Näytteen ottaminen syljestä olisi helpompaa ja nopeampaa kuin tikulla nenänielusta.

Koronatesti tikulla nenänielusta on tullut jo monelle tutuksi. Siihen on tottuminen, sillä vielä ei ole tiedossa, koska sylkitestit saadaan laajempaan käyttöön. Terveysviranomaisten mukaan sylkitestien koekäyttö jatkuu, eikä tarkempaa tietoa niiden yleistymisestä osata vielä antaa.

Johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoo, että maailmalta tulevat tiedot sylkitestien luotettavuudesta ovat olleet ristiriitaisia. Menetelmä vaikuttaa lupaavalta, mutta ensin pitää oppia, minkälaisiin tautiepäilyihin testi soveltuu ja miten se tarkalleen otetaan.

”Pitää varmistaa, että virus löytyy syljestä niiltä potilailta, joilta näyte haluttaisiin ottaa. Tätä työtä tehdään parasta aikaa useammassakin eri laboratoriossa”, Savolainen-Kopra kertoo.

Sylkinäytteen etuna olisi testimukavuuden lisäksi sen nopeus. Tällä hetkellä pikaisimman tuloksen antaa antigeenitesti, jonka tuloksen saa nopeasti, mutta joka otetaan tavallisen PCR-testin tapaan tikulla nenästä.

”Nenänielutikkunäyte on edelleen kultainen standardi, jolla mennään.”

Testausruuhkiin toivotaan apua antigeeniosoitustestistä, jonka tuloksen saa jopa vartissa, korkeintaan muutamassa tunnissa. Prosessia nopeuttaa se, että näytteitä ei tarvitse kuljettaa keskuslaboratorioihin, vaan ne analysoidaan paikan päällä.

Tällä hetkellä antigeenitestauspisteitä on reilu 20, ja ne ovat lähinnä yksityisillä terveysasemilla. Lisäksi toimilupa on myönnetty muutamille julkisen puolen toimijoille. Antigeenitesteistä on toivottu ratkaisua esimerkiksi lentoasemille juuri nopeuden ja halvemman hinnan takia.

Pikatestien varjopuolena on niiden heikompi osumatarkkuus verrattuna tavallisesti käytettävään PCR-testiin, joka havaitsee viruksen perimän. Savolainen-Kopran mukaan antigeenitesti jättää tunnistamatta noin joka kymmenennen positiivisen potilaan verrattuna PCR:ään.

Sen takia vahvasti oireinen ja altistunut potilas saatetaan määrätä negatiivisen pikatestin jälkeen vielä tavalliseen testiin. Toisaalta yleisesti käytetty PCR-testikään ei ole aukoton, koska aina virusta ei nenänielusta löydy.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ohjannut sitä, mitä testejä alueellisesti pitäisi käyttää, vaan valinta kuuluu sairaanhoitopiireille ja viime kädessä hoitaville lääkäreille. Se, minkälaiseen testiin päätyy, on kiinni myös siitä, missä päin asioi. On olemassa myös PCR-pikatestejä, mutta niitä määrätään lähinnä hoitoon ohjatuille potilaille.