selvitetään otetuilla näytteillä ja jo alkaneella jäljitystyöllä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo.

Sen mukaan kaikista asukkaista ja työntekijöistä on otettu koronavirusnäytteet, lisäksi sairastuneet on siirretty eristykseen toisaalle. Samoin altistuneet lähikontaktissa olleet on asetettu karanteeniin.

Kuntoutusosastolle laitettiin ensimmäisen tietoon tulleen koronavirustartunnan vuoksi vierailukielto viime lauantaina ja se on voimassa toistaiseksi. Vierailukielto on voimassa myös samassa rakennuksessa sijaitsevassa erillisessä tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Henkilökunnan suojautumistoimia on tehostettu valmiiden suunnitelmien mukaisesti. Henkilökunta on tähänkin asti suojautunut käyttäen ohjeistusten mukaisia suojaimia ja toteuttanut hyvää käsihygieniaa ehkäistäkseen tartuntoja, sairaanhoitopiiri kertoo.

Hallintoylilääkäri Tarja Marjamäki kertoo, että kuntoutusosaston asukkaat ovat pääosin iäkkäitä ihmisiä, joilla on pitkäaikaissairauksia ja jotka ovat kuntoutumassa.

”Otimme koko asiakaskunnasta ja henkilöstöstä näytteet ja meillä on paria vastausta lukuun ottamatta tiedot. Toki saattaa vielä olla joku, jolta tulee positiivinen tulos, mutta oireilijoita ei ole tiedossa. Lähde ei ole selvillä”, Marjamäki sanoo.

”Valitettavasti näitä ryppäitä näyttää nyt tulevan”, hän sanoo.

Myös Hämeenlinnassa todettiin maanantaina tartunta hoivakodissa. Mainiokoti Larin Kyöstin iäkäs asukas tuotiin huonovointisuuden vuoksi Kanta-Hämeen keskussairaalaan, jossa hänet heti otettiin osastohoitoon.

Kaikki muut kyseisen hoivakodin asukkaat ja henkilöstö pyritään testaamaan koronavirustartunnan varalta tänään tiistaina. Asukkaita on yhteensä 35.

Tartuntaketjun jäljittäminen käynnistyi heti, mutta vielä ei tiedetä, mistä asukas on tartunnan saanut. Hän on palveluasumisen asukas, joka on liikkunut omatoimisesti myös hoivakodin ulkopuolella.

”Kyseessä on ensimmäinen koronavirustartunta kantahämäläisissä hoivakodeissa. On selvää, että tilanne on vakava niin potilaan kuin mahdollisesti tartunnalle altistuneiden iäkkäiden henkilöiden osalta”, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä tiedotteessa.