Luontokuvaaja ikuisti aran yksilön, joka säikähti variksia. Karhun väritys johtunee leukismista, joka on synnynnäinen puutos pigmentin tuotannossa

Luontokuvaaja Veijo Toivoniemi ikuisti Kuhmossa harvinaisen valkoisen karhun.

Luontokuvausta puoliksi ammatikseen tekevä Toivoniemi oli tiistaina Kuhmon Lentiirassa kuvaamassa, kun hän havaitsi valkoisen karhun.

”Se tuntui ihan mahan pohjassa, että nyt osui”, Toivoniemi kuvaa.

Karhun väritys johtunee leukismista, joka on synnynnäinen puutos pigmentin tuotannossa. Ilmiötä tavataan luonnossa myös muilla eläimillä. Puutoksen takia eläin voi olla kokonaan valkoinen tai näyttää haalistuneelta.

17 vuotta luontokuvausta harrastanut ja myös karhuja kuvannut Toivoniemi kertoo nähneensä ilmiötä karhuille ennenkin. Muut karhut eivät ole kuitenkaan olleet yhtä valkoisia.

”Ne ovat saattaneet olla vähän vaaleita esimerkiksi kauluksesta, tai on näkynyt pieniä poikkeamia. Tämä yksilö oli todella valkoinen”, Toivoniemi kertoo.

Kyseinen yksilö oli Toivoniemen mukaan erittäin arka. Se kävi kuvauspaikalla kertaalleen, mutta tuolloin varikset pelästyttivät sen. Myöhemmin karhu palasi.

Loppujen lopuksi alueelle saapui myös isompi uroskarhu, joka karkotti sen tiehensä.

Kuhmossa valkoisia karhuja on näkynyt aiemminkin. Pari vuotta sitten myös toimittaja, kirjailija ja luontokuvaaja Kimmo Ohtonen kuvasi samassa pesueessa peräti kaksi vaaleaa karhupentua.

Karhu saattaa olla jompikumpi niistä. Vaaleat ruskeakarhut ovat erittäin harvinaisia.

Luonnonvarakeskuksen suurpetotutkija Ilpo Kojolan mukaan valkoinen karhu on erittäin harvinainen, mutta kyse ei ole albinokarhusta.

”Tämä on poikkeuksellisen vaalea yksilö. En osaa sanoa, miten erikoinen tapaus on globaalilla tasolla. Kaikissa eläinlajeissahan on vaaleita yksilöitä. En muista nähneeni tällaista Suomesta tai muista Pohjoismaista”, Kojola sanoo.

Hän arvelee, että värin taustalla on jonkinlainen geneettinen syy, miksi normaalia karhulle ominaista tummaa väriä ei ole kehittynyt.

”Kyllä tämä on erittäin erikoinen tapaus.”

