Turku aloittaa neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa ensi tiistaina.

Turun kaupunki aloittaa yhteistoimintamenettelyn henkilöstöjärjestöjen kanssa. Neuvottelut alkavat ensi viikon tiistaina.

Käytännössä kaupunki pyrkii lomauttamaan osan henkilöstöstään nopealla aikataululla. Ensimmäisiä päätöksiä toivotaan jo muutaman viikon päästä.

Turun kaupunki tiedotti asiasta torstaina.

Turun tavoitteena on säästöjen löytäminen. Kaupungin vuosikate on 17,4 miljoonaa euroa miinuksella, mikä tarkoittaa sitä, että Turku joutuu ottamaan velkaa toimintojensa ylläpitoon. Henkilöstökulujen osuus säästötavoitteesta on 7,2 miljoonaa euroa.

”Tavoitteena on, että syksyn aikana taloutta tasapainotetaan ja että kuluvan vuoden vuosikate nostetaan positiiviseksi toteuttamalla nopeasti vaikuttavia sopeuttamistoimenpiteitä kaupungin toimintatavoissa, hankinnoissa ja henkilöstökuluissa”, kaupunki tiedottaa.

Lomautuksista päättää Turun kaupunginhallitus.

”Mahdollisten lomautusten ei tule kohdentua samalla tavalla koko kaupunkiin, koska esimerkiksi opetuksessa ja hoitotyössä koronapandemia on tehnyt tilanteen muutenkin vaikeaksi, eikä sitä tule omin toimin enempää vaikeuttaa”, kertoo kaupunginjohtaja Minna Arve tiedotteessa.

Turun kaupunki arvioi koronavirusepidemian vaikutuksen sen talouteen olevan 90 miljoonaa euroa. Lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on esittänyt ylimääräistä koronamaksua jäsenkunnilleen. Turku on saanut valtiolta koronaviruksen aiheuttamiin kuluihin tukea noin 50 miljoonaa euroa.

Ensi vuodestakin on tulossa kunnille erittäin vaikea. Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan koronaviruskriisi heikentää koko kuntataloutta ensi vuonna yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.