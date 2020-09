Puolustusvoimat

Arctic Lock -harjoitus oli määrä järjestää touko-kesäkuussa 2021.

Puolustusvoimien vuoden 2021 pääsotaharjoitus Arctic Lock korvataan kansallisella pääsotaharjoituksella, tiedottaa puolustusministeriö. Se oli määrä järjestää touko-kesäkuussa 2021, ja sen oli määrä olla puolustusvoimien vuoden suurin harjoitus, johon liittyisi merkittävä kansainvälisen yhteistoiminnan harjoittamisen osuus. Siihen oli kutsuttu 13 kumppanimaata ja esikuntahenkilöstöä ja tarkkailijoita EU:sta ja Natosta, kertoo tiedote.

Artic Fox -harjoituksen kansainvälinen suunnittelu keskeytyi koronavirusepidemian vuoksi. Tiedotteen mukaan harjoituksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tilaisuuksia ei enää ole mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan.

Harjoituksen perumisesta linjasi perjantaina ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta puolustusministeriön esityksestä.

”Kansainvälinen harjoittelu on tärkeää, mutta tässä tilanteessa vielä tärkeämpää on pitää koronavirus aisoissa. Siksi Arctic Lock on perusteltua korvata kansallisella harjoituksella”, toteaa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) tiedotteessa.

Kaikkosen mukaan puolustushallinto selvittää mahdollisuuksia järjestää mittava kansainvälinen sotaharjoitus myöhemmin 2020-luvulla.

Arctic Lock -harjoitus oli ollut tarkoitus järjestää koko Suomen alueella. Sen tavoitteena oli testata Puolustusvoimien yhteisoperaatiokykyä eli maa-, meri- ja ilmavoimien toiminnan yhteensovittamista kriisitilanteessa sekä kykyä antaa ja vastaanottaa apua.

Arctic Lock -harjoitus aiheutti poliittisen kohun jo alkumetreillään silloin, kun sen nimestä päätettiin. Alun perin nimeksi kaavailtiin Arctic Foxia, mutta sen ajateltiin tuovan liikaa mieliin saksalaisten toisen maailmansodan aikaisia hyökkäyssuunnitelmia Lapissa. Arctic Fox tarkoittaa naalia, jonka voi kääntää saksaksi Silberfuchsiksi. Operaatio Silberfuchs oli osa Barbarossa-suunnitelmaa eli Saksan hyökkäystä Neuvostoliittoon.

Koronaepidemian vuoksi Euroopassa on peruttu tänä vuonna suuria kansainvälisiä sotaharjoituksia. Esimerkiksi Ruotsi peruutti keväällä poikkeuksellisen suuren Aurora-harjoituksen.

Siihen olisi osallistunut jopa 25 000 sotilasta yli kymmenestä eri maasta, ja myös suomalaisten oli määrä olla mukana kyseisessä harjoituksessa.