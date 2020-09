Yli 50 ihmisen tapahtumia saa järjestää kaikkialla Suomessa, kunhan turvaväleistä pidetään huolta. Kunnat voivat tehdä paikallisia kiristystoimia, jos epidemia kunnan alueella pahenee.

Manner-Suomen kuusi aluehallintovirastoa pitävät voimassa olevat yleisörajoitukset ennallaan. Lokakuussakin voi järjestää yli 50 hengen tilaisuuksia, kunhan turvallisuusohjeista pidetään kiinni.

Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Lapin, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastot (avit) tekivät päätökset kokoontumisrajoituksista tiistaina.

Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia voi järjestää lokakuussa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, vaikka koronaviruksen uusien tartuntatapausten lukumäärä on kasvanut.

Aluehallintovirastot korostavat päätöksissään tapahtumien turvallisuuden varmistamista.

Voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaan tilaisuuteen osallistuvien välille on mahdollistettava vähintään yhden metrin turvaväli ja varsinkin jonotustilanteissa turvaväleistä on muistutettava. Tapahtumassa pitää olla mahdollisuus käsienpuhdistamiseen ja osallistujia on ohjeistettava käsihygieniasta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto painottaa tiedotteessaan kuntien vastuuta, jos tartunnat lisääntyvät.

”Aluehallintoviraston päätös ohjaa toimintaa yleisellä tasolla. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä paikallisesti tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi”, tiedotteessa sanotaan.

Etelä-Suomessa ei voida avin mukaan luopua turvaohjeista, sillä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on ollut useita joukkoaltistumisia. Tämän lisäksi tartuntariskiin vaikuttaa ihmisten liikkuminen alueiden välillä. Erityisesti suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata.

Lounais-Suomessa ei kiristetä rajoituksia, vaikka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairastuneista suuri osa on nuoria aikuisia. Syyskuun aikana sairastuneista 40 prosenttia on ollut 20–29-vuotiaita.

Joukkoaltistumisia on tapahtunut muun muassa opiskelijoiden ainejärjestöjen tapahtumissa sekä anniskeluravintoloissa.

Lapissa ei aiota luopua nykyisistä rajoituksista, vaikka epidemiologinen tilanne on siellä rauhallinen. Avin mukaan alueelle saapuu ensi kuussa paljon matkailijoita muun muassa koulujen syyslomien aikaan. Sisärajojen avautuminen mahdollistaa matkailun ja muun liikenteen Suomen naapurimaista.

”Sisärajojen avautuminen on erityisen merkityksellistä sekä Lapin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireille, koska niillä on pitkät maarajat Ruotsin ja Norjan kanssa”, Lapin avi perustelee rajoituksia.