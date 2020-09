Kolmannes naisista ja neljännes miehistä syö liikaa sokeria – Tutkijan mukaan suurempi ongelma on silti monen ruoka­valion muuttuminen aiempaa rasvaisemmaksi ja proteiini­pitoisemmaksi

Suomalaisten sokerin käyttö on kuitenkin vähentynyt. Suolan ja rasvan määrä on suurempi ongelma.

Noin joka kolmas suomalaisnainen ja noin joka neljäs suomalaismies syö liikaa sokeria. Lisätty sokeri saisi kattaa korkeintaan kymmenen prosenttia päivittäisestä energiansaannista.

Terveellisillä ruokailutottumuksilla suositus ei ylity, eli sokeria saadaan liikaa sokerijuomista, makeisista ja erilaisista makeista jälkiruoista, kertoo Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm.

”Kokonaiskuvaa katsottaessa sokerin käyttö ei ole Suomessa kuitenkaan kovin suuri ongelma. Esimerkiksi suolaa syö liikaa lähes jokainen suomalainen, ja vain neljännes suomalaisista syö riittävästi kuitua”, Fogelholm sanoo.

Samaa mieltä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Heli Kuusipalo. Hänen mukaansa selvästi sokeria suurempi ongelma on se, että monen suomalaisen ruokavalio on muuttunut entistä rasvaisemmaksi ja proteiinipitoisemmaksi.

Suomalaisten sokerin käyttö on vähentynyt entisestään viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kuusipalo arvelee, että taustalla on yleinen tietoisuus sokerin haitallisuudesta. Moni potee jopa ”hiilihydraattikammoa”, joka yltää lisätyn sokerin lisäksi myös terveellisiin hiilihydraatteihin.

Fogelholm kertoo, että alle kymmenen prosentin saantisuosituksen ei sokerin käytössä tarvitse mennä. Jos sen sijaan suositus ylittyy selvästi ja pitkäaikaisesti, sokerin käyttö alkaa aiheuttaa haittoja.

Runsas sokerin saanti vaikuttaa elimistön rasva-aineenvaihduntaan nostamalla rasva-arvoja. Tämä voi pitkän ajan kuluessa altistaa sydän- ja verisuonisairauksille.

Myös haima kuormittuu joutuessaan jatkuvasti pitämään veren sokeripitoisuuden tasaisena. Tämä taas voi altistaa kakkostyypin diabetekselle.

”Kun asiaa katsotaan yleisesti terveyden kannalta, sokeri tuo elimistöön energiaa, mutta ei yhtään vitamiineja eikä kivennäisaineita. Suuri määrä sokeria siis tavallaan laimentaa ruokavalion ravintoainetiheyttä, mikä heikentää ihmisen yleisterveyttä ja voi myös altistaa aiemmin mainituille sairauksille.”

Fogelholmin mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisillä, jotka käyttävät paljon sokeria ja erityisesti sokerivirvoitusjuomia, on yleensä muutenkin epäterveellinen ruokavalio. Tämä voimistaa sokerin epäterveellisiä vaikutuksia entisestään.

Jos taas ruokavalio on muuten terveellinen, mutta syystä tai toisesta vain sokeria saadaan liikaa, haittojen todennäköisyys pienenee. Näin on myös ihmisillä, jotka harrastavat paljon liikuntaa.

Kuusipalo muistuttaa, että myös hammasterveyden näkökulmasta sokerin käyttöä on tärkeä rajoittaa. Aterioiden, välipalojen ja muun kuin veden juomisen välissä pitäisi olla vähintään kahden tunnin taukoja.

Jos suuria määriä sokeria käyttävä ihminen tiputtaisi sokerin käyttönsä normaalille tasolle, hyödyt näkyisivät elimistön rasva-aineenvaihdunnassa jo muutamassa kuukaudessa. Fogelholm ja Kuusipalo suosittelevat maltillisia muutoksia kerrallaan. Ensimmäinen ja tärkein askel voisi olla sokerijuomien vaihtaminen keinomakeutettuihin juomiin.