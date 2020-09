Onnettomuudet

Viking Line vakuuttaa, että siirto-operaatioon ei sisälly riskejä.

Ahvenanmaan rannikolla sunnuntaina karille ajanut Viking Amorella pyritään siirtämään tänään Långnäsin satamaan. Alus on odottanut siirtoa Järsön saaren edustalla.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström arvelee, että hinausoperaatio alkaa ”myöhään iltapäivällä”.

”Perussuunnitelma on, että jos kaikki on ok, Amorella irrotetaan ja siirretään iltapäivällä Långnäsin satamaan. Mutta siirto saattaa mennä myös huomiselle”, Boijer-Svahnström sanoo.

Boijer-Svahnström vakuuttaa, että operaatioon ei sisälly mitään riskejä.

”Sitä täytyy kuitenkin valmistella kunnolla. Laivan painopiste on keulassa, ja sitä pitää siirtää”, hän sanoo.

Hinausoperaatio tulee kuitenkin olemaan hidas. Sen tulee hoitamaan hinausyhtiö Alfons Håkans ja sen Neptun- ja Jupiter-hinaajat.

”Tämä päivä menee varmaan siinä, että laivaa valmistellaan, ja iltapäivällä se yritetään irrottaa”, Boijer-Svahnström sanoo.

Långnäsin satamamassa on tarkoitus purkaa Amorellan kyydissä olevat noin 40 rekkaa ja 40 henkilöautoa.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoi HS:lle eilen, että autot olivat matkalla Tukholmaan päin, joten yksi mahdollisuus olisi siirtää ne Viking Linen toisella aluksella Rosellalla Ruotsiin. Autojen siirtämisen aikataulu on kuitenkin vielä hämärän peitossa.

Onnettomuudessa tulleiden vaurioiden tarkat yksityiskohdat selviävät korjauksen yhteydessä.

”Kyllä laivan korjaamisessa menee vähintään pari viikkoa”, Boijer-Svahnström sanoo.