Äärioikeisto

Voidaanko äärioikeistolainen Soldiers of Odin lakkauttaa? Tutkijan mukaan toiminta muistuttaa Pohjoismaista Vastarintaliikettä

Poliisi­hallituksen mukaan järjestön lakkauttamiseksi ei ole käynnissä mitään virallista kannetta tai selvitystä.

Soldiers of Odin perustettiin Kemissä vuonna 2015. Se kasvoi nopeasti Suomen suurimmaksi katupartiointiliikkeeksi.­

Viime päivien aikana Suomessa on käyty keskustelua siitä, voidaanko maahanmuutto­vastainen katupartioliike Soldiers of Odin lakkauttaa. Liikkeen lakkauttamista ovat vaatineet julkisesti muutamat kansanedustajat, mutta mitään virallista kannetta tai selvitystä lakkauttamisesta ei ole Poliisihallituksen mukaan käynnissä.

Poliisiylitarkastajan Heikki Lausmaan mukaan poliisi seuraa aktiivisesti erilaisia ääriliikkeitä, mutta hän ei halua lähteä spekuloimaan asiaa tulevaisuuden osalta.

Poliisihallitus on aiemmin vaatinut lakkautettavaksi uusnatsijärjestö Pohjoismaista Vastarintaliikettä (PVL). Yhdistys on määrätty lakkautettavaksi Turun hovioikeuden päätöksellä. Päätöksestä on kuitenkin valitettu korkeimpaan oikeuteen, josta ei ole vielä annettu ratkaisua asiassa.

Soldiers of Odin muistuttaa hyvin paljon vastarintaliikettä, sanoo äärioikeistoon perehtynyt tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta.

”He suhtautuvat hyvin skeptisesti edustukselliseen demokratiaan. Ajatellaan, että jonkinlaisella joukkovoimalla pystytään toimimaan paremmin kuin minkään koneiston kautta.”

Soldiers of Odin on myös tehnyt yhteistyötä PVL:n ja myöhemmin Kohti vapautta -liikkeen kanssa. Kotosen mukaan järjestöjen toiminnassa on kuitenkin nähtävissä merkittäviä eroja.

”Vastarintaliike on ideologialtaan selkeästi kansallis­sosialistinen. Soldiers of Odinin kohdalla ideologian osoittaminen on hankalampaa.”

Siinä missä oikeus on nähnyt PVL:n kannustaneen kannattajiaan väkivaltaiseen käytökseen, ei väkivallanteot ole olleet samalla tavalla Soldiers of Odinin toiminnan osana.

”Liikkeen keskuudessa on ollut muutamia väkivallantekoja, mutta ne eivät ole selkeästi liittyneet heidän toimintaansa, esimerkiksi katupartioimiseen.”

Viimeksi Soldiers of Odin nousi otsikoihin, kun liikkeen entinen aktiivi Tero Ala-Tuuhonen vangittiin viime perjantaina todennäköisin syin epäiltynä perussuomalaisten eduskunta-avustajan Pekka Katajan murhayrityksestä. Murhasta epäiltynä vangittiin myös jyväskyläläinen kuntapäättäjä Teemu Torssonen.

Tapahtunut kirvoittivat laajasti keskustelua poliittisen väkivallan motiivista.

Soldiers of Odinin hallituksen puheenjohtaja Mika Rannan mielestä liike nostetaan liian usein esille löyhänkin yhteyden perusteella ja sitten vaaditaan sen lakkauttamista.

”En ymmärrä miksi meidän yhdistyksemme vedetään aina esille, mutta kukaan ei vaadi esimerkiksi SDP:n kieltämistä Baltzarin takia”, Ranta kommentoi HS:lle.

Useista ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista syytetty Veijo Baltzar pyrki vuonna 2015 eduskuntaan SDP:n Uudenmaan listalta.

Rannan mukaan yhdistyksessä käydään keskusteluja jäsenten rikosepäilyistä- ja tuomioista. Heillä on käytössä myös sisäisiä sanktioita rikoksen tekijöille, mitä Ranta ei halua sen tarkemmin avata.

”Rikos on aina rikos”, hän sanoo.

Kotosen mukaan Soldiers of Odinin toiminta on viime aikoina palannut takaisin ”juurilleen”.

Aivan liikkeen alkuvaiheessa osa sen aktiiveista puhui valkoisesta nationalismista ja esitteli natsi­tunnuksia, Kotonen sanoo. Kun liike alkoi saada julkisuutta vuoden 2016 alkupuolella sitä myös kritisoitiin siitä, ovatko jäsenet vain uusnatseja valepuvussa. Tämä kritiikki sai liikkeen siistimään julkikuvaansa.

”Jos katsoo liikkeen nykyistä some-käyttäytymistä, niin se muistuttaa hyvin paljon alkuvaihetta.”

Maahanmuutto­vastainen Soldiers of Odin perustettiin Kemissä vuonna 2015 vastaamaan joidenkin ihmisten kokemaan turvattomuuteen ja ehkäisemään rikoksia. Rannan aikaisemman haastattelun mukaan Soldiers of Odin vastustaa liian löysänä pitämäänsä maahanmuutto­politiikkaa sekä islamin uskoa ylipäätään.

Ranta on kiistänyt liikkeen olevan uusnatsi­järjestö. Kotosen mukaan liike kuuluu suomalaisiin äärioikeisto­ryhmiin.

”Islam-vastaisuus on heidän keskeisin ideologiansa. Kansallis­sosialismi ei ole heidän keskuudessaan niin selväpiirteistä, vaan sitä käytetään enemmän uhan luomisessa. Toiminta muistuttaa osin skin head -porukoita”, Kotonen kertoo.

Aktiivisimmillaan Soldiers of Odin oli vuosien 2015–2016 aikana. Tuolloin liikkeen nimissä järjestettiin laajoja spontaaneja mielenosoituksia, ja liike keräsi ympärilleen paljon ihmisiä. Partiointitoimintaa harrastettiin tuolloin eri puolella Suomea. Toimintaa perustettiin myös ulkomaille.

Liikkeen jäsenmäärä on Rannan mukaan ollut suurimmillaan noin viisisataa. Nykyisiä jäsenmääriä Ranta ei halua kommentoida.

Kotonen arvio että kaikkiaan jäsenten määrä on kutistunut noin puoleen. Aktiivista toimintaa on enää harvoilla paikkakunnilla. Hänen mukaansa toiminta on alusta asti palvellut aktiiveja yhteisön näkökulmasta. Liikkeellä on edelleen olemassa kerhotilat ainakin Kemissä.

Rannan mukaan liikkeellä on ollut merkitystä myös ihmisten kokeman turvallisuuden ja rikosten ehkäisyn kannalta. Käytännössä tällaista on kuitenkin vaikea todentaa.

”Turvallisuuden tunne voi myös olla negatiivinen”, Kotonen muistuttaa.

Hänen arvionsa mukaan liikkeen toiminnalla ei ole käytännössä ollut juuri mitään merkitystä katuturvallisuudelle.