THL päivitti liikennevalomallinsa. Euroopan ulkopuolelle matkustamista ei suositella lainkaan.

Uudet koronavirustapaukset ovat Suomessa lisääntyneet viimeksi kuluneen viikon aikana. Monen sairaanhoitopiirin alueella on todettu useita kotoperäisiä tartuntaryppäitä ja tartuntaketjuja.

”Tapausmäärät ovat lisääntyneet erityisesti viime viikon aikana. Tämä herättää huolta”, totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n pitämässä tilannekatsauksessa käsiteltiin koronavirustilannetta Suomessa ja kansainvälisesti.

Uusien koronavirustapausten ilmaantuvuus oli viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana THL:n mukaan 10,2 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Kesällä luku oli noin kaksi, sanoi Puumalainen tiedotustilaisuudessa.

Positiivisten tapausten osuus testeistä on noussut 0,5%:iin.

Tautitapauksiin vaikuttavat paljon tautiryppäät. Sellainen on ollut esimerkiksi Keski-suomessa yli 20 ihmisen yksityistilaisuuden jälkeen.

Lisäksi oli jääkiekkoon liittyvä laaja tautirypäs, josta tuli jatkotartuntoja, sekä Lahden seudulla ravitsemusliikkestä lähtenyt rypäs, jossa jatkotartuntoja näyttää tulevan vielä jonkin verran lisää, Puumalainen totesi.

Tautia on nyt huomattavasti nuoremmissa ikärymissä kuin viime keväänä. Ikäryhmä, jossa tautia todetaan nyt eniten on nuoret aikuiset. Kun alkuvaiheessa sairastuneista noin 17 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, nyt heitä on 63 prosenttia.

Sairaalahoitoon päätyy kuitenkin iäkkäämpiä, ja tautiin kuolee lähinnä hyvin iäkkäitä ihmisiä, Puumalainen totesi tiedotustilaisuudessa.

Suomen tilanne lähestyy jo kiihtymisvaihetta, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola.

Pohjolan mukaan uusia kansallisia rajoitustoimia ei kuitenkaan ole välttämättä tulossa, vaan ne voivat olla alueellisia, riippuen kunkin sairaanhoitopiirin tilanteesta.

Hän muistuttaa, että Suomessa on yhä myös sairaanhoitopiirejä, joissa ei ole viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana todettu yhtään koronavirustapausta.

”Meillä on alueita, jotka ovat hyvin rauhallisella mallilla”, Pohjola sanoo.

Koska tauti leviää nyt satunnaisissa ryppäissä usealla paikkakunnalla, pelkkä tautimäärän esiintyminen ei hänen mukaansa ole paras mittari tartuntatilanteen arvioimiseksi.

”Olennaista on, kuinka hyvin tautirypäs on hallinnassa, kuinka hyvin pystytään estämään taudin leviäminen ja ovatko toimet riittävät vai tarvitaan muita toimia”, Pohjola sanoo.

Joukkotartuntoihin ei ole yhtä selittävää syytä. Kotimaasta tartunnan saaneiden joukossa tartunnan lähde tunnetaan noin puolessa tapauksista.

”Se oppi, mikä tässä on tullut on, että koronavirus tarttuu helpoiten pidemmässä lähikontaktissa”, Pohjola sanoo.

Hän muistuttaa, että maskisuositus on voimassa lähes koko maassa.

”On ehdottaman tärkeää, että huolehditaan hygieniaohjeista ja vältetään tarpeettomia sosiaalisia kontakteja. Jos lähikontaktia ei voida välttää, maskin käyttö on silloin suositeltavaa.”

Kesälomakauden päätyttyä ja matkailun vähentyessä ulkomailta tulleiden tartuntojen osuus on THL:n mukaan vähentynyt.

Uusista tautitapauksista noin 47 prosentissa tartunta on saatu kotimaasta ja ulkomailta noin 7 prosentissa.

THL päivitti torstaina matkustamista koskevan liikennevalomallinsa, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Mallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan.

Vihreässä luokassa riski tartunnalle ei ole merkittävästi korkeampi kuin Suomessa ja ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon eli korkeintaan 25 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Punaisessa luokassa riski tartunnalle on korkeampi kuin Suomessa tai riskiä ei voida luotettavasti arvioida. Ilmaantuvuus on kahden viikon aikana yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Harmaaseen luokkaan kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat, joihin matkustamista ei suositella lainkaan.

Punaisista ja harmaista maista Suomeen saapuville suositellaan 14 päivän omaehtoista karanteenia. Terveydenhuollon ammattilainen saattaa myös tarkistaa näistä maista Suomeen saapuvien terveydentilan.

Hallituksen tekemät matkustamista koskevat linjaukset tulevat voimaan lauantaina.