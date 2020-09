Perussuomalaisten Pekka Katajaan kohdistunut epäilty murhan yritys aiheutti julkista keskustelua erityisesti Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen verkottuneiden liikkeiden luonteesta. Tutkijan arvion mukaan vasemmalta laidalta on hankala löytää sellaista järjestömuotoista toimijaa, johon voisi kohdistaa toimia.

Korkeimman oikeuden päätös lakkauttaa Pohjoismainen vastarintaliike on merkittävä ennakkotapaus, arvioi poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaa Poliisihallituksesta.

Lausmaan mukaan Suomessa on muitakin radikaaleja yhteenliittymiä. Poliisihallituksessa täytyy hänen mukaansa seuraavaksi käydä pohdintaa siitä, syntyykö tuoreesta päätöksestä perusteita ryhtyä toimenpiteisiin muiden yhdistysten kanssa.

Jo aiemmin esimerkiksi äärioikeistoon perehtynyt tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta on arvioinut, että katupartioinnistaan tunnetuksi tulleen Soldiers of Odinin toiminta muistuttaa Pohjoismaista vastarintaliikettä. Hän on tosin tuonut ilmi, että Soldiers of Odinin ideologian osoittaminen on hankalampaa kuin selvästi kansallissosialistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen.

Mahdolliset Soldiers of Odiniin kohdistuvat toimet nousivat julkiseen keskusteluun sen jälkeen, kun perussuomalaisten eduskunta-avustajaan Pekka Katajaan kohdistui epäilty murhan yritys. Toinen rikoksesta epäillyistä on toiminut aiemmin Soldiers of Odinissa ja toimii yhä puheenjohtajana Kansallismielisten liittoumassa. Kansallismielisten liittouma edistää nationalististen liikkeiden yhteistyötä ja on muun muassa näkynyt samoissa tilaisuuksissa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kanssa.

Poliisihallituksen Lausmaa ei halua ottaa kantaa siihen, mihin yhdistyksiin tai yhteenliittymiin Poliisihallitus mahdollisesti huomionsa keskittää.

”Meillä ei ole vielä ehditty arvioida, antaako tämä aihetta toimiin jonkin muun tahon suhteen. Sen aika varmasti koittaa vielä”, Lausmaa sanoo.

”Poliisi seuraa aktiivisesti oikean ja vasemman laidan ääriliikkeiden toimintaa”, Lausmaa sanoo.

Hän ei kuitenkaan ryhdy ottamaan kantaa siihen, aiheuttaako jokin vasemman laidan järjestö tällä hetkellä jotain konkreettista uhkaa esimerkiksi demokraattiselle päätöksenteolle tai muiden ihmisten perusoikeuksille.

”Onhan poliisi joutunut puuttumaan ääriliikkeiden toimintaan molemmilta puolilta. Mutta en halua lähteä näiden järjestöjen ideologista suuntautumista tai tavoitteellisuutta arvioimaan tässä”, Lausmaa sanoo.

Tutkimuskoordinaattorin nimikkeellä Jyväskylän yliopistossa toimiva Kotonen puolestaan arvioi, että vasemman laidan ääritoiminta on yleensä ollut Suomessa verkostomaista. Osa anarkisteista suhtautuu Kotosen mukaan väkivaltaan myönteisesti, mutta hän arvioi vaikeaksi löytää tuosta toiminnasta esimerkiksi selväpiirteistä uhkaa tai jatkuvaa väkivaltaista toimintaa.

”Saattanee olla aika haasteellista löytää sellainen [vasemman laidan] järjestäytynyt järjestömuotoinen toimija, johon toimintaa pitäisi kohdistaa”, Kotonen arvioi.

Oikean ja vasemman laidan ääriliikehdinnän kokojen vertailua Kotonen pitää vaikeana. Hän arvioi, että kyse voi olla suurin piirtein samansuuruisista ilmiöistä.

Lausmaan mukaan Korkeimman oikeuden päätös antaa muun maussa osviittaa siitä, millaista ja kuinka pitkäaikaista toimintaa ennen lakkauttamista täytyy jollain järjestöllä olla.

”Voi sanoa, että Pohjoismainen vastarintaliike oli selkeästi järjestäytynyt, vaikka vain tukijärjestö Pohjoinen perinne oli rekisteröity”, Lausmaa sanoo.

Lausmaa uskoo Korkeimman oikeuden päätöksen säteilevän myös liivijengi United Brotherhoodia koskevaan lakkautusprosessiin. Näin siitä huolimatta, että United Brotherhood ei ole Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kaltainen poliittinen toimija.

”Tunnusomaisena ja yhteisenä nimittäjänä voitaneen pitää ainakin väkivallan ja muiden rangaistavaksi säädettyjen tekojen hyväksymistä”, Lausmaa arvioi.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asettanut United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon. Oikeus antaa myöhemmin päätöksensä liivijengin lakkauttamista koskevassa asiassa.