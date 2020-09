Oikeudenkäynnit

Yhdistyksen jäsenten epäillään jatkaneen toimintaansa Kohti vapautta -järjestön nimissä. Laitonta yhdistystoimintaa koskeva rikostutkinta on siirtynyt syyteharkintaan.

Korkein oikeus (KKO) määräsi tiistaina uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkautettavaksi. Jo aiemmin KKO oli antanut järjestölle väliaikaisen toimintakiellon siihen asti, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Ratkaisu oli historiallinen. Suomessa ei ole määrätty yhdistystä lakkautettavaksi sitten 1970-luvun.

KKO:n päätöksen mukaan yhdistyksen tavoitteet olivat perustuslaissa ja rikoslaissa säädettyjen yhteiskunnan perusteiden vastaisia. Oikeus myös katsoi, että yhdistyksen lainvastainen toiminta loukkasi tai pyrki loukkaamaan laissa turvattuja perus- ja ihmisoikeuksia.

Lainvastainen toiminta oli merkittävä osa yhdistyksen toimintaa, päätöksessä todetaan.

PVL on kiistänyt toiminnastaan esitetyt näkemykset ja vedonnut valituksessaan muun muassa yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen.

Päätöksessä KKO korostaa poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun kuuluvan sananvapauden ytimeen. Sananvapautta saattaa nauttia varsin kovasanainenkin, provosoiva ja tavanomaisista kohteliaisuussäännöistä piittaamaton kielenkäyttö.

KKO kuitenkin linjaa, että näihin vapauksiin vetoaminen parlamentaarisen demokratian alas ajamiseksi, kansallissosialistisen aatteen ajamiseksi taikka jonkin kansanryhmän solvaamisen tai panettelun oikeutukseksi on näiden oikeuksien väärinkäyttöä.

Päätöksessä käsiteltiin useita PVL:n nettisivuilla julkaistuja tekstejä. KKO:n mukaan kirjoitukset ovat luonteeltaan omiaan herättämään yleisössä suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa kirjoitusten kohteena olevia eri tahoja kohtaan. Materiaali oli myös osittain rasistista.

Nämä kirjoitukset kohdistuivat KKO:n mukaan eri kansanryhmiin tavalla, joka on kriminalisoitu kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevassa tunnusmerkistössä.

Liikkeen lakkauttamista vaati Poliisihallitus maaliskuussa 2017 nostamassaan kanteessa. Sekä Pirkanmaan käräjäoikeus että Turun hovioikeus hyväksyivät kanteen ja määräsivät järjestön lakkautettavaksi.

Hovioikeus totesi päätöksessään, että PVL:n toiminta on yhdistyslaissa tarkoitetulla tavalla lain ja hyvien tapojen vastaista. Oikeus kiinnitti huomiota esimerkiksi sen juutalaisvastaisuuteen ja fasistien ihannointiin.

Hovioikeus katsoi myös riidattomaksi, että PVL:n tavoitteena on natsi-Saksassa vallinnut kansallissosialismi ja edustuksellisen demokratian muuttaminen niin, että liike ja sen edustajat nousisivat valtaan.

Tämän perusteella KKO katsoi, että PVL:n tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa tietty kansanryhmä on nostettu muiden yläpuolelle ja jossa rajoitetaan voimakkaasti useiden muiden tahojen perus- ja ihmisoikeuksia.

Nämä tavoitteet ovat KKO:n päätöksen mukaan perustuslain ja rikoslain vastaisia.

Päätöksessä otetaan kantaa myös yhdistyksen toimintaan ja siihen liitettyyn väkivaltaisuuteen. Poliisihallituksen alkuperäisen kanteen mukaan PVL levittää vihapuhetta maahanmuuttajista, seksuaalivähemmistöistä ja juutalaisista, kyseenalaistaa holokaustin, ihannoi fasisteja sekä hyväksyy yhdistyksen toiminnassa tapahtuneen väkivallan.

Pohjoismainen vastarintaliike on kiistänyt poliisin näkemykset. Se katsoo toimivansa sanan- ja yhdistymisvapauden rajoissa.

KKO:n mukaan myös muuta kuin yhdistyksen tosiallista toimintaa, eli päätösten tekemistä ja niiden toimeenpanemista, voidaan pitää sen toimintana kun harkitaan yhdistyksen lakkauttamista.

”Näin ollen muun muassa yhdistyksen osoittama tuki tai hyväksyminen sen toimihenkilön teoille saattaa tulla arvioiduksi osana yhdistyksen toimintaa”, päätöksessä kirjoitetaan.

Lisäksi merkitystä on myös yhdistyksen tarkoituksella ja tavoitteilla.

KKO katsoo, että väkivallan käyttö on PVL:ssä vähintään hiljaisesti hyväksytty toimintatapa ja katsoo sen olevan osa yhdistyksen toimintaa.

Tällainen toiminta on KKO:n mukaan lainvastaista.

PVL:een liitetty tunnetuin väkivallanteko on Asema-aukion tapaus vuonna 2016, jossa PVL:n jäsen Jesse Torniainen tuomittiin ehdottomaan vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä.

Poliisi on epäillyt, että PVL on jatkanut toimintaansa toisella nimellä. Keskusrikospoliisi on tutkinut Kohti vapautta -uusnatsiliikkeen toimintaa laittomana yhdistystoiminnan harjoittamisena.

Jutun tutkinta on saatu päätökseen, ja asia on siirtynyt syyteharkintaan.