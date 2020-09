”Selkään ampuminen on ollut raukkamaista”, syyttäjä ripitti poliisien murhayrityksistä syytettyä veljeskaksikkoa

Porvoon poliisiampumiskäräjät päättyivät veljesten tarkoituksen pohdintaan. Syyttäjien ja uhrien mukaan veljesten tarkoitus oli tappaa poliiseja, puolustuksen mukaan tällaista tarkoitusta ei ollut.

Porvoon poliisiampumiskäräjillä keskityttiin perjantaina pohtimaan sitä, mikä oli murhayrityksistä syytettyjen veljesten tarkoitus. Oliko heidän tarkoituksensa tappaa poliiseja vai missä tarkoituksessa he ampuivat elokuussa 2019 Porvoossa ja takaa-ajon aikana Pirkanmaalla?

Veljesten puolustus piti loppulausunnoissaan kiinni siitä, että mitään tappamistarkoitusta ei ollut. Tarkoitus oli vain ryöstää poliisipartion aseet ja myöhemmin saada poliisit luopumaan takaa-ajosta.

Veljeksiä syytetään muun muassa kolmestatoista murhan yrityksestä.

Syyttäjät ja useita poliiseja edustava asianajaja Jarkko Jaatela pitivät selvänä, että veljeksillä oli tappotarkoitus.

Jaatela huomautti, että Porvoon Ölstensissä isoveli ampui kohti toista poliisia, vaikka tämä oli jo perääntymässä tilanteesta. Poliisi sai osuman käteensä.

Panttivankina pidettyä poliisia taas ammuttiin, kun hän pääsi pakenemaan veljeksiltä. Sitä ennen häneltä oli viety ase.

Konstaapeli kaatui saatuaan osuman, mutta kun hän pääsi ylös jatkamaan pakoaan, tulitus jatkui. Konstaapeli sai osumat selkäänsä ja kylkeensä.

”Näistä tapahtumista pystyy päättelemään, että kyse on ollut tahallisesta tappamistarkoituksesta”, Jaatela sanoi.

Syyttäjäpuoli kuvaili erityisesti selkään ampumista raukkamaiseksi.

Aluesyyttäjä Jukka Haavisto huomautti, että panttivankina pidetty poliisi oli paetessaan täysin puolustuskyvytön.

”Minusta selkään ampuminen siinä tilanteessa on ollut raukkamaista. Konstaapelia kohti ammuttiin niin pitkään kuin kummankin aseessa on riittänyt patruunoja”, Haavisto sanoi.

Asianajaja Jaatela heitti ilmaan kysymyksen siitä, mitä veljekset itse asiassa tavoittelivat koko operaatiolla. Miksi poliiseilta piti ryöstää aseistusta?

Jaatela pohti, oliko veljesten tarkoituksena tehdä jokin toinen rikos ryöstelyillä aseilla. Vai arvostetaanko joissain piireissä erityisen paljon sitä, että poliisilta ryöstetään aseet?

Vastauksen saamista vaikeuttaa se, että veljekset eivät ole suostunut puhumaan mitään sen enempää esitutkinnassa kuin käräjäsalissa.

31-vuotias Richard Granholm ja 26-vuotias Raymond Granholm ovat avustajiensa välityksellä myöntäneet pitkälti tapahtumien kulun. He kuitenkin kiistävät syyllistyneensä murhan yrityksiin.

Richard Granholm katkaisi käräjillä hiljaisuutensa ainoastaan kerran. Keskiviikkona hän alkoi tivata syyttäjiltä, olivatko siviiliautot olleet vaarassa takaa-ajon aikana.

Oikeuden puheenjohtaja totesi tähän, että syytetyllä on toki oikeus tehdä kysymyksiä, mutta ne kannattaisi kanavoida asiantuntevan asianajajan kautta.

Richard Granholmin asianajajan Petteri Kouhian mielestä käräjäsalissa esitetty näyttö sopii hyvin siihen puolustuksen näkemykseen, että veljeksillä ei ollut mitään tappotarkoitusta.

Perääntyvää ylikonstaapelia kohti suunnattujen laukausten tarkoituksena oli karkottaa ja pelottaa hänet niin, ettei hän ammu omalla virka-aseellaan kohti veljeksiä, Kouhia sanoi.

”[Ylikonstaapeli] on uhannut useaan otteeseen ampua vastaajia, ja päämiehelläni on ollut perusteltu syy uskoa siihen, että näin todella voi tapahtua. Tilanne on ollut puolin ja toisin varsin uhkaava”, Kouhia sanoi.

Konstaapelia taas ammuttiin selkään, koska hänet haluttiin pysäyttää, Kouhia jatkoi. Laukaukset kohdistettiin suojaliivien suojaamaan keskivartaloon, joten kuolema ei ollut varsin todennäköinen seuraus.

Pikkuveli Raymond Granholmin puolustus kiinnitti huomiota siihen, että mitään etukäteissuunnitelmaa poliisien ampumisesta ei ollut.

Isoveljen puolustus on luonnehtinut ensimmäisiä laukauksia kohti poliisia hätäratkaisuksi, ja tästä veli ei voi olla vastuussa, pikkuveljen asianajaja Maria Lundström painotti.

”Rikoksesta tuomitsemiseen ei riitä se, että on paikalla.”

Isoveljen myöntämän mukaan kaikki poliiseihin osuneet laukaukset olivat lähteneet hänen aseestaan.

Perjantai päätti pari viikkoa kestäneen käsittelyn Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Oikeus antaa asiassa joko tuomion tai välituomion 23. lokakuuta.

Välituomio annetaan siinä tapauksessa, että veljekset määrätään mielentilatutkimukseen.

Syyttäjät ovat vaatineet tutkimusta sen takia, että he haluavat veljesten suorittavat heille määrätyn rangaistuksen kokonaan, ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen.

Tällainen yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vain vaarallisille rikoksenuusijoille, ja vaarallisuus arvioitaisiin mielentilatutkimuksessa.

Syyttäjät vaativat syytteessä molemmille veljeksille 13 vuoden vankeusrangaistusta. Perjantaina aluesyyttäjä Haavisto totesi, että kun eri tekojen rangaistusarvoa aletaan laskea yhteen, päästään jopa maksimiin eli 15 vuoteen.

”Näitä murhan yrityksiä on niin paljon”, hän sanoi.

Puolustus vastustaa sekä mielentilatutkimusta että vaatimusta siitä, että rangaistusta pitäisi suorittaa kokonaan.

Puolustus painottaa, että kummallakaan veljeksellä ei ole rikollista entisyyttä vaan molemmat ovat ensikertalaisia. Tämän takia heitä ei voida tuomita vaarallisina rikoksenuusijoina.

