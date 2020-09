Nikotiinin korvaushoitoon tarkoitettujen tuotteiden myynnissä tapahtui keväällä selkeä kasvupiikki.

Onko koronaepidemia saanut suomalaiset lopettamaan tupakointia?

Näin olisi pääteltävissä ainakin S-ryhmän myyntitilastoista, joiden avulla Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on selvittänyt koronavirusepidemian vaikutuksia hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen.

Tilastojen mukaan nikotiinin korvaushoitotuotteiden myynti kasvoi maaliskuussa selvästi. Kasvupiikki näkyy viikolla 11, jolloin kerrottiin, mitkä ovat koronaviruksen riskitekijöitä ja annettiin ohjeistus riskiryhmien suojaamisesta.

Tämän jälkeen myynnin kasvua jatkui aina toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen myynti on säilynyt selkeästi edellisvuotta korkeammalla tasolla.

THL:n mukaan tämä voi viitata tupakoinnin lopettamisyritysten yleistymiseen koronaepidemian vaikutuksesta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tupakointi on yhteydessä vakaviin koronaoireisiin ja koronaviruksen aiheuttamiin kuolemiin.

Erityisesti nikotiinin on todettu lisäävän solujen pinnalla olevia reseptoreita, joihin koronavirus kiinnittyy.

”Nikotiini heikentää hyvin todennäköisesti hengitysteiden limakalvojen toimintaa ja niiden vastustuskykyä viruksille”, totesi kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi HS:n haastattelussa.

Asiantuntija Otto Ruokolainen THL:sta on Sovijärven kanssa samoilla linjoilla.

”Tupakointi on kansainvälisesti liitetty yhdeksi riskitekijäksi vakaviin oireisiin”, hän sanoo.

Onko koronavirus saanut sitten suomalaiset vähentämään tupakointia ja käyttämään siksi enemmän korvaushoitotuotteita?

Liian varhaista sanoa, Ruokolainen sanoo.

”Suomesta meillä ei näiden myyntitilastojen ohella ole vastaavanlaista tutkimustietoa kuten Britanniassa on raportoitu.”

Britanniassa useat tutkimukset ovat viitanneet tupakoinnin vähentyneen nimenomaan koronaviruspandemian aikana.

Yksi tutkimuksista on esimerkiksi Action on Smoking and Health (ASH) -järjestön ja Lontoon yliopiston tutkimus, jonka mukaan Britanniassa arviolta noin 440000 tupakoitsijaa on yrittänyt päästä tupakoinnisa eroon pandemian aikana.

Suomessa vastaavaa tutkimusta ei Ruokolaisen mukaan ole tehty.

THL:n tiedot perustuvat S-ryhmän myyntilukuihin, ja niitä voidaan valtakunnan tasolla pitää vain suunta-antavina. Tupakoinnin osalta tietoihin voi vaikuttaa myös tupakointiveron korotukset.

Johtavan asiantuntijan Timo Ståhlin mukaan THL:n katsauksessa on nikotiinin korvaushoitotuotteiden vuosien 2019–2020 myyntien trendien vertailussa käytetty indeksilukua, jolla tarkastellaan myynnin muutosta kyseisenä vuonna. Muutoksen vertailukohtana on edellisen vuoden viikkojen 47–48 keskimääräinen myynti.

”Veronkorotusten vaikutukset näkyisivät lähinnä alkuvuodesta tai sitten heinäkuun jälkeen, sillä veronkorotukset tehdään kaksi kertaa vuodessa”, Ståhl sanoo

Erikoista on, että myyntitilastojen mukaan myös savukkeiden myynti lisääntyi huomattavasti viikolla 13. Tätä ennen savukkeiden myynti oli ollut aiempien vuosien tasolla.

Savukkeiden myynti kasvoi aina juhannukseen asti, jonka jälkeen kasvu taittui ja on sittemmin jäänyt edellisvuotta korkeammalle tasolle.

THL:n katsauksen mukaan tämä voi liittyä matkustusrajoituksiin ja muutoksiin tupakkatuotteiden tuonnissa. Rajanylityspaikkoja suljettiin ja rajanylitysliikennettä rajoitettiin viikosta 12 lähtien.

Toisaalta poikkeava myynnin kasvu huhti–toukokuun vaihteessa voi selittyä myös mentolisavukkeiden myynnin loppumisella toukokuun 20. päivä, THL arvioi.