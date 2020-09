Onnettomuudet

Viking Amorella on ajanut karille, pelastusoperaatio käynnissä – Merivartioston mukaan ihmishenkiä ei ole välittömässä vaarassa

Onnettomuuden vakavuudesta ei tällä hetkellä ole tietoa.

Viking Amorella on ajanut karille, vahvistaa Turun meripelastuskeskus. Turun meripelastuskeskuksen mukaan pelastusoperaatio on käynnissä eikä asiasta tiedoteta toistaiseksi enempää.

Länsi-Suomen merivartioston mukaan Viking Amorellan tilanne on vakaa, eikä ihmishenkiä ole välittömässä vaarassa.

Asiasta kertoo myös ruotsalaislehti Expressen, jonka mukaan onnettomuus on sattunut Suomen puolella. Lehti haastatteli laivalla ollutta matkustajaa, jonka mukaan matkustajat odottavat kannella ja heille on jaettu pelastusliivejä.

”Kuului voimakasta rahinaa, ja kun katsoin hytin ikkunasta, olimme todella lähellä saarta”, sanoi Expressen-lehden haastattelema matkustaja Eva Vaihinen.

”Huomio kaikki matkustajat. Meillä on ollut pohjakosketus. Hakeutukaa kokousosastolle kannelle kymmenen. Eli menkää kokousosastolle kannella kymmenen. Tutkimme parhaillaan vahinkoa. Pyydämme teitä rauhallisesti odottamaan lisätietoa”, kuului Yleisradion laivalta saamalta nauhoitteelta laivan kuulutus.

Marinetraffic-sivuston mukaan laiva oli matkalla Turusta Ahvenanmaalle. Laiva on sivuston mukaan tällä hetkellä pysähdyksissä Järsö-nimisen saaren edustajalla Suomen aluevesillä. Järsö on saari Ahvenanmaan pääsaaren itäpuolella. Ahvenanmaalla sää on poutainen ja melko tyyni.

Viking Amorella liikennöi reitillä Turku-Tukholma.

Viking Amorella on rakennettu vuonna 1988 Splitissä Kroatiassa. Alukseen mahtuu matkustajia 2 480.

Uutinen päivittyy.