Tuomiokapituli voi antaa papille varoituksen, jos tämä vihkii samaa sukupuolta olevan parin. Näin päätti korkein hallinto-oikeus (KHO) perjantaina julkistamassaan ratkaisussa.

KHO:n mukaan tuomiokapitulilla on oikeus antaa varoitus homoparin vihkineelle papille. Päätöksellään KHO kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan papille ei voinut antaa varoitusta.

KHO totesi, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitystä ja vihkimistä koskevaa säädöstä ei ole avioliittolain muutoksen jälkeen muutettu.

HS kysyi kolmelta papilta, mitä ajatuksia KHO:n päätös herättää heissä.

”Päätös oli pettymys”

Helsinkiläinen pastori ja kanttori Samuli Korkalainen on vihkinyt samaa sukupuolta olevia sateenkaaripareja.

Pastori Samuli Korkalainen Helsingistä­

”Päätös oli pettymys. Se ei kuitenkaan muuta mitään. Me sateenkaaripapit aiomme jatkaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä. Helsingin hiippakunnassahan on jo linjattu, että pappeja ei rangaista parien vihkimisestä.

Kirkolla on iso hallinnollinen ongelma. Kirkossa on kaksi eri tulkintaa, joista yhden mukaan samaa sukupuolta olevia pareja voidaan vihkiä, ja toisen mukaan heitä ei voida vihkiä.

Nyt sekä papit että seurakuntalaiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa asuinpaikasta riippuen. Se on kestämätön tilanne, joka loukkaa kovasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Piispat eivät kykene viemään kirkkoa eteenpäin tässä asiassa. Toivottavasti uusi kirkolliskokous hoitaisi asian. Kirkko voisi selkeästi päättää, että kaikki parit vihitään. Jos papeille halutaan antaa omantunnonvapaus kieltäytyä siitä, siihen pitäisi antaa joku määräaika. Muuten tämä jatkuu loputtomiin.

Me sateenkaaripapit olemme solidaarisia toisiamme kohtaan. Kenenkään ei tarvitse menettää työtään ja toimeentuloaan tämän takia. Me, joilla ei ole rangaistuksen riskiä, voimme hoitaa vihkimisen. Pääasia on, että jokainen pari, joka vihkimistä pyytää, sen myös saa.

Perjantaisen päätöksen jälkeen sateenkaaripappien nettisivuille ja Facebook-ryhmään on ilmoittautunut lisää pappeja, jotka ilmoittavat vihkivänsä samaa sukupuolta olevia. Aika moni ilmoitti, ettei ole aiemmin halunnut antaa julkisesti nimeään listaan, mutta haluaa nyt ilmoittautua mukaan.

Jos siis joku ajatteli, että KHO:n päätös oli kuolinisku tälle asialle, ei se ollut, vaan asia lähti uuteen nousuun.

”Selkeä ja hyvä päätös”

Noormarkun seurakunnan kirkkoherran Kari Penttisen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto

Kirkkoherra Kari Penttinen Noormarkusta­

”KHO:n päätös oli oikein selkeä, ytimekäs ja hyvä päätös. Teologisesti se oli kirkon avioliittokäsityksen mukainen. Toivon, että päätös toisi järjestystä kirkon sisäiseen toimintaan. Että ei sooloiltaisi ja tieten tahtoen provosoitaisi.

Kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Kirkon ylin päättäjä, kirkolliskokous on sen toistuvasti vahvistanut. Minun mielestäni se on selvä asia, ja olen siihen sitoutunut pappisvalassani. Ajattelen, että minulla ei ole lupa mennä toimimaan kirkolliskokouksen päätöksiä vastaan. Jos sen teen, ansaitsen siitä rangaistuksen.

Kirkon avioliittokäsitys on ratkaistu jo 2 000 vuotta sitten. Meidän tulisi olla kuuliainen sille eikä toimia uhmakkaasti. Nyt on menty paljon sellaiseen ”minun mielestäni”-teologiaan, ja jokainen toimii kuten haluaa. Se hajottaa kirkkoa sekä tuo hämmennystä ja riitaa. Kirkon sisäinen kiistely on surullista.

Omassa työssäni minun ei ole tarvinnut paljon tätä asiaa pohtia, sillä yllättävän vähän tämä kysymys näkyy ruohonjuuritasolla. Ei ainakaan täällä Noormarkun seurakunnassa. Se ei ole tuonut riitaa tai eripuraa seurakuntatasolle.

”Eri hiippakuntiin ei saa taas muodostua erilaisia käytäntöjä kuten naispappeusasiassa”

Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen on istunut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksissa, joissa on päätetty myös homopareja vihkineiden pappien varoituksista. Saarinen on jättänyt päätöksiin eriävän mielipiteen.

Tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta­

”KHO:n päätöksen viesti on se, että kirkko on autonominen toimija. Päätös jättää kirkon ratkaisemaan vihkikysymyksen sisällään. Toivon, että tämä vauhdittaa asiaa. Muuten eri hiippakuntiin muodostuu taas eri käytäntöjä kuten naispappeusasiassa. Osassa hiippakunnissa papit voivat tulla rangaistuksi tekemällä samaa kuin naapurihiippakunnassa.

Se ei ole tämän päivän työnantajapolitiikkaa. Puhumattakaan ihmisten yhdenvertaisuudesta. On kestämätöntä, että seurakuntalaiset ja työntekijät olisivat erilaisessa asemassa asuinpaikasta riippuen.

Avioliittokäsityksestä päättää kirkolliskokous, mutta piispat ovat avainasemassa. Heiltä voisi tulla selkeä viesti siitä, että yhteinen toimintamalli on löydyttävä.

Jos olemme vihkimisessä julkisoikeudellinen toimija, ja vaikka uskonnonvapauslain mukaan olisi oikein, että emme vihkisi samaa sukupuolta olevia pareja, se ei ole moraalisesti hyväksyttävää eikä kestävää. Varsinkin kun katsoo asiaa yhdenvertaisuuden ja lähimmäisen rakkauden näkökulmasta.

Tämä asia ei häviä mihinkään. Samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviä pappeja on enenevässä määrin. Ihmiset eivät joukkopakene kirkosta tämän takia, eivätkä ole rakastumatta tai haluamatta avioliittoon sukupuolesta riippumatta.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä olen aiemmin ajatellut odottaa yhteistä päätöstä. Vähitellen alkaa kuitenkin näyttää siltä, että asiaa muuttuu alhaalta päin, jos kirkko ei siihen ylhäältä päin taivu. Ihmisten elämä on tässä ja nyt.”