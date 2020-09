Ihmisoikeudet

22-vuotias mies surmasi syksyllä 2008 kymmenen ihmistä Kauhajoen ammattiopistossa ja teki sen jälkeen itsemurhan. Kauhajoen kouluampujalle annettiin ennen tekoa aselupa hälyttävistä tiedoista huolimatta.

Suomi rikkoi kymmenen nuoren oikeutta elämään, kun Kauhajoen kouluampujalle annettiin ennen tekoa aselupa hälyttävistä tiedoista huolimatta. Tähän tulokseen päätyi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) tuomiossaan torstaina. Päätös syntyi äänin 6–1.

EIT tulkisi ihmisoikeussopimuksen toista artiklaa, joka turvaa jokaisen oikeuden elämään.

Suomi on saanut tämän ydinartiklan loukkaamisesta aiemmin vain yhden langettavan päätöksen. Se on kuitenkin uudelleen tarkasteltavana, sillä Irakiin palautetun turvapaikanhakijan väitetty kuolema on paljastumassa huijaukseksi.

Kouluampumisessa kuolleiden nuorten omaiset olivat valittaneet EIT:een siitä, että ampujalle myönnettiin aselupa hänen mielenterveysongelmistaan huolimatta. Valittajina oli 19 omaista.

Asetta ei myöskään otettu pois, vaikka poliisi puhutteli ampujaa päivää ennen ampumista. Puhuttelun syynä oli se, että ampuja oli ladannut internetiin epäilyttäviä ampumisvideoita ja viittauksia Columbinen kouluampumiseen Yhdysvalloissa.

Omaisten mukaan menettely rikkoi ihmisoikeussopimuksen toista artiklaa, jossa on turvattu oikeus elämään.

EIT:n ratkaisukäytännön mukaan artikla velvoittaa viranomaiset myös aktiivisiin toimiin ihmisten hengen suojelemiseksi, jos tiedossa on konkreettinen uhka.

22-vuotias Matti Saari ampui syyskuussa 2008 Kauhajoella koulukeskuksessa kymmenen nuorta. Tämän jälkeen hän teki itsemurhan.

Luodinreikä Kauhajoen ammattiopistossa syksyllä 2008.­

Myös Suomen tuomioistuimet ovat selvittäneet viranomaisten menettelyä, sillä Saarta puhutellut komisario sai syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Vaasan hovioikeuden mukaan komisario teki virhearvion, kun hän ei ottanut Saarelta väliaikaisesti asetta pois. Komisario sai varoituksen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Uhrien omaiset olivat vaatineet rangaistusta tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksista.

Oikeuden mukaan komisariolla ei kuitenkaan ollut perusteltua syytä epäillä Saaren suunnittelevan kouluampumista. Sen takia hän ei ole vastuussa uhrien kuolemasta.

Komisarion tuomiota lievensi tapauksen saama julkisuus. Oikeuden mukaan julkisuus ei ollut missään suhteessa komisarion epäiltyyn rikokseen.

Kauhajoen ja sitä edeltäneen Jokelan kouluampumisen jälkeen aselakeja tiukennettiin.

Lainkiristyksillä näyttää olleen toivottu vaikutus. Viime syksynä tapahtuneen Kuopion kouluhyökkäyksen myöntänyt mies kertoi maanantaina käräjäoikeudessa joutuneensa tyytymään miekkaan, koska hän ei voinut hankkia käsiasetta.

Käsiaseen hankkiminen olisi ollut muun muassa murhasta syytetyn miehen mukaan liian vaikeaa: hänen terveystietojaan olisi tarkasteltu, hän olisi joutunut poliisin haastatteluun ja prosessi olisi ollut muutenkin liian pitkä.

Kuopion kouluhyökkäyksen uhreista yksi kuoli.

