Poliisi aloitti tutkinnan Veijo Baltzarin teatteriyhteisöstä nuorten naisten lähipiirin huolestuneiden yhteydenottojen perusteella.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi poikkeuksellinen laajan ihmiskauppa- ja seksuaalirikoskokonaisuuden esitutkinnan. Rikosepäilyt koskevat kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzaria, jota epäillään muun muassa törkeästä ihmiskaupasta, ihmiskaupasta ja seksuaalirikoksista.

Rikoskokonaisuuden tutkinnanjohtajan Saara Asmundelan mukaan kyse on ollut hyvin ainutlaatuisesta tutkinnasta.

”Tietysti poliisi on tutkinut aiemmin eri puolilla Suomea laajojakin ihmiskauppakokonaisuuksia. Poikkeuksellisen tästä tekee se, ettei tässä ole mukana ulkomaalaisia tekijöitä. Kaikki osapuolet ovat kantasuomalaisia.”

Baltzariin kohdistuvat ihmiskauppaepäilyt ovat myös luonteensa puolesta hieman erilaisia kuin tyypillisissä ihmiskaupparikoksissa, joissa esimerkiksi pakotetaan ulkomailta tulleita ihmisiä työskentelemään olemattomalla palkalla huonoissa olosuhteissa. Tällöin tavoiteltu rikoshyöty on yleensä taloudellista.

Nyt valmistuneen esitutkinnan mukaan Baltzarin epäillään houkutelleen nuoria tyttöjä ja naisia mukaan pyörittämäänsä teatteritoimintaan ja lopulta asumaan luokseen. Päämääränä on ollut saada heidät seksuaalisen hyväksikäytön ja pakkotyön kohteeksi.

Ihmiskaupan tunnusmerkistö rakentuu Asmundelan mukaan kolmesta elementistä: ihmiskauppaan käytetyistä keinoista, ihmiskaupan tekotavoista ja teon tarkoituksesta. Keinoja voivat olla esimerkiksi riippuvaisen aseman ja turvattoman tilan hyväksi käyttäminen tai painostaminen.

”Kuluneen vuoden aikana olen kuitenkin itse varsin kouriintuntuvasti oppinut, että ihmiskauppaa voi olla myös kantasuomalaisten ja hyväosaisiksikin määriteltyjen ihmisten keskuudessa”, Asmundela kirjoittaa esitutkinnasta tiistaina julkaistussa blogitekstissään.

Tekstissä hän painottaa, että ihmiskaupan uhriksi voi joutua kuka tahansa, myös Suomessa.

Tässä rikoskokonaisuudessa poliisi epäilee Baltzarin käyttäneen hyväksi alaikäisten tyttöjen ja nuorten naisten turvatonta tilaa ja riippuvaista asemaa. Näillä keinoin hän on tutkinnan mukaan saanut heidät riippuvaiseksi itsestään ja yhteisöstään.

Asmundelan mukaan kyseisessä rikoskokonaisuudessa on korostunut uhrien määräysvaltaan ottaminen. Heillä ei ole siis ollut mahdollisuutta toimia haluamallaan tavalla, vaan heidän elämäänsä on rajoitettu usealla tapaa.

Poliisin tietojen mukaan yhteisössä on vallinnut tiukka kuri esimerkiksi syömisen ja pukeutumisen suhteen. Tätä on tutkinnan mukaan tehostettu väkivallalla ja sen uhalla.

HS:n laaja tutkiva artikkeli viime marraskuulta kertoo, miten Veijo Baltzar rakensi ympärilleen kultin, jossa vallitsi pelon ilmapiiri.

”Baltzar on kertonut rakastavansa tyttöjä ja halunnut tietää, onko tunne molemminpuolinen. Hän on vaatinut tyttöjä eroamaan poikaystävistään ja tekemään pesäeroa perheeseen. Hän on kommentoinut heidän ulkonäköään ja painoaan, kutsunut heitä kahville, illallisille ja pyytänyt heitä muuttamaan kotiinsa. Hän on pommittanut puhelinsoitoilla ja kertonut joillekin tytöille nähneensä heistä unta”, HS:n artikkelissa kerrotaan.

Osa uhreista on poliisin tutkinnan mukaan työskennellyt epäillylle, mutta heidän saamansa palkkio ei ole vertautunut pitkiin työaikoihin ja työpanokseen, Asmundela kertoo. Poliisi myös epäilee, että maksetut palkat ovat myöhemmin siirtyneet takaisin Baltzarin tilille.

Asmundelan mukaan poliisi sai ensimmäiset yhteydenotot huolestuneilta läheisiltä yli vuosi sitten.

”Se oli yleistä huolta siitä, että mitä yhteisössä tapahtuu ja onko heidän läheisellään kaikki hyvin siellä. Yhteys omaan lähiomaiseen oli katkennut tai katkeamassa”, Asmundela kuvailee yhteydenottoja.

Esitutkinta aloitettiin viime vuoden marraskuussa, jolloin poliisi kuuli ensimmäistä asianomistajaa. Tästä ei mennyt kuin muutama päivä ennen kuin poliisi suoritti kotietsinnän Baltzarin asuntoon Tammisaaressa.

Poliisi otti Baltzarin lisäksi asunnolta kiinni miehen ja naisen. Mies vapautettiin pian kiinnioton jälkeen, mutta nainen oli vangittuna esitutkinnan alkuvaiheessa. Poliisi esitti hänen vapauttamistaan kun kävi ilmi, että hänen itsensä epäillään joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi. Naista epäillään myös avunannosta ihmiskauppaan.

”Tämä kaksoisasema on hankala asia. Ei ole kamalan harvinaista, että ihmiskaupan uhriksi joutunut joutuu myös itse toimimaan vastaavalla tavalla. Häntä epäillään samantyylisestä toiminnasta kuin päätekijääkin, mutta ainoastaan ihmiskaupan kohdalla.”

Lähtökohtana on, ettei ihmiskaupan uhreja rangaista rikoksesta. Tästä päättää kuitenkin tuomioistuin.

Vakavimpien rikosepäilyjen uhreina on tyttöjä ja naisia, jotka ovat olleet mukana yhteisössä pitkään. Taloissa asuneet tytöt ja naiset on luultavasti myös pyritty erkaannuttamaan perheistään ja ystävistään, eivätkä he ole saaneet poliisin mukaan olla yhteydessä ulkopuolisiin.

”Jos on pitkään asunut sellaisissa olosuhteissa ja ollut siinä vaikutuspiirissä, on sen [toiminnan] kyseenalaistaminen haastavaa. Kriittinen arviointi on ollut monella asianomistajalla pitkä prosessi. Monet ovat myös ehtineet irrottautua yhteisöstä”, Asmundela sanoo.

Osa seitsemästä naisuhrista on ollut rikosten tekohetkellä alaikäisiä. He ovat poliisin mukaan kertoneet rikoksesta epäillylle omaan elämäänsä liittyvistä haasteista, ja tätä haavoittuvuutta epäilty on poliisin mukaan käyttänyt hyväksi.

Osa heistä on esitutkinnan perusteella ollut esimerkiksi riippuvaisia Baltzarin tarjoamasta taloudellisesta turvasta ja majoituksesta.

Vasta tutkinnan aloittaminen on saanut osan uhreista ymmärtämään, mistä yhteisössä on ollut todellisuudessa kyse. Tässä prosessissa on Asmundelan mukaan ollut oleellisena osana auttamassa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja Rikosuhripäivystys.

”Heillä on ollut valtavan iso rooli siinä, kuinka motivoituneita kuullut henkilöt ovat olleet kertomaan kokemuksistaan ja kuinka turvalliseksi he ovat olonsa kokeneet.”