Onnettomuudet

Otkes aloittaa tutkinnan Viking Amorellan onnettomuudesta – Johtajan mukaan tapaus on vakava ja harvinainen

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) aloittaa tutkinnan Viking Amorellan sunnuntaisesta karilleajosta. Otkesin mukaan tärkeintä hankkia tutkinnan käyttöön tallenteet, joista pystytään selvittämään tilanteen kulku.

Onnettomuustutkintakeskus Otkes aloittaa onnettomuustutkinnan Viking Amorellan sunnuntaisesta onnettomuudesta.

Viking Amorella ajoi karille Ahvenanmaan saaristossa sunnuntaina. Alus sai pohjakosketuksen ja ajoi sen jälkeen Järsön saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Viking Line kertoi aluksi, että pohjakosketus tapahtui sunnuntaina noin kello 12.50, mutta Länsi-Suomen merivartiosto tarkensi oikeaksi ajankohdaksi myöhemmin noin kello 12.35.

Otkesin johtajan, professori Veli-Pekka Nurmen mukaan Amorellan kaltaisten isojen matkustaja-alusten karilleajot ovat harvinaisia. Hänen mukaansa kyse on aina vakavasta tilanteesta, kun matkustaja-alus ajaa kiville ja saa vaurion.

”Varustamosta on annettu julkisuuteen tieto, että siellä on päässyt vettä useisiin osastoihin sisään. Se vaikuttaa aluksen stabiiliuteen. Siinä mielessä se on vakava tapahtuma aluksella”, Nurmi sanoo.

”Alus on rakenteeltaan sellainen, että siellä on useita vesitiiviitä osastoja ja yhteen pääsy ei ole niin paha, mutta mitä useampia niitä [mihin vesi pääsee] on, sitä vaarallisemmaksi tilanne tulee.”

Karilleajon syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Nurmi huomauttaa, että samasta kohtaa ajaa aluksia jatkuvasti.

”Ja kun keli on näin hyvä, on kyllä mielenkiintoista selvittää, miksi näin on päässyt käymään.”

Hänen mukaansa tilannetta helpottivat hyvät sää- ja näkyvyysolosuhteet ja se, että karille ajo tapahtui lähellä maata. Alus pystyttiin turvallisuuden varmistamiseksi ajamaan rantaan.

”Kun alus ei ole uppoamisvaarassa, aluksella on turvallista olla ja aluksen jättö voidaan tehdä rauhallisesti ja turvallisesti”, Nurmi sanoo.

”Joka tapauksessa matkustaja-aluksen evakuointi on aina vaativa operaatio. Nyt siellä on onneksi todella vähän matkustajia. Siellä on noin parisataa matkustajaa, kun siellä voisi olla pari tuhatta.”

Kuvakaappaus Länsi-Suomen merivartioston Twitter-tilitä, jossa näkyy, kuinka matkustajia evakuoidaan Viking Linen Amorella-laivalta Ahvenanmaalla sunnuntaina.­

Seuraavaksi Otkes puhuttaa aluksen henkilöstöä ja hankkii tallenteita, joista selviää tapahtumien kulku.

Nurmen mukaan tapahtumien kulun kannalta tärkeitä tallenteita hankitaan kolmesta suunnasta.

Hänen mukaansa aluksen VDR-tallenteesta selviävät komentosiltakeskustelut ja alukset keskeiset tekniset tiedot. Tallenteesta selviää esimerkiksi se, miten alusta on ohjailtu, miten aluksen koneita on käytetty ja onko teknisissä laitteissa ollut häiriöitä.

”Meriliikenteen ohjauskeskuksen tallenteesta saadaan ulkoinen kuva aluksen liikkumisesta ja muusta alueen meriliikenteestä. Ja meripelastuskeskuksen tallenteet ovat tärkeitä, koska itse tapahtuman lisäksi tarkastelemme myös pelastustoimintaa”, Nurmi sanoo.

Hänen mukaansa Otkesin tutkijoilla ei ole nyt kiire pyrkiä itse alukselle. Hänen mukaansa on mahdollista, että tutkijat menevät alukselle vasta, kun se tuodaan telakalle.

Viking Amorella ajoi karille Ahvenanmaan saaristossa Långnäsin eteläpuolella Hjulgrundilla sunnuntaina.­

Seitsemän vuotta sitten Viking Amorella sai pohjakosketuksen samoilla vesillä. Silloin syynä oli sähkökatko, jolloin alus myös menetti hetkeksi ohjauskykynsä.

”Vaikka tuolloin kaikki saatiin palautettua varsin nopeasti, siinäkin pohjakosketuksessa alukseen tuli pieni reikä. Silloin tilanne oli sellainen, että matkustajia ei jouduttu evakuoimaan, mutta silloinkin alus ajettiin rantaan turvallisuuden varmistamiseksi”, Nurmi sanoo.

Hän uskoo, että on sattumaa, että sama alus saa toistamiseen pohjakosketuksen samoilla vesillä. Tässä kohtaa asiaan on kuitenkin mahdotonta ottaa vielä kantaa.