Kuopion kouluhyökkääjä olisi halunnut käsiaseen, mutta edellisten koulusurmien jälkeen kiristetyt lait tekivät aseen hankkimisesta hänelle mahdotonta. Laki näyttääkin toimineen toivotulla tavalla, kirjoittaa HS:n kotimaantoimittaja Jukka Harju.

Viime vuosien kiristykset aselakiin näyttävät toimineen toivotulla tavalla Kuopion kouluhyökkäyksen yhteydessä. Lakien tiukennukset saattoivat pelastaa luokallisen ihmishenkiä, sillä tekijä ei niiden vuoksi saanutkaan haluamaansa käsiasetta toisin kuin aiemmat suomalaiset koulusurmaajat.

Murhasta syytetty mies kuvaili oikeudessa maanantaina, miten hän olisi valinnut aseekseen miekan sijasta käsiaseen. Hän kertoi, ettei kuitenkaan voinut hankkia sitä, koska se oli liian vaikeaa: hänen terveystietojaan olisi tarkasteltu, hän olisi joutunut poliisin haastatteluun ja prosessi olisi ollut muutenkin liian pitkä.

Hyökkääjä halusi ryhtyä tekoon nopeasti. Tilaamansa miekan hän oli noutanut postista tekopäivän aamuna.

”Ainakin tässä yhdessä yksittäistapauksessa kiristykset ovat nimenomaan toimineet ja ne ovat toimineet toivotulla tavalla”, sanoo ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksesta.

Kuopion tapausta voi verrata aiempiin kahteen koulusurmaan Suomessa. Erot ovat ilmeiset.

Jokelassa 2007 tekijä ampui ainakin 76 laukausta 22-kaliberin käsiaseella ja tappoi kahdeksan ihmistä ja itsensä.

Kauhajoella 2008 tekijä ampui yli 150 laukausta samanlaisella käsiaseella ja tappoi kymmenen ihmistä ja itsensä.

He molemmat saivat käsiaseensa verrattain helposti, hyvin lyhyen odotusajan jälkeen ja hyvin vähäisellä harrastamisella. He myös toteuttivat tekonsa pian hallussapitoluvan tai hankkimisluvan saamisen jälkeen.

Kuopion syytetty kertoi oikeudessa, että hänen aikomuksenaan oli tappaa niin monta ihmistä kuin pystyy ja kuolla sitten poliisin luoteihin. Mies tappoi miekallaan yhden opiskelijan, muut pääsivät luokasta pakoon. Osa loukkaantuneista sai vakavia vammoja. Ilmapistooliaan hyökkääjä ei saanut toimimaan.

Nyt käsiaseen hankkimisessa kestää vähintään kaksi vuotta, jos hakijalla ei ole ampumaharrastustaustaa.

”Tämä on yksi tapaus, joka on tullut pintaan. En usko, että tämä on ainut, vaan teko on jäänyt ajatuksen tasolle monella muullakin, joka on kohdannut tämän viidakon ja todennut, että ei ole mitään mahdollisuuksia”, sanoo ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksesta.

Jokelan ja Kauhajoen tapaukset nostivat vaatimuksia käsiaseiden saannin kiristyksiin. Olennaisin muutos tuli voimaan vuonna 2011, jolloin lakiin lisättiin esimerkiksi vaatimus kahden vuoden aktiivisesta harrastamisesta ennen luvan hakemista sekä 20 vuoden ikäraja käsiaseille.

Tuli myös soveltuvuustesti, joka korvattiin poliisin haastattelulla vuonna 2017.

”Nyt pitää olla harrastushistoriaa, ei riitä enää se, että kertoo ajatelleensa alkavansa harrastaa ammuntaa. Kahden vuoden harrastusvaatimus hakuhetkestä taaksepäin on aika kova”, Ranta sanoo.

Ampumaseuroissa todistuksia kirjoittavat nyt poliisin hyväksymät ampuma-asekouluttajat.

Pitää olla myös luotettava oma selvitys omasta ampumaurheiluharrastuksesta, jolloin hakijan pitää tietää lajista ja sen säännöistä. Poliisi tutkii erikseen henkilön taustat.

”Poliisi myös aina haastattelee käsiaseen hakijan. Se on tarkasti säädelty menettely”, Ranta sanoo.

Poliisilla on lisäksi oikeus saada tietoja hakijan terveydentilasta. Sitä ei kuitenkaan tehdä automaattisesti vaan harkinnan perusteella.

Kaiken tämän jälkeen luvanhaltijan pitää nykyään vielä viiden vuoden välein toimittaa poliisille todistus siitä, että harrastaa yhä ammuntaa. Tällä vähennetään mahdollisuutta, että aseita jäisi lojumaan tarpeettomina ja sitä kautta mahdollisesti rikollisiin käsiin.

Laittoman käsiaseen hankkimisesta Kuopion syytetty ei puhunut mitään.

Käsiaseita varten myönnettyjen lupien määrä on nykyään runsaat 4 500 kappaletta vuodessa. Määrä on laskenut useilla tuhansilla runsaan kymmenen vuoden takaisesta.

”Kun tiukennukset tulivat, lähti vallalle käsitys, että nyt ei kukaan harrastaja saa enää mitään ja entisetkin otetaan pois. Näin ei ole. Edelleen jos perusteet ovat kohdillaan, niin luvan saa, mutta vähän enemmän tarvitsee paperia toimittaa”, Ranta sanoo.