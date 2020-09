Koronaviruksesta johtuvat varotoimet ovat toistuvasti lykänneet noin 20 000 sotilaan Arctic Lock -harjoituksen suunnittelua.

Ensi kevääksi Suomeen suunnitellun kansainvälisen suursotaharjoituksen järjestäminen ei ole vieläkään varmistunut. Syynä on koronavirusepidemiasta johtuva suunnittelun viivästyminen.

Arctic Lock 21 -niminen harjoitus on tarkoitus järjestää ensi touko- ja kesäkuussa.

Puolustusvoimat on valmistellut Arctic Lockia jo viime vuodenvaihteesta lähtien. Normaalisti tällaisen sotaharjoituksen valmistelu vie noin puolitoista vuotta.

Arctic Lock -harjoitus aiheutti poliittisen kohun jo silloin, kun sen nimestä päätettiin. Alun perin nimeksi kaavailtiin Arctic Foxia, mutta sen ajateltiin tuovan liikaa mieliin saksalaisten toisen maailmansodan aikaisia hyökkäyssuunnitelmia Lapissa.

Pääesikunnan koulutuspäällikkö, kenraalimajuri Jukka Sonninen arvioi, että päätös kansainvälisen Arctic Lockin järjestämisestä on tehtävä viimeistään marraskuussa.

”Kyllä tämä koko ajan vain hankaloituu. Aika on meitä vastaan”, Sonninen sanoo.

”Minun käsitykseni on, että marraskuu on ehdoton takaraja. Siitä ei voi enää tinkiä.”

Kenraalimajuri Jukka Sonninen on Pääesikunnan koulutuspäällikkö.­

Euroopassa on peruttu tänä vuonna suuria kansainvälisiä sotaharjoituksia koronavirusepidemian vuoksi. Esimerkiksi Ruotsi peruutti keväällä poikkeuksellisen suuren Aurora-harjoituksen, jossa suomalaistenkin piti olla mukana. Siihen olisi osallistunut jopa 25 000 sotilasta yli kymmenestä eri maasta.

Vaikka kansainvälinen Arctic Lock 21 peruutettaisiin, Puolustusvoimat pyrkii joka tapauksessa järjestämään keväällä kotimaisen pääsotaharjoituksen, ellei koronavirustilanne sitten muutu selvästi pahempaan suuntaan. Harjoitus saanee siinä tapauksessa myös toisen nimen.

Isoja pääsotaharjoituksia järjestetään joka toinen vuosi. Tällä kertaa tarkoituksena on siis ottaa siihen mukaan Suomen läheisiä sotilaallisia kumppanimaita.

Kutsuttuja maita on alle kymmenen. Käytännössä kutsu on käynyt Suomen läntisille naapurimaille, Yhdysvalloille, Kanadalle ja suurille eurooppalaisille Nato-maille. Kenraalimajuri Sonnisen mukaan kaikki kutsutut ovat luvanneet tulla.

Harjoitus olisi tarkoitus järjestää koko Suomen alueella. Tavoitteena on testata Puolustusvoimien yhteisoperaatiokykyä sekä kykyä antaa ja vastaanottaa apua. Yhteisoperaatiokyky tarkoittaa maa-, meri- ja ilmavoimien toiminnan yhteensovittamista kriisitilanteessa.

Sonninen ei kerro tarkemmin harjoituksen ajatellusta skenaariosta.

”Sanoisin vain karkeasti, ettei sillä ainakaan mihinkään suuntaan osoitella. Se on ihan saletti.”

Sonnisen mukaan harjoituksissa testataan ”hyvin käytännönläheisiä ja teknisiä juttuja”.

”Ei niistä koskaan saa sellaisia harjoituksia, joilla olisi valtavaa strategista merkitystä.”

Suurissa kansainvälisissä sotaharjoituksissa on tapana järjestää harjoitusta varten iso pääsuunnittelukokous eli mpc-konferenssi (main planning conference).

Puolustusvoimat suunnitteli Arctic Lock -harjoitusta varten kaksi mpc-konferenssia. Toinen oli tämän vuoden keväällä ja toinen syksyllä. Molemmat jouduttiin peruuttamaan koronavirusepidemian vuoksi. Nyt on varattu kolmas kokousaika marraskuulle, jota Sonninen pitää siis vihoviimeisenä takarajana.

Muutamia viikkoja mpc-konferenssin jälkeen vasta selviää, kuinka paljon joukkoja harjoitukseen osallistuisi. Määrä olisi kuitenkin noin 20 000 sotilasta, joista suomalaisia olisi ainakin 15 000.

Sotaharjoitukseen liittyy myös niin kutsuttu maastontiedustelu (site survey). Nimestään huolimatta se ei tarkoita sitä, että sotilaat kulkisivat maastossa tekemässä taktisia suunnitelmia.

Maastontiedustelulla tarkoitetaan Arctic Lockissa sitä, että ulkomaalaisten joukkojen edustajat käyvät etukäteen tutkimassa, millaiseen paikkaan he ovat tulossa ja millaisia palveluita on esimerkiksi tarjolla. Kyse on tärkeästä logistisesta suunnittelusta.

Kansainvälisten joukkojen maastontiedustelu piti tehdä syksyllä, mutta nyt sekin on siirretty marraskuulle.

Sonnisen mukaan Arctic Lock ei ole julkisuudessa kohuttu ”valtavan suuri kansainvälinen harjoitus”.

”Tämä on periaatteessa vain erittäin suureksi paisutettu Puolustusvoimien pääsotaharjoitus, jossa on kansainvälinen osa. Se mitä kansainvälistä on suunniteltu, niin ne ovat kuitenkin aika pieniä määriä”, hän sanoo.

”Paitsi Ruotsi. Ruotsista tulisi iso määrä, niin paljon kuin vain pystytään periaatteessa ottamaan.”

Suomen ja Ruotsin ilma- ja merivoimat ovat jo tiiviissä harjoitusyhteistyössä, mutta maavoimille se on uudempi asia. Viime vuonna Suomen maavoimat oli jo isolla joukolla mukana ruotsalaisten Northern Wind -harjoituksessa.

”Olimme yhdessä ruotsalaisten kanssa samalla puolella, ja yritimme yhdistää toimintojamme ja löytää yhteisiä toimintatapoja. Tämä olisi sille merkittävä jatko. Siksi haluamme pitää kiinni siitä, että se toteutuisi mahdollisimman suurena.”