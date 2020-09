THL:n Salminen toivoo baarien ja yökerhojen aukioloihin tiukennuksia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa todettiin tiistaina 149 uutta koronavirustartuntaa. Enemmän päivittäisiä uusia tartuntoja raportoitiin viimeksi toukokuussa.

”Kyllähän se tietysti on ennätysluku, ei siitä pääse mihinkään. Tilanne on nyt se, että tapausluvut ovat hitaasti mutta varmasti kasvussa”, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja ja tutkimusprofessori Mika Salminen sanoo.

6. päivä toukokuuta raportoitiin 161 uutta tartuntatapausta. Vielä korkeammat tartuntaluvut tilastoitiin huhtikuussa, jolloin kahtena päivänä todettiin 200 tartuntaa.

THL aikoo antaa tällä viikolla uuden maskisuosituksen.

”Se ottaa kantaa tilanteeseen sellaisilla alueilla, joilla nähdään epidemian kiihtymistä. Ohjeessa on aika paljon laajemmat maskisuositukset siitä, missä yhteyksissä maskeja kannattaisi käyttää”, Salminen sanoo.

Aluehallintovirastot eivät kiristäneet kokoontumisrajoituksia lokakuuksi, vaikka uusien tartuntatapausten määrä on kasvanut tasaisesti viime viikkojen aikana. Valtioneuvosto tekee tällä viikolla uuden päätöksen ravintoloiden aukioloista. Salminen näkee, että aukioloaikoja olisi syytä rajoittaa.

”Ei voi sanoa kategorisesti, että kaikki ravintolat olisivat riskitekijä. Kun katsomme altistus- ja tartuntatilanteita, pidempään auki olevat ravintolat, kuten baarit ja yökerhot, ovat kuitenkin riskitekijöitä”, Salminen sanoo.

Suurin hyppäys tartuntatapauksissa nähdään aina alkuviikosta. Viikko sitten tiistaina tartuntoja ilmoitettiin 98 ja toissa viikon keskiviikkona tartuntoja todettiin 93.

Salminen korostaa, että alkuviikkoon kerääntyy iso rypäs tapauksia, joita laboratoriot eivät ole ehtineet raportoida ennen viikonloppua tai viikonlopun aikana.

”Ei kannata seurata muutamaa lähipäivää vaan niistä taaksepäin trendiä”, Salminen neuvoo.

Tartuntojen kasvu näkyy selkeimmin, kun kahden viikon jakoja vertaa keskenään. Viimeisten kahden viikon (858 tapausta) aikana todettiin 502 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana (356) tapausta.

Uudet tapaukset ovat levinneet aiempaa tasaisemmin ympäri maan. Aiemmin niitä oli paljon pääkaupunkiseudulla.

”Nyt tapaukset jakautuvat yli kymmenen kunnan alueelle. Tiedämme, että kunnissa on ollut erilaisia ryvästymiä. Onneksi on hyvin tiedossa, mihin tartunnat liittyvät ja mitkä ryvästymien keskinäiset kontaktit ja riskitekijät ovat”, Salminen sanoo.

Eniten uusia tartuntoja (29) on todettu Jyväskylässä. Jyväskylässä tartuntojen ilmaantuvuus on ollut kuluneen kahden viikon aikana 37,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Koko maassa uusien tapausten ilmaantuvuus on 13,7 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Jyväskylän kaupungin mukaan kaupungissa on todettu eniten tartuntoja nuorissa aikuisissa sekä työikäisissä. 80 prosenttia tartuntojen alkuperästä on terveydenhuollon tiedossa, joten tartunnat eivät vielä leviä Jyväskylässä hallitsemattomasti.

Kaupunki on laatinut toimenpidelistauksen sen varalta, jos tartuntojen alkuperää ei voida enää jäljittää, ja tartunnat lähtevät leviämään hallitsemattomasti. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa mahdollisuus siirtää 4.–9. luokat etäopetukseen ja sulkea kaupungin omia yksiköitä harrastustoiminnan rajoittamiseksi.

”Toimenpiteitä ei missään nimessä haluta joutua käyttämään, mutta valmius on olemassa, jos tilanne huononee. Suurin tekijä tartuntojen ehkäisemisessä on oma toimintamme. Nyt valitettavasti taas näyttää siltä, että maskien käyttö vähenee ja turvavälit unohtuvat, vaikka juuri nyt niitä olisi tärkeä jaksaa pitää”, kertoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiedotteessa.

Maailman terveysjärjestö WHO tiedotti tiistaina, että viime viikolla todettiin ennätysmäärä uusia tartuntoja. Viikon aikana uusia tartuntoja vahvistettiin lähes kaksi miljoonaa kappaletta. Määrä on kuusi prosenttia edellisviikkoa korkeampi.

Tilastoitujen tartuntojen määrä on kasvanut, sillä testaamismäärät ovat kasvaneet niin Suomessa kuin ympäri maailman. Suomessa on tehty yli 900 000 koronavirustestiä. Tartuntatapauksia on tähän mennessä 9 195