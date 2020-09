Osa lasten äideistä haluaisi yhä palata Suomeen lastensa kanssa.

Al-Holin leirillä noin puolet asukkaista on alle viisivuotiaita. Leirillä on jatkuvasti pulaa vedestä.­

Suomi pyrkii yhä käymään neuvotteluja Koillis-Syyriassa sijaitsevan al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamiseksi.

Koronapandemia on kuitenkin vaikeuttanut neuvotteluja. Neuvotteluja ovat hidastaneet sekä matkustusrajoitukset että Syyrian koronatilanne.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaava sisältö- ja viestintäasiantuntija Pekka Shemeikka kertoo, ettei kotiuttamiselle voida antaa aikataulua. Shemeikka vastaa sähköpostitse hänelle esitettyihin kysymyksiin.

”Pandemian vuoksi liikkuminen alueella on haastavaa. Suomalaislasten kotiuttaminen edellyttää myös yhteisymmärrystä leiriä kontrolloivan Koillis-Syyrian itsehallinnon kanssa. Keskustelut hallinnon kanssa ovat käynnissä, mutta valitettavasti edelleen kesken”, Shemeikka kertoo.

Shemeikan mukaan osa lasten äideistä haluaisi yhä palata Suomeen lastensa kanssa. Hänen mukaansa leirin olosuhteet ovat lapsille kestämättömät.

”Leirin kasvuympäristöä leimaavat näköalattomuus ja radikaali ideologia. Lasten saaminen pois leirin olosuhteista mahdollisimman pian on lasten edun, terrorismin vastaisten ponnistelujen ja suomalaisten turvallisuuden mukaista”, hän kertoo.

Koronatilanne vaikuttaa myös Syyriassa. Suomalaisnaisten ja lasten terveydentilaa ulkoministeriö ei kommentoi.

”Meillä ei ole ainakaan toistaiseksi vahvistusta koronan leviämisestä laajasti al-Holin leirillä. (...) Suomalaislasten terveystilanne herättää kasvavaa huolta. Yksittäisten henkilöiden terveydentilaa emme voi luonnollisestikaan kommentoida”, Shemeikka kertoo.

Al-Hol on Syyrian kurdialueella sijaitseva vankileiri, jossa asuu jihadistijärjestö Isisiin kuuluneita tai kuuluvia naisia sekä heidän lapsiaan.

Elokuun alussa Suomeen saapui leiristä paenneet suomalaisäiti ja alle kymmenvuotiaat lapset.

Toukokuun lopussa puolestaan Suomeen saapui kolme naista ja yhdeksän alle kymmenvuotiasta lasta kolmesta eri perheestä, jotka olivat ulkoministeriön mukaan niinikään onnistuneet pakenemaan leiriltä omin neuvoin.

Leiriltä palanneiden aikuisten naisten suhteen poliisi on tehnyt esiselvitystä siitä, onko heitä syytä epäillä terrorismi- tai muista rikoksista konfliktialueella.

Keskusrikospoliisin mukaan selvityksiä jatketaan yhä. Selvitystä tehdään yhdessä kansainvälisten tahojen kanssa. Tästä syystä tietojen saanti on hyvin hidasta, krp:stä kerrotaan.

Suomalaisia on leirillä yhä noin parikymmentä lasta ja alle kymmenen aikuista.

Todennäköisesti suomalaiset naiset asuvat edelleen ulkomaalaisille tarkoitetussa leirin osassa. Ulkomaalaiset asuvat leirillä omissa oloissaan.

Kurdihallintoa lähellä olevan tiedotuskanava Rojava Information Centerin mukaan etenkin ulkomaalaisten leirissä on ollut useita väkivaltaisuuksia leirin työntekijöitä sekä avustustyöntekijöitä kohtaan, mikä on heikentänyt erityisesti terveydenhuoltoa.

Tämä vaikeuttaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilannetta.

Leirillä on yhteensä noin 65 000 asukasta, jotka ovat noin 50 eri maasta. Noin 9 500 on heistä on ulkomaalaisia eli muita kuin irakilaisia tai syyrialaisia.

Valtaosa leirin asukkaista on lapsia, noin puolet alle viisivuotiaita. Osa lapsista on orpoja, mutta suurin osa elää äitinsä kanssa. Isät ovat yleensä kuolleet tai vankilassa Syyriassa.

Al-Holin leiri on ylikansoitettu ja olosuhteet leirillä ovat vaikea. Vedestä on alueella pulaa, mikä vaikeuttaa käsien pesua ja muusta hygieniasta huolehtimista. Elokuussa leirillä todettiin myös korontatartuntoja.

Osittain tästä syystä kurdiviranomaiset kertoivat syyskuun alussa siirtäneensä heinäkuusta alkaen 76 ulkomaalaista perhettä al-Holista toiselle al-Rojin leirille. Siirtoja on kuitenkin tehty aiemminkin jo ainakin vuoden ajan, ulkoministeriöstä kerrotaan HS:lle.

Kurdiviranomaiset eivät eritelleet siirrettyjen perheiden kansallisuuksia. Siirrettyjen joukossa ei kuitenkaan ole kerrottu olevan suomalaisia, joten he lienevät yhä Al-Holin leirissä.