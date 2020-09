Merenkulku

Amorellan onnettomuus­paikkaa on kuvattu haastavaksi, mutta se on helppo paikka verrattuna Kustaan­miekkaan, jonka läpi ei voi ajaa hiljaa

Kustaanmiekka on kapea ja siinä on mutka. Salmesta ei voi ajaa hiljaa, koska ilman vauhtia ei voi tehdä tarvittavaa käännöstä.

Viking Linen autolautta Amorellan viime sunnuntaisen pohjakosketuksen tapahtumapaikkaa Ahvenanmaan saaristossa on luonnehdittu haastavaksi paikaksi laivojen ohjailijoille.

Föglön kunnassa Ahvenanmaalla sijaitseva kapeikko on kuitenkin helppo paikka verrattuna väylään, jota ruotsinlaivat ajavat Helsinkiin ja sieltä pois. Suomenlinnan ja Vallisaaren välinen salmi Kustaanmiekka on harvinaisen hankala reitti suurille laivoille.

”Se ei täytä mitään meidän suunnitteluohjeitamme”, sanoo vesiväylien kunnossapidon asiantuntija Olli Holm Väylävirastosta.

Kustaanmiekka on sellainen kuin on, ja siihen on erittäin vaikea tehdä olennaisia muutoksia. Salmen molemmin puolin on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita vanhoja linnoitusrakenteita, joita jouduttaisiin todennäköisesti räjäyttämään, jos salmea louhittaisiin leveämmäksi. Suomenlinna on YK:n kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintöluettelossa ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurikohteena.

Video näyttää, kuinka läheltä manteretta Silja Linen laiva seilaa Kustaanmiekassa:

Merenkulun kannalta olennainen ero Ahvenanmaalla sijaitsevaan pitkähköön ja suoraan kapeikkoon on se, että Kustaanmiekka tekee mutkan.

Vallisaarta louhittiin vuonna 1976 niin, että salmeen saatiin teoriassa 80 metriä leveä suora väylälinja. Merenpohjan ja rantojen vahvan epäsymmetrisyyden takia laivat eivät käytännössä kuitenkaan aja salmesta suoraa linjaa, kerrotaan Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) selostuksessa vuodelta 1995.

Laivat joutuvat tekemään pienen käännöksen samalla kun menevät läpi kapeasta salmesta. Ennen salmea niiden on ajettava mielellään vähintään viisi aluksen mittaa suoraan, etteivät ne vahingossa joutuisi vaikeasti hallittavaan mutkitteluun, kerrotaan Otkesin selostuksessa.

Salmeen ajetaan yleensä suhteellisen suurella, 10–14 solmun nopeudella, selostuksessa kerrotaan. Laivojen on mentävä tiettyä nopeutta, koska hiljaisessa vauhdissa ne menettävät ohjailukykynsä.

Huonolla säällä salmesta ajaminen on erittäin vaikeaa. Talvimyrskyssä ruotsinlaivat ovat toisinaan jääneet Helsingin kasuunin tuntumaan avomerelle odottelemaan sään paranemista, koska Kustaanmiekasta läpi ajaminen myrskyssä on liian suuri riski.

Helsingin keskustaan pääsee laivalla myös Särkänsalmen kautta, mutta se on vielä kapeampi kuin Kustaanmiekka ja myös mutkainen.

Kustaanmiekassa on vuosien varrella sattunut monia pohjakosketuksia ja vaaratilanteita. Suuri osa niistä on sattunut, kun näkyvyys on ollut huono.

Tunnetuin tapaus lienee autolautta Tallinkin pohjakosketus vuonna 1995. Aluksella oli yli tuhat matkustajaa, kun se sai vuodon törmättyään vedenalaiseen Suomenlinnan rantapenkereeseen. Matkustajat evakuoitiin pelastusveneisiin ja laivan pelättiin uppoavan. Se saatiin kuitenkin hinattua silloiseen Sompasaaren laituriin.

Kustaanmiekassa karille ajaneen Tallink-autolautan matkustajia kuljetettiin maihin pelastusveneissä huhtikuussa 1955.­

Laiva oli lähtenyt ajamaan Kustaanmiekasta erilaista ajoreittiä kuin tavallisesti, koska se oli joutunut vastaantulevan liikenteen takia pysähtymään hetkeksi ennen salmen läpi ajoa. Huono näkyvyys vaikutti onnettomuuteen.

Vuonna 1998 puolestaan Kustaanmiekassa otti pohjakosketuksen runsaat sata metriä pitkä rahtilaiva Julia. Onnettomuus sattui sakeassa sumussa. Laiva sai vuodon, mutta pystyi jatkamaan matkaansa Raumalle, jossa se telakoitiin.

Myös pienemmät alukset ovat olleet usein vaikeuksissa Kustaanmiekassa. Vuonna 2010 salmessa sattui vaaratilanne vesibussin ja Tallinnan-lautan välillä. Syksyllä 2014 merivartiosto tiedotti, että edeltävän kesän mittaan salmessa oli sattunut useita vaaratilanteita, joissa veneet olivat vaarassa jäädä suurten matkustaja-alusten alle.

Ahtailla kulkuväylillä veneiden on aina väistettävä suuria laivoja. Suomessa lähes kaikki vesiliikenteen väylät on määritelty ahtaiksi kulkuväyliksi.

Laivaliikenne Kustaanmiekassa on tällä vuosituhannella vähentynyt, kun Sörnäisten satama ja Laajasalon öljysatama on lakkautettu ja korvattu Vuosaaren satamalla. Kustaanmiekasta kulkevat yhä matkustajalaivat Olympiaterminaaliin ja Katajanokalle.

Tallinnan-laivoistakin valtaosa kulkee Länsisatamasta, jonne ei kuljeta Kustaanmiekan kautta.