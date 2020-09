Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on voinut osaltaan vaikuttaa murtoihin. Esimerkiksi ulkomaalaisten epäiltyjen osuus väheni alkuvuonna 12 prosenttia.

Mökkimurtojen määrä on ollut tänä vuonna kasvussa. Tammi–kesäkuun välisenä aikana poliisin tietoon tulleista rikoksista omaisuusrikokset lisääntyivät kappalemääräisesti eniten. Omaisuusrikoksista lisääntyivät erityisesti vapaa-ajan asuntoihin kohdistuvat murrot.

Mökkimurtoja tehtiin heinäkuun alkuun mennessä jopa 46 prosenttia viime vuotta enemmän. Poliisin tilastoihin kirjattiin 716 vapaa-ajan asuntoon kohdistunutta varkautta, kun viime vuonna niitä tehtiin 490.

Vastaavasti asuntomurrot vähentyivät samana ajankohtana seitsemän prosenttia.

Mökkimurtojen lisääntymisestä kertovat myös esimerkiksi vakuutusyhtiö Ifin vahinkotilastot. Elokuun loppuun mennessä Ifiin tuli ilmoituksia mökkimurroista yli 50 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Keväällä ja kesällä koronavirukseen liittyvät rajoitukset vaikuttivat merkittävästi ihmisten elämään. Esimerkiksi maalis–huhtikuussa Uusimaa eristettiin koronaviruksen takia muusta Suomesta, ja uusmaalaiset eivät päässeet käymään Uudenmaan ulkopuolella sijaitsevilla mökeillään.

Vaikka sulku purettiin, suomalaisia kehotettiin välttämään kaikkea ei-tarpeellista matkustamista myös kotimaassa.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Tuomas Pöyhösen mukaan on mahdollista, että alkuvuoden 226:n tapauksen lisäys mökkimurroissa selittyy vuosittaisella vaihtelulla. On myös mahdollista, että poikkeusaikakin on vaikuttanut lisäykseen.

”Ihmiset ovat olleet enemmän kotonaan. He eivät ole olleet vapaa-ajan asunnoillaan, jolloin niistä tulee otollisia kohteita. Rikolliset tietävät, että vapaa-ajan asuntoja on mahdollisesti tyhjillään”, Pöyhönen sanoo.

Hänen mukaansa poikkeusajan vaikutuksia rikoksiin on kuitenkin vielä vaikea arvioida, koska vertailukohtaa vastaavaan aikaan ei ole. Hän arvioi, että jo syksyn rikostilastot kertovat lisää siitä, mihin suuntaan esimerkiksi mökkimurtojen määrä kehittyy.

”Mitkä ne poikkeusajan vaikutukset ovat? Niiden johtopäätösten aika on vasta vähän myöhemmin. Se, että omaisuusrikokset ovat lisääntyneet, on kokonaisuutena huolestuttava suunta”, Pöyhönen sanoo.

Ulkomaalaisten osuus omaisuusrikosepäilyissä väheni alkuvuodesta. Omaisuusrikoksista, joissa rikoksesta epäilty oli tiedossa, ulkomaalaisten osuus oli tammi–kesäkuussa 12 prosenttia viime vuotta pienempi. Rajojen sulkeminen on voinut vaikuttaa asiaan.

”Mökkimurrot ja omaisuusrikokset ovat yksi liikkuvan rikollisuuden muoto. Tuosta on vedettävissä se johtopäätös, että kun ulkomaalaisten maahan pääsy estettiin ja rajat olivat kiinni, se varmasti heijastui osaltaan myös tuohon lukuun”, Pöyhönen sanoo.

Tänä vuonna tapahtuneet mökkimurrot ovat jakautuneet eri puolille maata. Alueellisesti ja ajallisesti tilastoissa saattaa kuitenkin olla suurtakin vaihtelua.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet murrot kasvoivat kesäkuun loppuun mennessä jopa 250 prosenttia.

Itä-Suomen poliisin rikosylikomisario Juha Paukkusen mukaan hurja prosentuaalinen kasvu kuitenkin hämää. Alkuvuodesta Pohjois-Karjalassa tilastoitiin 21 mökkimurtoa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana niitä oli vain kuusi ja koko viime vuonna vain 19. Sen sijaan vuonna 2018 Pohjois-Karjalassa tehtiin 63 mökkimurtoa.

”Nyt niitä on 21, joten se menee loppujen lopuksi ihan samoihin, mitä se oli vuonna 2018”, Paukkunen sanoo.

Etelä-Savossa mökkimurrot puolestaan lisääntyivät 76 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Paukkusen mukaan mökkimurtoja on nyt kirjattu 53, kun viime vuonna niitä oli yhteensä 73.

”Tuohan tulee loppuvuonna todennäköisesti hidastumaan, että pääsemme sinne 70–80:een. Tästäkin näkee trendin, että ne ovat pysyneet suunnilleen samana.”

Paukkusen mukaan on myös mahdollista, että ihmisten vähäisempi liikkuvuus korona-aikana on saanut myös mökkimurtojen tekijöitä liikkeelle.

Hän huomauttaa, että poikkeusaika on voinut vaikuttaa myös toiseen suuntaan. Eli mökeillä pitkän aikaa etätöitä tekevien takia osa mökkimurroista on voinut jäädä tapahtumatta.

”Näyttää siltä, että mökkimurtotilasto Itä-Suomessa tulee asettumaan sinne normaalille tasolle. Se normaali taso on noin 170–200 mökkimurtoa vuodessa. Nyt meillä on 130 ja on muutama kuukausi vielä jäljellä, joten veikkaan, että mennään ihan samoihin lukemiin”, Paukkunen sanoo.

If Vakuutusyhtiöstä mökkivakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Laura Utunen arvioi, että nykyinen mökkeilybuumi tekee mökeistä entistä halutumpia kohteita myös murtovarkaille.

”Syynä voi olla se, että nykymökit ovat yhä paremmin varusteltuja eli niissä on varkaita houkuttelevaa irtaimistoa. Nyt kun koronan vuoksi mökillä on vietetty tavallista enemmän aikaa, varustelutasoa on parannettu entisestään. Samanaikaisesti mökit kuitenkin valitettavan usein ovat rikolliselle helppoja kohteita, joissa kiinnijäämisen riski on melko pieni”, Utunen sanoo.

Poliisihallituksen Tuomas Pöyhösen mukaan syksy on otollista aikaa mökkimurroille, sillä ihmiset eivät enää käy aktiivisesti mökeillään ja pimeät illat antavat murtautujille suojaa.

”Mökkimurrot ja anastusrikokset ovat lisääntyneet. Syksyllä suunta on varmasti sama. Kannustan ihmisiä oman omaisuuden suojaamiseen ja sitä kautta ennalta ehkäisemään ja vaikeuttamaan teon mahdollisuutta.”