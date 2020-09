Vankeusrangaistusten täytäntöönpanojen keskeytys aiheutti noin 4000 vangin ”vankilavelan”, jota puretaan ainakin koko ensi vuosi.

Kevään koronaviruspandemia autioitti Suomen vankiloita, kun lyhytaikaisten ja sakkovankien rangaistusten täytäntöönpanot keskeytettiin. Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kehitysjohtajan Riitta Karin mukaan vankiloissa on tällä hetkellä ”huomattava aliasutus”. Kesän aikana sakkovankien määrä kävi lähellä nollaa.

”Meillä on nyt väljää tällä hetkellä, kun katsotaan vankiloissa kirjoilla ja paikalla olevien määrää.”

Sakkovanki on sakon saanut ihminen, joka ei ole pystynyt maksamaan sakkoaan.

Keskeytyksillä pyrittiin varautumaan koronaviruspandemian leviämiseen ja välttämään vankiloiden sisäisiä epidemioita. Syksyllä vastassa on ”rästivankien” aiheuttama tungos.

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla julkaistun mielipidekirjoituksen (HS 19.9.2020) mukaan pandemian kurimuksen jälkeen vankiloihin on saapumassa ennätysmäärä erittäin huonokuntoisia vankeja.

”Rästivangeista suuri osa on sakkovankeja. He ovat yleensä huumeriippuvaisia ja varattomia ihmisiä, jotka joutuvat vankilaan lyhyille, esimerkiksi viiden päivän mittaisille tuomioille korvaamaan sakkoeuroja vankilapäivien muodossa”, kirjoittavat alueylilääkäri Samuel Adouchief ja sairaanhoitaja Juha Hiltunen vankiterveydenhuollon Etelä-Suomen alueelta.

Karin mukaan elokuun alusta lähtien sakkovankien määrä lisääntyi räjähdysmäisesti. Enimmillään sakkovankien määrä kävi 90:ssä, kun tavallisesti sakkovankeja on yhtäaikaisesti vankiloissa noin 50.

Vankiterveyshuollon yksikön päällikkö Jussi Korkeamäki tunnistaa mielipidekirjoituksessa esitetyn ongelman.

Mielipidekirjoituksen allekirjoittajien mukaan juuri sakkovankien heikentynyt terveydentila aiheuttaa haasteita ja pullonkauloja vankiterveydenhuoltoon. Kirjoituksen mukaan on epävarmaa, pystytäänkö nykyresurssein turvaamaan vankien perusoikeus riittäviin terveyspalveluihin. Uhkakuvana on vankien sairastumisten ja kuolemien lisäksi myös heijastevaikutuksen muuhun terveydenhuoltoon ja vankilaturvallisuuteen.

”Jaan huolen heidän heidän kanssaan. En kuitenkaan näe tilannetta ihan näin pessimistisenä”, Korkeamäki kommentoi.

Rikosseuraamuslaitos arvio laskelmissaan, että koronaviruspandemian vuoksi syntyi kevään ja kesän aikana noin 4 000 vangin ”vankilavelka”. Korkeamäki kuitenkin painottaa, että käytännössä tämä ei ole näkynyt näin suurina määrinä vankiloihin tulijoissa.

Todennäköisesti suman purkaminen jatkuu vielä koko ensi vuoden ja mahdollisesti pidempäänkin. Risen laskelmien mukaan oikeuden päätöksestä kestää sakkovankien kohdalla noin 33 kuukautta ennen kuin rangaistus tulee täytäntöönpanovaiheeseen vankilassa.

Korkeamäen mukaan merkittävää muutosta vankiterveydenhuollon kuormituksessa ei ole vielä ollut näkyvissä. Syksyn tilanteeseen myös varauduttiin lisäämällä henkilökuntaa. On kuitenkin tosiasia, että vankiterveydenhuollossa, kuten muuallakin julkisen terveydenhuollon puolella, resurssit ovat rajalliset, Korkeamäki sanoo.

”Sakkovangit ovat siitä poikkeuksellinen ryhmä, että he ovat yhteiskunnassa erittäin haavoittuvassa asemassa. He tarvitsevat erityisen paljon terveydenhuollon palveluita ja resursseja. Tällä vankiryhmällä on aiemminkin ollut enemmän ongelmia kuin muilla vangeilla.”

Adouchiefin ja Hiltusen mielipidekirjoituksen mukaan juuri sakkovankien ryhmään kuuluvien ihmisten terveydentila olisi huonontunut entisestään koronakevään aikana.

Tilanteeseen vaikuttaa erityisesti tukipalvelujen heikentyminen ja päihteiden sekakäytön lisääntyminen. HS kirjoitti aiheesta syyskuun alussa. Jutun mukaan poikkeusaika pahensi Suomen huumetilannetta ja mahdollisesti jopa lisäsi huumekuolemia.

Tukipalvelujen puute tulee varmasti heijastumaan vankien terveydentilaan heidän saapuessaan suorittamaan rangaistustaan, Korkeamäki sanoo.

Vaarana on myös se, että ennaltaehkäisevällä työlle jaa vähemmän aikaa.

”Yksi meidän työmme tärkeimmistä painopisteistä on ennaltaehkäisevä ja siviilielämää tukeva työ. Jos akuuttisairaanhoidon tarve kasvaa, niin se aika on muusta pois.”

Työn tarkoituksena on tukea vankien paluuta siviilielämään ja varsinkin sakkovankien kohdalla katkaista vankilakierrettä.