Viking Amorellan onnettomuuspaikkaa on kuvattu ”ohjailun kannalta vaativaksi” – Turun ja Ahvenanmaan välille saisi rakennettua huomattavasti turvallisemmankin väylän

Saaristoisen ja karikkoiset vedet ovat kauttaaltaan vaativia. Suomen vesien erityisluonne on kirjattu myös lakiin.

Laivaväylää, jolla Viking Linen autolautta Amorella sai viime sunnuntaina pohjakosketuksen, on joissain lähteissä pidetty vaikeana navigoitavana.

Amorellan pohjaan repeytyi reikiä kapeikossa Ahvenanmaan saaristossa Föglön läheisyydessä. Sama laiva ajoi karille samassa paikassa myös vuonna 2013.

Onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2013 julkaiseman tutkintaselostuksen mukaan kapeikko on ”ohjailun kannalta vaativa”. Vaativa on kuitenkin erittäin moni muukin paikka Suomen rannikkovesillä.

”Onhan se vaativa navigoida, mutta ei se ole Suomen oloissa mitenkään poikkeuksellisen vaikea”, luonnehtii vesiväylien kunnossapidon asiantuntija Olli Holm Väylävirastosta Ahvenanmaan kapeikkoa.

Suomen rannikkovedet ovat saaristoisia, karikkoisia ja melko matalia. Tällaisilla vesillä ovat helpot väylät harvassa.

Video näyttää, kuinka Amorella odottaa yhä siirtoa pois turmapaikalta:

Vaikka Föglön lähellä olevan kapeikon kautta kulkeva väylä ei suomalaisittain ole poikkeuksellisen riskialtis, Turun ja Maarianhaminan välille saisi rakennettua huomattavasti turvallisemmankin laivaväylän.

Silloinen Merenkulkulaitos pohti 2000-luvulla uuden väyläyhteyden tekemistä Kihdin selältä Maarianhaminaan. Tämä Kökarin saaren pohjoispuolelle suunniteltu niin sanottu Kökarin väyläyhteys olisi pituudeltaan samaa luokkaa kuin nykyinen väylä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT laati väylästä vuonna 2005 valmistuneen riskianalyysin. Sen mukaan väylällä karilleajoriski olisi mahdollisesti vain kymmenesosan siitä, mitä se on nykyisesti käytetyllä väylällä.

Holmin mukaan väylä ei olisi ollut erityisen kallis investointi.

”Ruoppauksia ei olisi tarvittu kovin paljon, lähinnä [väylän] merkintää”, hän sanoo.

Laivaväylä kuitenkin jätettiin rakentamatta ja ruoppaamatta, koska Ahvenanmaan maakuntahallinto ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Hanke ei ole sen koommin edennyt.

Nykyisin Kökarin pohjoispuolitse kulkee väylä, jonka kulkusyvyys on 5,2 metriä. Amorellan ja muiden ruotsinlaivojen syväykset ovat huomattavasti yli kuusi metriä.

Turun ja Maarianhaminan välillä on nykyään vain yksi suurille laivoille riittävä väylä, ellei halua tehdä pitkää kierrosta avomeren kautta. Tätä väylää käyttävän ei kuitenkaan ole aivan pakko mennä kapeikosta, jossa Amorella sai pohjakosketuksen.

Hieman ennen kapeikkoa väylä haarautuu Gottholmin saaren pohjoispuolitse kohti Långnäsiä. Väylien haarat yhtyvät taas etelämpänä.

Näillä väylän haaroilla ei ole turvallisuuden kannalta olennaista eroa, arvioi Viking Linen liikennepäällikkö Dan Roberts. Hän on taustaltaan merikapteeni, ja hänellä on vuosikymmenien työkokemus meriltä. Pohjoisempaa väylää käytetään Robertsin mukaan lähinnä silloin, kun laiva poikkeaa Långnäsin satamassa.

Holmin tavoin myöskään Roberts ei pidä Ahvenanmaalla olevaa kapeikkoa poikkeuksellisen vaativana paikkana verrattuna muihin alueen laivaväyliin.

”Se on kyllä suhteellisen kapea kohta, mutta siinä on pitkä suora osuus ja se on erittäin hyvin ja selkeästi merkitty”, Roberts sanoo.

Kapeikosta on ajettu tuhansia kertoja ilman onnettomuuksia, Roberts toteaa.

Sekä Holm että Roberts kuitenkin toteavat, ettei kapeikossa ole sen kapeuden takia kovin paljoa pelivaraa, jos tulee ongelmia. Kun Amorella vuonna 2013 ajoi kapeikossa karille, syynä oli sähkövika, jonka takia alus menetti ohjattavuuden.

Ylipäätään väylät esimerkiksi Turun ja Tukholman välillä ovat varsin haastavia, Roberts toteaa.

”Niitä väyliä ajavilla on erikoiskoulutus”, hän muistuttaa.

Suurten laivojen päälliköillä on saariston laivaväylillä yleensä oltava juuri kyseistä reittiä koskeva linjaluotsin pätevyyskirja. Muuten laivalla on oltava paikalliset vedet ja karikot tunteva luotsi.

Suomen vesiväylien vaikeutta laivaliikenteen kannalta kuvastaa se, että vesiliikennelaissa on määritelty käytännössä lähes kaikki Suomen rannikon ja sisävesien väylät niin sanotuiksi ahtaiksi kulkuväyliksi.

Ahtailla kulkuväylillä alusten väistämissäännöt ovat hieman erilaiset kuin normaalisti. Säännöt on sovittu kansainvälisellä sopimuksella.

Merkittävä ero on esimerkiksi se, että ahtailla kulkuväylillä alle 20 metriä pitkien alusten on aina väistettävä suuria laivoja. Väistämisvelvollisuus koskee myös purjeveneitä, joilla normaalisti on etuajo-oikeus.