Ravintolat

Suomessa ravintoloiden koronatoimien kiristämistä pohditaan ensi viikolla. Ravintola-alan etujärjestön mukaan kiristyvät rajoitukset olisivat ravintoloille jopa kohtalokas isku.

Seuraako Suomi Viron jalanjäljissä ja kieltää alkoholin myynnin ravintoloissa öisin koronaviruksen leviämisen estämiseksi?

Viron hallitus tiedotti torstaina, että se aikoo kieltää alkoholijuomien anniskelun öisin puolenyön ja aamukymmenen välillä.

Lue lisää: Viro kieltää alkoholin öisen anniskelun

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ehdotti perjantaina Twitterissä, että vastaava rajoitus alkoholin myyntiin otettaisiin käyttöön myös Suomessa.

Lehtonen kertoo HS:lle, että hänen ehdotuksensa liittyy Suomen tämänhetkiseen koronavirustilanteeseen, jossa tartuntamäärät ovat kasvaneet jonkin verran ja riski epidemian kiihtymisvaiheeseen kasvaa.

”Nyt olisi aika loogista puuttua niihin paikkoihin ja tilanteisiin, joissa joukkoaltistumisia on tullut”, Lehtonen sanoo.

Tartuntoja on todettu syksyn aikana paljon nuorten aikuisten ikäryhmässä.

Vielä maaliskuussa alle 30-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista oli 17 prosenttia. Nyt syyskuussa alle 30-vuotiaiden osuus tartunnoista on 63 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan noin puolet uusista tartuntatapauksista on saatu kotimaasta. Tartuntoja on raportoitu erityisesti vapaa-ajalla, harrastuksissa ja opiskeluun liittyvissä tapahtumissa.

Lehtonen korostaa, että tilannetta ei saa päästää sellaiseksi, että korona alkaa kuormittamaan terveydenhuoltojärjestelmää.

”Silloin on pelättävissä, että meillä käy niin kuin vaikka Espanjassa, ja tartuntoja alkaa siirtymään nuorisosta iäkkäimpiin ryhmiin, mikä sitten kuormittaa sairaaloita ja ruumishuoneita.”

Suomessa koronavirustilanne on paremmin hallinnassa kuin Virossa. Koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut Virossa 25,36 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana. Suomessa ilmaantuvuusluku on 10,1.

Tällä hetkellä voimassa olevat ravintoloiden koronavarotoimet ovat suhteellisen lieviä. Kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka. Käsien pesuun pitää olla mahdollisuus, ravintolan on huolehdittava turvaväleistä, ja tilojen ja pintojen on oltava puhtaita.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että ravintoloiden rajoituksia käsitellään seuraavan kerran ensi viikolla. Kesäkuussa voimaan astuneen lain mukaan rajoituksia säädellään kuukausittain asetuksella.

”Analysoimme tietenkin ennen kaikkea Suomen epidemiatilannetta emmekä Viron. Käymme viikonlopun aikana ja maanantaina keskustelua siitä, mitä meidän pitäisi päättää seuraavaan asetukseen”, Tuominen sanoo.

Asetuksella on mahdollista antaa lievempiä rajoituksia maakunnittain. Tuominen korostaa, että syksyn koronavirustartunnat ovat olleet pääasiassa pistemäisiä ryppäitä. Altistustilanteista on uutisoitu ravintoloiden lisäksi erilaisissa opiskelu- ja urheilutapahtumissa.

”Ei epidemia varoita, vaan monessa maakunnassa oli nolla tartuntaa, ja kahden viikon kuluttua maakunnan suhteellinen ilmaantuvuus on lähes Suomen ennätys”, Tuominen sanoo.

Esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä ei todettu yhtään tartuntaa syyskuun ensimmäisellä viikolla. Seuraavalla viikolla tartuntarypäs nosti maakunnan ilmaantuvuuslistan kärkeen.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut Maran mukaan uudet tiukennukset olisivat ravintoloille jopa kohtalokkaita. Ravintoloiden alkoholinmyynti on pudonnut noin 30 prosenttia vuoden takaisesta.

”Meidän jäsentoimialamme ovat jo nyt kriittisessä tilanteessa ja pohtivat miten ne selviävät syksystä ja talvesta. Rajoitukset olisivat kova isku”, toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Hän ihmettelee rajoitusten kiristämisajatusta.

”Ravintoloissa on ollut jonkin verran altistumisia, mutta altistuksiin nähden tartuntatapausryppäitä ei ole ravintoloista lähtenyt paljon liikkeelle”, Lappi toteaa.