Lapissa on tuhansia rekikoiria, joiden palveluja käyttävät enimmäkseen Lapista kaikonneet ulkomaiset turistit. Jos tuloja ei ole, yrittäjät joutuu miettimään, miten selvitä koirien aiheuttamista kovista kuluista.

Lapin rekikoirabisneksen päällä väijyy nyt ikävä kysymys, jota yrittäjät joutuvat vakavissaan pohtimaan: kun ala ja koko Lapin matkailu ovat joutuneet koronakurimukseen, voidaanko rekikoiria joutua pian lopettamaan?

Koiria on Lapissa tuhansittain kymmenillä eri yrityksillä, ja niiden palveluja käyttävät enimmäkseen Lapista kaikonneet ulkomaiset turistit. Ison koirajoukon ylläpito on kallista työtä ja tuleva talvikausi näyttää matkailuyrittäjien mukaan ennennäkemättömän huonolta.

Matkailuala pelkää, että charter-matkat loppuvat kokonaan talvelta, koska hallitus päätti vaatia Suomeen riskimaista yli kolmeksi päiväksi tulevilta matkailijoilta kahta koronatestiä.

Tämä kourisi kovalla kädellä varsinkin rekikoira-alaa.

Koirien lopettamisen uhka on olemassa, sanoo Pauliina Tirkkonen All Huskies -yrityksestä Kittilästä.

”Jo huhtikuussa arvioimme, että 75 prosenttia tämän kauden liikevaihdosta jää pois. Meillä on 69 koiraa ja on todellinen uhka, että osalle joudutaan etsimään uusi koti tai pahimmassa tapauksessa lopettamaan. Viimeiseen saakka yritämme, ettei siihen tarvitsisi mennä”, Tirkkonen sanoo.

All Huskies Oy:n Pauliina Tirkkonen, Trine ja pennut Skye ja Sigrid Kittilässä.­

Koirien lopettamista tulee tapahtumaan Lapissa, jos tilanne on näin huono, arvioi myös yrittäjä Pasi Ikonen Hetta Huskies -yrityksestä Enontekiöltä.

Ikonen sanoo, ettei arvio perustu tietoon vaan tuntemukseen. Hänellä itsellään koiria on noin 250.

”Meillä koiria lähtökohtaisesti ei lopeteta. Jos tilanne menee niin huonoksi, että määrää pitää vähentää, koetamme niiden vanhimmasta päästä löytää niille koteja. Meillä on varsin laaja adoptio-ohjelma jo muutenkin.”

Ikosen koirien ruokakulut ovat vuodessa noin 50 000 euroa ja eläinlääkärikulut vajaat 20 000. Koiria ohjaa kaksi palkattua työntekijää. Kokonaiskustannukset ovat noin 120 000 euroa vuodessa.

”Lain mukaan omistaja saa lopettaa koiran silloin kun haluaa, siinä ei ole estettä, mutta onhan se toki moraalisesti arveluttavaa näin tehdä. Jos on pakkotilanne eikä muuta ratkaisua ole, niin eihän koiria voi pitää, jos ei pysty niille ruokaa hommaamaan ja hoitoa järjestämään.”

Ikonen muistuttaa, että koirien lopettaminen voi olla lyhytnäköistä. Tavallinen vetokoira maksaa 300–400 euroa, mutta huippuluokan johtajakoira voi maksaa tuhansia.

”Jos yrityksen tavoite on jatkaa koiratoimintaa, niin se että koirat lopetettaisiin, on huono ajatus. Toimivan koirajoukon takaisin saanti on vaikeaa. Monelle se on elämäntapa eikä bisnes ja päätös koirien lopettamisesta on tiukassa.”

Harriniva-matkailuyrityksen toimitusjohtaja Niina Pietikäinen kertoo, että hänen yrityksessään koiramäärää vähennetään nyt kahden vuoden aikana sadalla koiralla. Tämä onnistuu pentutuotannon keskeytyksellä.

Yrityksellä on 500 rekikoiraa kahdessa tarhassa Muoniossa ja niistä luonnollinen poistuma on noin 50 vuodessa, hän kertoo.

”Se on ainut toimenpide tällä hetkellä. Tietysti mietimme jo ensi sesonkiakin eli talvea 2021–22. Koirat ovat meille yhtä tärkeitä työntekijöitä kuin ihmistyöntekijät. Niitä ei mistään sitten ilmesty yhtäkkiä, ne ovat pitkään koulutettuja, arvokkaita eläimiä”, Pietikäinen sanoo.

”Nyt lähdemme siitä, että niiden kulut tältä vuodelta katetaan, se on yli puoli miljoonaa euroa. Iso kysymys on, ketä me saataisiin tänne liikuttamaan niitä. Rekikoiran luontainen ominaisuus on vetää ja juosta. Se saattaa juosta sata kilometriä päivässä.”

Pietikäinen arvelee, että pahin tilanne on sellaisella yrityksellä, jolla alana on pelkkä koiravaljakkobisnes. Hän myös toivoo, että suomalaiset löytäisivät koiravaljakkoharrastuksen mukavana tapana liikkua luonnossa nyt, kun ulkomaalaisten turistien osuus romahtaa.

Yritys aikoo kuitenkin jatkaa koiratoimintaa.

”Mutta olen aidosti huolissani Lapin tuhansista rekikoirista. Se on sellainen rotu, mitä ei tuosta vaan adoptoida kotikoiraksi. Se on niin energinen koira.”