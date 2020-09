Lauantaista lähtien matkustaminen helpottuu. Euroopassa huonontunut epidemiatilanne ja epätietoisuus saa kuitenkin ihmiset viivyttämään matkapäätöksiään viime hetkille asti.

Suomalaisten matkustamisrajoitukset höllentyvät lauantaista alkaen, mutta paluu normaaliin on vielä kaukana. Matkustusrajoitukset poistuvat muun muassa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Saksan väliltä, sillä hallitus päätti viime viikolla nostaa koronavirustartuntojen raja-arvoa matkailumaissa.

Laivayhtiöissä ollaan kiitollisia matkailun höllennyksistä, mutta laivoilla on yhä hiljaista. Esimerkiksi Viking Linella on laivoja vain Turun ja Tukholman välisessä liikenteessä. Tallink Siljakin on ottanut toistaiseksi liikenteestä pois muun muassa Silja Serenaden, ja lisää keskeytyksiä sen liikennöimille laivamatkoille on tulossa.

Syysloma on nyt kuitenkin alkanut näkyä matkoja myyvien varauskirjoissa.

”Syyslomaan on kiinnostusta. Näkyy, että se on lisännyt varauksia. Myös Ahvenanmaa on kiinnostanut. Ihmisillä on ollut epätietoisuutta siitä, mihin voi matkustaa”, sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Samoin Tallink Siljan mukaan matkustussuositukset ja -rajoitukset tuntuvat olevan monelle matkaa suunnittelevalle epäselviä. Ihmisillä on matkustustarvetta, mutta sitä on alkanut suitsia taas hieman huonommaksi muuttunut epidemiatilanne.

Lähes kaikista Suomen lähimaista löytyy hallituksen asettaman uuden raja-arvon ylittäviä alueita.

Laivayhtiöissä silti uskotaan, että niiden tilanne parantuu, koska ihmiset haluavat matkustella lähiseuduilla ja Itämeren alueella.

”Ihmiset ovat epävarmoja siitä, onko matkustus eri maihin sallittua. Myös maiden hallitukset ja viranomaiset ovat antaneet tästä hyvin ristiriitaista tietoa. Varmasti ainakin osittain tästä syystä matkustajamäärissä ei ole näkyvissä merkittävää muutosta, vaikka matkustus Ruotsiin lauantaista alkaen taas sallitaan”, kertoo Tallink Siljan viestinnän assistentti Armi Kailio.

”Syyslomien aikaan matkustajamäärissä on nähtävissä pieni kasvu, mutta ainakin toistaiseksi matkustajamäärät syyslomaviikoilla näyttävät kuitenkin vähäisiltä verrattuna esimerkiksi viime vuoden syyslomiin.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) liikennevalomallin tarkoituksena on auttaa arvioimaan, millainen koronavirustartunnan riski on eri maissa. Mallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan. Vihreässä luokassa riski tartunnalle ei ole merkittävästi korkeampi kuin Suomessa, mutta näitä maita ei ole kovin monta.

Tällä viikolla malliin lisättiin harmaaseen luokkaan kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat, joihin matkustamista ei suositella lainkaan.

Liikennevalomallin julkistamistilaisuudessa elokuun lopussa korostettiin, että matkustamista ilman erityistä syytä pitäisi harkita useampaan kertaan.

Viime viikolla rajoitusten lieventämisen yhteydessä THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi, että rajoitusten purun vaikutuksia Suomen tautitilanteeseen on mahdoton arvioida. Tällä hetkellä noin puolet tartunnoista on peräisin kotimaasta.

Lentoyhtiö Finnair seuraa nyt lähes tunneittain, miten varaustilanne eri lennoilla kehittyy ja tarvittaessa lisää lentoja kysynnän mukaan. Aiemmin normaalitilanteissa suomalaiset varasivat loma- ja työmatkansa kuukausia etukäteen, mutta nyt tämä varausaikaväli on selvästi lyhyempi.

”Jossain vaiheessa kysynnässä alkaa näkyä syyslomaviikko, siihen on enää muutamia viikkoja aikaa. Varsinkin pohjoisen lennot ovat olleet suosittuja. Syyslomaviikon kysyntä kohdistuu sellaisiin maihin, joihin saa vapaasti matkustaa, koska kahden viikon omaehtoinen karanteenivelvoite lomamatkan jälkeen on iso kynnys”, sanoo Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist.

Hänen mukaansa Finnairin suositut syyslomakohteet ovat tänä vuonna Lappi, Berliini ja München. Patoutunutta matkailutarvetta on, Tallqvist sanoo. Tämä näkyi esimerkiksi heinäkuussa tehdyssä kyselyssä, jossa puolet vastaajista odotti jo vapaa-ajan matkustamista.

”Kyselyssä matkustusrajoitteet nimettiin suurimmaksi esteeksi matkustamiselle. Kun ne ovat olleet kovin tiukat ja muuttuneet usein, se aiheuttaa epätietoisuutta ja vaikuttaa matkustuksen suunnitteluun. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten kauan kestää, että matkustushalukkuus kääntyy toiminnaksi.”

Myös matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola arvioi HS:ssä, että on mahdollista, että suomalaiset rynnistävät vielä tänä syksynä reissuun.

Kotimaan klassikkokohteelta Kolilta kuuluu samaa: suomalaiset viivyttävät nyt viime hetkeen, ennen kuin varaavat matkoja, koska haluavat varmistua, etteivät viime hetken matkustusrajoitukset tai tautitilanne estä matkaa.

Retkeilyä Kolin kansallispuistossa, taustalla Pielinen.­

Kuuluu Kolilta hyvääkin, sillä siellä odotetaan harvinaisen vilkasta syksyä ja ehkä myös kiireistä talvea. Syksyn varauskirjat täyttyvät hyvää vauhtia.

”Tämä syksy on tosi hyvä. Ei ole tiedossa ruuhkia kuten kesällä, mutta varaustilanne on syksylle parempi kuin viime vuonna. Uskomme, että kysyntä pysyy suurena myös talvella”, kertoo Kolin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen.

Muun muassa Viron-pakettimatkoja myyvän Ikaalisten matkatoimiston toimitusjohtaja Esa Talonen uskoo, että Baltia tulee olemaan syyslomalaisten suosiossa. Varausmäärät laahaavat kuitenkin todella paljon viimevuotista jäljessä.

”Uskon, että nähdään olosuhteisiin nähden Baltian-matkojen merkittävää kysyntää. Varaaminen on siirtynyt muutenkin koko ajan lähemmäs lähtöä, mitä korona vielä vahvisti,” Talonen sanoo.

Hänen mukaansa matkustusrajoitusten huojennukset auttavat nyt matkailualaa elpymään. Tämä tapahtuu kuitenkin hitaasti, koska lähtölukemat ovat niin pieniä.