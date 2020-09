Kanta-Hämeessä toiminutta eläinalan yrittäjää syytetään useista luonnonsuojelurikoksista, salakuljetuksista, eläinsuojelurikoksista sekä törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Syytetty kiistää syytteet.

Syyttäjä vaatii yli vuoden vankeusrangaistusta Kanta-Hämeessä asuvalle naiselle, jonka epäillään kasvattaneen vuosien ajan koirasusia.

Yrittäjänä toimivaa naista syytetään useista luonnonsuojelurikoksista, salakuljetuksista, eläinsuojelurikoksista sekä törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Rikoskokonaisuudessa on syytettynä yhteensä neljä ihmistä.

Rikosten pääsyytetyn epäillään hankkineen Venäjältä susia ja koirasusia, joita hänen on ollut tarkoitus saada lisääntymään tilallaan olevien koirien kanssa.

Naisen tarkoituksena on ollut risteyttää tuotuja eläimiä susien ja koirasusien kanssa niin, että susien geenit vahvistuvat eläinten perimässä, kerrotaan syyttäjän haastehakemuksessa.

Rikoksista syytetty kiistää kaikki syytteet.

Syytetyn kirjallisen vastauksen mukaan hänet on lavastettu syylliseksi rikoksiin. Vastauksen mukaan syytetyn hallussa ollut eläin ei ole ollut koirasusiristeymä. Hän oli teettänyt eläimellä pennut vain omaa kasvatusta varten, ei myyntiä varten.

Syytetty on pitänyt tilallaan yksityistä koirahoitolaa vuosien ajan. Hän on pitänyt syyttäjän kuvailun mukaan tarhattuna 40–60 koiraa. Koirien lisäksi tilalla on ollut useita muita eläimiä. Syyttäjän mukaan suuri osa koirista on ollut koirasusia eli koiran ja suden jälkeläisiä.

HS kertoi tammikuussa, että poliisi joutui lopettamaan 30 koiraeläintä naisen tilalta, koska niiden epäiltiin olevan koirasusia.

Rikoskokonaisuuden syyte törkeästä eläinsuojelurikoksesta liittyy naisen hallinnassa olevan tilan olosuhteisiin ja eläinten kohteluun.

Olosuhteet tilalla eivät ole täyttäneet eläinsuojelulain vaatimuksia.

Syyttäjän mukaan kaikilla eläimillä ei ole ollut riittävästi ruokaa ja juomaa. Eläinten tarhat ja muut pitopaikat ovat olleet likaisia, eivätkä sairaat eläimet ole saaneet riittävää hoitoa.

Syytteiden mukaan yrittäjä on pitänyt osaa koirista liian pienissä tiloissa sekä käyttänyt väkivaltaa eläinten kouluttamisessa.

Syyttäjä katsoo, että nainen on kohdellut eläimiä julmasti ja aiheuttanut niille tarpeetonta kärsimystä. Tilalle on tehty useita eläinsuojelutarkastuksia, joissa on annettu moitteita muun muassa likaisuudesta, ruoan ja veden puutteesta sekä huonokuntoisista eläimistä.

Syytetty kiistää kohdelleensa eläimiä väkivaltaisesti. Eläimiä ei ole hänen mukaansa ole kohdeltu puutteellisesti.

Syytteiden mukaan nainen on yhdessä toisen syytetyn kanssa tuonut Venäjältä Suomeen useita susia tai niiden läheisiä jälkeläisiä. Osan maahantuoduista eläimistä on myöhemmin tutkimuksissa todettu olevan geeniperimältään puhtaita susia.

Naista syytetään myös kahden suden piilottamisesta tuttavansa luokse. Poliisi löysi tammikuussa kaksi huonokuntoista eläintä pimeästä ulkosaunasta, jossa ei ollut tarjolla ruokaa eikä vettä.

Syytetty on kiistänyt teon. Hän kertoo vastaanottaneensa kaksi koiraa, jotka olivat tarvinneet hoitopaikkaa. Hän myöntää vastauksessaan toimittaneensa ne syytteessä mainitun naisen luokse, mutta kiistää tienneensä eläinten olevan susia tai niiden läheisiä jälkeläisiä.

Syyttäjä vaatii eläimiä saunassa pitäneelle naiselle tuntuvaa sakkorangaistusta muun muassa eläinsuojelurikoksesta ja luonnonsuojelurikkomuksesta. Myös hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.