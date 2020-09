Porttikiellon tarkoituksena on turvata selvitykset eli estää miehiä hävittämästä esimerkiksi sähköpostejaan.

Helsingin poliisilaitos on antanut kahdelle konstaapelilleen porttikiellon poliisitalolle. Poliisilaitos on yhdessä syyttäjän kanssa selvittämässä miesten käytöstä vapaa-ajalla, ja porttikiellon tarkoituksena on turvata, etteivät he pääse sotkemaan näyttöä.

Apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen vahvistaa tiedon porttikiellosta mutta ei suostu vielä kertomaan, mistä tarkalleen ottaen on kyse.

”Nyt tutkitaan, mitä poliisi voi tehdä vapaa-ajallaan, millaiseen toimintaan hän voi osallistua, mihin kuulua ja mikä on poliisille sopivaa käytöstä”, Kopperoinen luonnehtii.

Toinen porttikiellon saaneista työskentelee ylikonstaapelina järjestyspoliisissa, toinen on vanhempi konstaapeli rikostutkinnan puolella.

Selvitys alkoi, kun poliisilaitos sai kesällä tietoa eräästä yksittäisestä tapauksesta. Sitä selvitettäessä löydettiin muutakin tutkittavaa.

Kopperoinen ei halua kertoa, liittyvätkö molemmat miehet samaan tapaukseen.

”Kyllä ja ei”, hän vastaa.

Poliisilaitos ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa asiasta syyttäjälle siltä varalta, että toiminnassa havaittaisiin jotain rikollista. Syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana poliisirikosasioissa.

Aluesyyttäjä Heikki Stenius kertoo, ettei hän tässä vaiheessa voi kommentoida tapausta, koska selvitykset ovat aluillaan.

Vaikka kyseessä ei olisi rikos, poliisin menettely voi tulla esimiesten arvioitavaksi muulla tavoin. Poliisin hallinnosta annetun lain mukaan poliisimiehen on niin virassa kuin yksityiselämässään käyttäydyttävä niin, ettei se ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Konstaapeleita ei ole pidätetty virasta, mutta virkamiesoikeudellinen prosessi on käynnissä. Helsingin poliisilaitoksen johto tekee päätökset lähitulevaisuudesta.

Vaikka miehiä ei ole pidätetty virasta, heitä on kielletty tulemasta työpaikalleen. Kopperoisen mukaan tällä turvataan, etteivät he pääse sotkemaan selvityksiä esimerkiksi hävittämällä sähköpostejaan.

Toinen porttikiellon saaneista miehistä herätti muutama vuosi sitten julkista huomiota turvapaikanhakijoita koskevilla puheillaan. HS:n tiedossa ei ole, liittyvätkö nyt vireillä olevat selvitykset näihin asioihin.

HS ei tavoittanut kumpaakaan konstaapelia kommentoimaan asiaa.